Panik in Moskau nach Lichtblitzen am Himmel und Explosionen in der Luft

Von: Christian Stör

Ein Elektrizitätswerk in der Umgebung von Moskau steht in Flammen. © Screenshot Twitter: @Maks_NAFO_FELLA

In Moskau steht ein Elektrizitätswerk in Flammen. Die Aufregung ist groß. Steckt ein Drohnenangriff der Ukraine dahinter?

Moskau – In Moskau brannte die Luft. Helle Blitze zuckten quer über den Nachthimmel, eine Explosion war zu hören, Panik brach aus. Was sich hier mitten im Ukraine-Krieg ereignete, war zunächst unklar. Videoausschnitte, die auf russischsprachigen Telegram-Kanälen kursierten, zeigten nur eine Reihe von Lichtern am Horizont, die den Himmel für einen Moment in verschiedene Farben färbten. Und in einem vom russischen Sender MSK1.ru geteilten Clip war zu sehen, wie Rauch aus einem Gebäude aufsteigt.

Vor Ort war die Aufregung entsprechend groß. Niemand wusste, was eigentlich los war. Er habe nur ein helles Licht am Himmel gesehen, dann sei plötzlich der Storm ausgefallen, sagte ein Anwohner laut dem Astra-Telegram-Konto, das von unabhängigen russischen Journalistinnen und Journalisten betrieben wird. Ein anderer Betroffener nannte den Vorfall vom 23. November einen „Albtraum“.

Drohnenangriff der Ukraine oder Unfall? Ursache der Explosion in Moskau bleibt unklar

Wie die russische Nachrichtenseite Baza berichtete, hatte eine Explosion in einem Umspannwerk im Leninski-Bezirk südöstlich des Zentrums von Moskau zu einem größeren Stromausfall geführt. Etwa zehn Siedlungen sowie die Stadt Lytkarino seien betroffen gewesen. Die Ursache blieb zunächst unklar. In sozialen Netzwerken war daraufhin über einen möglichen Drohnenangriff der Ukraine als Auslöser spekuliert worden. Bestätigt ist das aber nicht. Auf einem Telegram-Konto wurde der Vorfall als „ein gewöhnlicher Unfall in einem Umspannwerk“ beschrieben. Baza sprach von einem „Kurzschluss“.

Ruhe kehrte aber nur kurzfristig ein. Denn nur einen Tag später brach aus zunächst ungeklärter Ursache erneut in einem Umspannwerk im Südosten Moskaus ein Brand aus. Auf einem im Internet verbreiteten Video war eine große dunkle Rauchwolke zu sehen. Auch hier wird über einen Drohnenangriff der Ukraine spekuliert.

Ukraine greift Moskau immer wieder mit Drohnen an

Tatsächlich hat die Ukraine in den vergangenen Monaten wiederholt Moskau mit Langstreckendrohnen angegriffen. Zudem Vorfällen am 23. und 24. November hat sich Kiew aber bisher nicht geäußert. Russland selbst spricht immer wieder von angeblich erfolgreich abgewehrten Drohnenangriffen, bevor später doch Schäden bekannt werden. (cs)