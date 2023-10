„Bleiben wir bei den Fakten“: Dunja Hayali streitet mit palästinensischem Botschafter über Israel-Krieg

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel-Shari, in einer kontroversen Debatte mit ZDF-Morgenfrau Dunya Hayali am 18. Oktober 2023. © Screenshot ZDF Morgenmagazin

Schwieriges Interview zum Israel-Krieg: Im ZDF fällt der palästinensische Botschafter in Österreich mit Aussagen auf, die Dunja Hayali fast verzweifeln lassen.

Mainz – Dunja Hayali, Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins (Moma), möchte den palästinensischen Botschafter in Österreich, Salah Abdel-Shari, zu einer Aussage bewegen: „Distanzieren Sie sich von diesem grausamen Morden? 1300 tote Jüdinnen und Juden, das ist der größte Massenmord seit der Shoa?“, fragt sie ihn. In seinem ersten Satz hatte der palästinensische Botschafter bereits ein klares Statement abgesetzt: „Terror kommt von Seiten Israels“, hatte er festgestellt.

Der Botschafter antwortet nicht auf Hayalis Frage, unterbricht die Moderatorin immer wieder, und beharrt auf einem Punkt: Die Medien berichteten einseitig. Das ZDF habe zwar angekündigt, verifizieren zu wollen, wer für die Toten im Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt verantwortlich ist, habe aber für die Bilder von geköpften Babys ohne Verifizierung der Hamas die Schuld gegeben.

Gaza-Stadt: Hunderte Tote im Al-Ahli-Arab-Krankenhaus Am Dienstag ist das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt, das einzig christliche Krankenhaus im Gaza-Streifen, Ziel eines Luftangriffs geworden. Hunderte Menschen kommen dabei zu Tode, darunter mutmaßlich viele Menschen, die Schutz gesucht haben. Palästinensische Behörden beschuldigen Israel, die Verantwortung dafür zu tragen - Israel US-Präsident Joe Biden deutet bei einem Besuch im Nahen Osten an, dass es Erkenntnisse für eine fehlgeleitete Rakete gegeben haben soll. In den arabischen Nachbarländern gilt Israel für viele als Schuldige, es kam zu zahlreichen Demonstrationen.

Interview mit Botschafter: Moma-Moderatorin Hayali fordert Distanzierung von Gräueltaten der Hamas

„Können Sie über die 3.000 toten Zivilisten [im Gaza-Streifen] reden, das bestialische Ermorden eines ganzen Volkes?“, entgegnet Abdel-Schafi, bevor Hayali ihre Frage erneut zu Ende stellen kann. Hayali unterbricht ihn, fährt dann im Moma-Interview fort: „Wir können eins nach dem anderen besprechen. Bitte, distanzieren Sie sich zumindest von den Gräueltaten der Hamas, wenn schon nicht von der Terrororganisation Hamas, von dem bestialischen Abschlachten am 7. Oktober.“

Abdel-Schafi reagiert ausweichend. „Frau Hayali, unsere Position ist klar. Jegliche Angriffe auf Zivilisten, egal von welcher Seite, sind völkerrechtswidrig. Und diejenigen, die so etwas begangen haben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“ Er beharrt darauf: Man müsse „das“ aber innerhalb eines Kontextes sehen. „Und dieser Kontext sind 56 Jahre Besatzung, 15 Jahre Blockade des Gaza-Streifens, Siedlungsbau und mehr als 5.000 politische Häftlinge.“ Hayali sagt, dieser Kontext sei unbestritten, könne aber keine Rechtfertigung für die 1300 Toten in Israel sein. Eine deutlichere Distanzierung will ihr Abdel-Shafi nicht geben.

Hayali im Moma: „Hat Israel ein Recht auf Selbstverteidigung?“

„Hat Israel ein Recht auf Selbstverteidigung?“, will Hayali als Nächstes wissen. „Selbstverteidigung heißt nicht, ein Gemetzel anzurichten im Gaza-Streifen“, entgegnet Abdel-Shafi. Und dann äußert er einen weiteren Vorwurf: „Die bedingungslose Solidarität mit Israel seitens der EU, seitens vieler europäischer Länder, allen voran Deutschland - ohne Israel daran zu erinnern, dass sie eine Besatzungsmacht ist, führt dazu, dass Netanjahu es interpretiert hat als eine Lizenz zum Morden.“

„Bleiben wir bei den Fakten. Und die sind, dass der US-Präsident, der deutsche Kanzler und viele andere Israel aufgerufen haben, sich an das Völkerrecht zu erinnern“, entgegnet Hayali. Über die Solidaritätsbekundungen war es bereits innerhalb der EU zu einem Zerwürfnis zwischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel gekommen, der von der Leyen vorwarf, zu schnell auf eine Kürzung der Hilfe für Palästinenser gedrängt zu haben.

Palästinensischer Botschafter will das Wort „Besatzungsmacht“ hören

„In den ersten Tagen nach den tragischen Geschehnissen am 7. Oktober ist das Wort Besatzungsmacht nie gefallen“, wiederholt Abdel-Sharif. „Ich darf Sie daran erinnern, dass all das, was wir jetzt sehen, ausgelöst ist durch die Taten der Terrororganisation Hamas“, meint Hayali - und erntet heftiges Kopfschütteln des Botschafters. „Sie ignorieren die Geschichte, Frau Hayali.“ Außerdem äußert er den Vorwurf, dass er es nicht als Terror bezeichnet würde, wenn Israel Wasser, Sprit und Lebensmittel für den Gaza-Streifen blockiere.

„Die Aussage wurde kritisiert und aufgrund der US-Amerikaner gibt es auch wieder Wasser“, sagt Hayali und wirft dem Botschafter daraufhin vor, unwahre Dinge zu sagen. „Haben Sie verifiziert, dass es tatsächlich wieder Wasser in Gaza gibt?“, kontert der Botschafter mit einem Vorwurf an die deutschen Medien.

Hayali kontert den Vorwurf an die deutschen Medien seitens des palästinensischen Botschafters

Hayali verweist darauf, dass das ZDF Korrespondenten im Gaza-Streifen habe, sich an Fakten orientiere und zwischen Palästinensern und Hamas differenziere. Auch im Einspieler vor dem Gespräch mit dem Botschafter war von der Blockade des Gaza-Streifens durch Israel die Rede und auf völkerrechtswidrigen Siedlungsbau.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Das kurze Gespräch offenbart, wie sehr sich nicht nur die Lage in Nahost zuspitzt, sondern auch der Diskurs: Der palästinensische Botschafter beharrt darauf, dass Vertreter der USA und Europas Israel Terror vorwerfen und sie als Besatzungsmacht bezeichnen würden. Eine Ermahnung, sich ans Völkerrecht zu halten, an die Adresse Israels genügt ihm nicht. Auf eine wortwörtliche Distanzierung von den Gräueltaten der Hamas möchte er sich wiederum nicht einlassen - das wiederum mit einem Verweis auf das Völkerrecht. (kat)