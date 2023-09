Mitt Romney gibt auf - Donalds Demagogen haben gewonnen

Teilen

Senator Mitt Romney mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus 2019. © Jabin Botsford/The Washington Post

Er galt als schärfster Kritiker Donald Trumps bei den Republikanern. Nun gibt Mitt Romney sein Karriereende bekannt - mit weitreichenden Folgen.

Washington DC - Senator Mitt Romney aus Utah gab am Mittwoch bekannt, dass seine politische Karriere nach der Wahl 2024 zu Ende gehen wird. Romney, ehemaliger Gouverneur und Präsidentschaftskandidat der Republikaner 2012, lehnte es ab, eine zweite Amtszeit im Senat anzustreben.

Der Schritt ist bekannt - ein prominenter Republikaner, der den Mut aufbringt, dem Abdriften seiner Partei in Richtung Trumpismus Einhalt zu gebieten, und dann, wenn die nächste Wahl ansteht, den Abgang macht.



Mit Romneys Abgang ist folgenreich für die Republikaner

Aber selten war ein ein Abgang so folgenreich für diesen Teil der Partei. Und selten ging er mit einem solchen Maß an Resignation einher, wie es Romney zum Ausdruck brachte.

Im Gegensatz zu anderen Kritikern Donald Trumps, die sich für den Rückzug entschieden haben, hätte Romney offenbar mehr als nur eine Chance gehabt, wenn er sich für eine erneute Kandidatur entschieden hätte. Utah ist ein ungewöhnlicher Staat in den USA, zutiefst konservativ, aber auch mit einer großen Ader von Trump-Skepsis, die diesen Konservatismus durchzieht. Und Romneys persönliches Markenzeichen in Utah - das auf seine Leitung der Olympischen Spiele in Salt Lake City im Jahr 2002 zurückgeht - verschaffte ihm einen Spielraum, der anderen Republikanern nicht vergönnt war.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Mit Romney gibt zu, dass Donald Trump die Republikaner übernommen hat

Diese Situation unterscheidet sich von der im benachbarten Wyoming, wo die Bemühungen der Abgeordneten Liz Cheney um ein Amtsenthebungsverfahren sie zur Persona non grata in der Partei machten und ihr bei den GOP-Vorwahlen 2022 eine 37-Punkte-Niederlage bescherten. Es war auch nicht so wie im benachbarten Arizona, wo Senator Jeff Flake sich dafür entschied, vor der Wahl 2018 in den Ruhestand zu gehen, anstatt die Zustimmung einer der extremsten und Trump-nahen republikanischen Parteien des Landes zu suchen.



Aber Romneys Rückzug aus der US-Politik ähnelt Flakes Rückzug in anderer Hinsicht: Er gibt im Grunde zu, dass die Partei ihre Wahl getroffen hat und dass es für seine Art von Politik keinen Platz mehr gibt.

In einem Interview mit dem langjährigen Politikkorrespondenten der Washington Post, Dan Balz, spielte Romney die Idee herunter, dass er sich an der Unterstützung eines Kandidaten für 2024 beteiligen würde, der gegen Donald Trump antritt. Der Grund: Es wäre kontraproduktiv. „Ich bezweifle, dass meine Unterstützung irgendetwas Positives für einen der Kandidaten an der Ziellinie bedeuten wird“, sagte Romney. „Ich habe keine Lust, mich da einzumischen.

Und dann, das auffälligste Zitat: „Es ist ziemlich klar, dass die Partei zu einer populistischen Demagogen-Botschaft neigt.“



Mitt Romney warf Donald Trump offen Demagogie vor

Ein Mann, der noch vor einem Jahrzehnt die Wahl seiner Partei für das Präsidentenamt war, sagt, dass seine Partei ihre Wahl getroffen hat - und dass diese Wahl Demagogie ist.



Romney baute auf diesen Punkt in einem Auszug - der am Mittwoch kurz nach seiner Rücktrittsankündigung veröffentlicht wurde - aus dem in Kürze erscheinenden Buch des Atlantic-Autors McKay Coppins über ihn auf.



Coppins schreibt, Romney habe mit dem Gedanken gerungen, dass die Republikaner es zugelassen hätten, dass ein schlafender Riese des Autoritarismus - der, wie Romney einräumte, vielleicht schon immer da gewesen sei - in ihrer Partei wüte.

„Ein sehr großer Teil meiner Partei“, sagte er Coppins einige Monate nach dem 6. Januar, „glaubt nicht an die Verfassung. Diese Äußerungen erinnern an das, was Flake, ein Mormonen-Kollege und Republikaner, 2017 sagte, als er seinen eigenen Rücktritt ankündigte.

Mitt Romney - „ein traditioneller Konservativer“

Flake räumte ein, dass es für ihn praktisch unmöglich sei, eine Vorwahl zu gewinnen, es sei denn, er würde seine Marke komplett überarbeiten und Dinge sagen, an die er nicht glaubt. Er sagte dies, obwohl er seit seiner Zeit im Repräsentantenhaus als Konservativer bekannt war.



„Hier ist die Quintessenz: Der Weg, den ich gehen müsste, um die Nominierung der Republikaner zu bekommen, ist ein Weg, den ich nicht bereit bin zu gehen und den ich nicht mit gutem Gewissen gehen kann“, sagte Flake damals. „Er würde von mir verlangen, dass ich Positionen vertrete, die ich in Fragen wie Handel und Einwanderung nicht vertrete, und er würde von mir verlangen, dass ich ein Verhalten dulde, das ich nicht dulden kann.“



Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Flake fügte in einer Rede im Senat hinzu: „Es ist klar, dass ein traditioneller Konservativer, der an eine begrenzte Regierung und freie Märkte glaubt, der sich dem Freihandel verschrieben hat und der für Einwanderung ist, einen immer engeren Weg zur Nominierung in der Republikanischen Partei hat.“



Später - ausgerechnet am 6. Januar 2021, wenige Stunden vor dem Aufstand im Kapitol - schrieb Flake in einem Meinungsartikel, dass „der Aufstieg eines gefährlichen Demagogen und die Umarmung durch meine Partei“ seine Karriere beendeten.



Laut Mitt Romney gibt es noch Hoffnung für die Republikaner

Romneys Ankündigung war aber nicht nur düster und pessimistisch. Er drückte die Hoffnung aus, dass seine Vision für die Partei letztendlich den Sieg davontragen könnte.



„Wenn sie sich in Richtung eines Populisten verändern kann“, sagte Romney gegenüber Balz über seine Partei, „kann sie sich wieder in Richtung meines Flügels der Republikanischen Partei verändern.“



Er fügte hinzu: „Ich denke, wir haben das Druckmittel, Recht zu haben, und am Ende wird das Recht siegen.“



Das Problem ist, dass diejenigen, die bereit sind, die Partei in diese „richtige“ Richtung zu drängen, immer wieder ausscheiden, oft freiwillig oder mit einem nicht so freundlichen Anstoß von GOP-Vorwahlwählern.



Zusätzlich zu Flakes Rücktritt trat 2018 auch Senator Bob Corker (R-Tenn.) zurück. Senator John McCain (R-Ariz.) starb in diesem Jahr, kurz nachdem er zum herausragenden Trump-Kritiker der GOP geworden war. Die Senatoren Richard Burr (North Carolina), Patrick J. Toomey (Pennsylvania) und Ben Sasse (Nebraska), die ein Amtsenthebungsverfahren befürworteten - drei der sieben GOP-Stimmen, die nach dem 6. Januar für eine Verurteilung Trumps stimmten - sind alle innerhalb von zwei Jahren nach dieser Abstimmung zurückgetreten oder haben ihr Amt niedergelegt. Der Abgeordnete Adam Kinzinger (R-Ill.), Cheneys Kollege im Ausschuss des Repräsentantenhauses vom 6. Januar, ist zurückgetreten. Die einzigen republikanischen Befürworter eines Amtsenthebungsverfahrens, die die Wahl im Jahr 2022 überlebten, waren diejenigen, die nach einem ungewöhnlichen System antraten, das Kandidaten aus der Mitte zu begünstigen schien.



Was bleibt, ist eine Partei ohne prominente Politiker, die wirklich für einen anderen Kurs plädieren. Und Romneys Ausscheiden ist aufgrund seiner Statur und seines Potenzials, sich zu halten, vielleicht der bisher schmerzlichste Schlag für diese Bemühungen.

Zum Autor Aaron Blake ist leitender politischer Reporter und schreibt für The Fix. Er stammt aus Minnesota und hat auch für die Minneapolis Star Tribune und die Zeitung The Hill über Politik geschrieben.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.