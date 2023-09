Rupert Murdoch zieht sich zurück: Das Ende einer Ära

Teilen

Rupert Murdoch (r.) in Begleitung seines Sohnes Lachlan Murdoch. © Doug Peters/Imago

Nach sieben Jahrzehnten an der Spitze von Fox und News Corp. tritt Rupert Murdoch zurück. Was bedeutet das für das Medienimperium?

Washington D.C. – Rupert Murdoch tritt als Vorsitzender der Fox Corporation und der News Corp. zurück – dem Geschäftsimperium, das er einst „mit den Füßen voran“ verlassen wollte. Damit endet eine 70-jährige Karriere, in der er vom Herausgeber einer kleinen australischen Zeitung zu einer treibenden Kraft in den globalen konservativen Medien und der Politik aufstieg.

In einem Memo an die Mitarbeiter kündigte der 92-jährige Murdoch am Donnerstag (12. September) an, er wolle emeritierter Vorsitzender beider Unternehmen werden. Sein Sohn Lachlan, 52, wird alleiniger Vorsitzender der News Corp. werden, zu der das Wall Street Journal sowie andere Print- und Digitalmedien gehören, und weiterhin als geschäftsführender Vorsitzender und CEO der Fox Corporation fungieren.

Murdochs Verschmelzung von Nachrichten und Unterhaltung hat die Standards einer ganzen Branche neu gesetzt. Seine Bereitschaft, seine Medien zu nutzen, um seine politischen und geschäftlichen Interessen durchzusetzen – vor allem mit Fox News – machte ihn zu einer bewunderten und gefürchteten Persönlichkeit, deren Rat von Politikern und Wirtschaftsführern gesucht wurde.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Sein Ausstieg erfolgt jedoch nach einer schwierigen Zeit für die Unternehmen und ihren Gründer. Die rekordverdächtige Einigung von Fox in einer Verleumdungsklage in Höhe von 787,5 Millionen Dollar im April erfolgte nach einer umständlichen Aussage Murdochs, in der er zugab, nichts unternommen zu haben, um die Moderatoren von Fox News davon abzuhalten, unbegründete Anschuldigungen über Wahlmanipulationen bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu verbreiten. Kurz darauf feuerte Fox den beliebten Meinungsmoderator Tucker Carlson, was zu einem Rückgang der Einschaltquoten führte.



Trotz jahrzehntelanger, für beide Seiten vorteilhafter Beziehungen zu Politikern haben die Murdochs damit zu kämpfen, wie sie ihr kompliziertes Verhältnis zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump in den Griff bekommen. Einem Kandidaten, dessen Erfolg Fox News 2016 unterstützte, dem der ältere Murdoch in den letzten Jahren jedoch ablehnend gegenüberstand.

Murdoch-Sender Fox News noch immer erfolgreich

Dennoch ist Fox News nach wie vor der Kabelnachrichtensender mit den höchsten Einschaltquoten und hat mit einem neuen Programm zur Hauptsendezeit einen Teil seiner Verluste nach Carlson wieder wettgemacht.



Obwohl die Nachfolge in der Familie schon seit einigen Jahren mehr oder weniger geregelt ist – Lachlan Murdochs jüngerer Bruder James hatte das Unternehmen 2020 verlassen – kam die Übergabe an die nächste Generation doch etwas überraschend.

Rupert Murdoch schien nicht gewillt zu sein, sein Arbeitspensum zu reduzieren. Als er im Jahr 2000 den Prostatakrebs besiegte, witzelte er: „Ich bin jetzt von meiner eigenen Unsterblichkeit überzeugt“, und er erinnerte die Menschen oft daran, dass seine Mutter, Dame Elisabeth Murdoch, 103 Jahre alt wurde.



„Unsere Unternehmen erfreuen sich bester Gesundheit“, sagte Murdoch am Donnerstag in seiner Abschiedsrede an die Mitarbeiter, „und ich auch“.



Allerdings hatte er in den letzten Jahren auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter ein schwerer Sturz und ein schwerer Fall von Covid-19. Im vergangenen Jahr ließ er sich von seiner vierten Frau, der ehemaligen Schauspielerin und dem Model Jerry Hall, scheiden und verlobte sich kurzzeitig mit einer anderen Frau, bevor er sich Wochen später wieder trennte.



Murdoch erbte im Alter von 21 Jahren eine einzige Zeitung in Adelaide und baute sie zu einem weltumspannenden Medienimperium aus, zu dem neben Fox News und Fox Sports auch die New York Post, der Verlagsriese HarperCollins und die britischen Zeitungen The Sun und The Times gehören.



Murdochs Probleme in Großbritannien

1985 ließ er sich einbürgern, um die Bedingung zu erfüllen, dass nur amerikanische Staatsbürger Eigentümer von US-Fernsehsendern sein durften. Er gründete Fox Broadcasting und Fox News und veränderte damit beide Branchen. Sein Nettovermögen wird auf zwischen 8,26 Milliarden Dollar (laut Bloomberg News) und 17,4 Milliarden Dollar (laut Forbes) geschätzt.



Doch sein Imperium musste eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen, angefangen mit einem Telefonabhörskandal, der 2011 seine britischen Zeitungen erschütterte und zur Schließung des Boulevardblatts News of the World, zu Rücktritten und Gefängnisstrafen für einige seiner Top-Manager und zum Verlust wichtiger Geschäftsmöglichkeiten führte, wie etwa dem Versuch, die vollständige Kontrolle über den Satellitensender BSkyB zu erwerben.



Zwei Jahre später teilte Murdoch seine geliebte News Corp. in zwei Teile auf und trennte so die scheinbar toxischen Vermögenswerte seiner britischen Zeitungen von seinen Fernseh- und Filmrechten, die in 21st Century Fox umbenannt wurden. Dennoch verkaufte Murdoch 2017 den Großteil von 21st Century Fox für 71,3 Milliarden Dollar an Disney. Zum Teil aufgrund der beängstigenden Konkurrenzsituation, aber auch, weil er Lachlan und James nicht dazu bringen konnte, sich auf einen Plan für die Zukunft des Unternehmens zu einigen. Das verbleibende Unternehmen, das unter dem Namen Fox Corporation firmierte, bestand hauptsächlich aus Fox News, Fox Sports und Fox-Fernsehsendern.

Murdoch träumte zwar davon, die beiden Hälften seines Imperiums unter einer gemeinsamen Unternehmensstruktur zu vereinen, doch ein entsprechender Versuch scheiterte in diesem Jahr, nachdem sich die Großaktionäre dagegen gesträubt hatten.

Seine Entscheidung, zurückzutreten, festigt Lachlan Murdochs Führungsrolle an der Spitze der beiden Unternehmen. Rupert Murdoch behält seine Position im Familientrust, der das Unternehmen kontrolliert, und verfügt über vier eigene Stimmen, während seine erwachsenen Kinder – Lachlan, Elisabeth, James und Prudence - jeweils eine einzige Stimme haben. Wenn er stirbt, hat jedes von ihnen eine gleichwertige Stimme für die Zukunft des Familienimperiums. Murdochs zwei jüngste Kinder im College-Alter, die mit seiner dritten Frau Wendi Murdoch verheiratet sind, haben kein Stimmrecht im Trust.

Murdoch und Donald Trump: Eine besondere Beziehung

Murdochs Vermächtnis in der Wirtschaft und in den Medien wird mit dem der zunehmend rechtsextremen Politik von Trump und den Moderatoren von Fox News, die sich für ihn eingesetzt haben, verwoben sein.



Murdoch war nie ein uneingeschränkter Befürworter von Trump. Aber als der New Yorker Immobilienmagnat seine Position als Spitzenkandidat der Republikaner im Rennen 2016 gefestigt hatte, stellten sich Murdoch und Fox auf eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit ein. Der Verkauf an Disney wurde ohne behördliche Einwände seitens der Trump-Regierung abgewickelt, und Trump hatte eine scheinbar offene Einladung, bei Fox News aufzutreten.



Mugshots in Georgia: Polizeifotos von Trump und weiteren Angeklagten Fotostrecke ansehen

Doch in den Monaten vor der Wahl 2020 begann sich die Beziehung der beiden abzukühlen. Murdoch missbilligte Trumps Umgang mit der Coronavirus-Pandemie und begann, seinen Mitarbeitern mitzuteilen, dass er der Meinung war, dass Trump das Rennen wahrscheinlich gegen Joe Biden verlieren würde. In der Nacht, in der Fox News prognostizierte, dass der Bundesstaat Arizona für Biden stimmen würde, wies ein wütender Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner an, Murdoch zu bitten, die Entscheidung rückgängig zu machen. Murdoch lehnte ab, und Trump wurde in seiner Kritik an Fox News immer lauter.



Um die Zuschauer, die Trump unterstützten, zurückzugewinnen, verbreiteten einige der Fox-Moderatoren Trumps falsche Behauptungen über Wahlbetrug und brachten das Unternehmen damit in rechtliche Schwierigkeiten, obwohl die Führungskräfte hinter den Kulissen hofften, sich von dem ehemaligen Präsidenten lösen zu können.



Zur Autorin Sarah Ellison ist eine in New York ansässige Redakteurin der Washington Post. Zuvor schrieb sie für Vanity Fair, das Wall Street Journal und Newsweek, wo sie als Nachrichtenassistentin in Paris begann.

Anfang 2021 schrieb Murdoch in einer privaten E-Mail, er hoffe, „Trump zu einer Nichtperson zu machen“. Paul D. Ryan, ehemaliger Sprecher des Repräsentantenhauses von Fox News, sagte etwa zur gleichen Zeit zu einem Fox-Manager, dass sowohl Rupert als auch Lachlan mit an Bord seien, was sie als „großen Wendepunkt, um Trump niederzuhalten und weiterzumachen“ betrachteten.



In der Zwischenzeit hat sich Trump weiterhin mit Fox News auseinandergesetzt, obwohl die Beziehung nach wie vor angespannt ist und er den Sender und die Familie, die ihn betreibt, häufig beschimpft - insbesondere nach einem harten Interview mit dem Fox-News-Moderator Bret Baier im Sommer.



Murdoch war während seiner gesamten Karriere als eifriger Freund des Boulevards und Workaholic bekannt. Er rief regelmäßig seine Top-Nachrichtenmanager an, um sich zu den Nachrichten des Tages zu äußern.

Und sein Abschiedsmemo an die Mitarbeiter deutet darauf hin, dass sich das auch nach seiner Pensionierung nicht ändern wird.



„Ich werde unsere Sendungen mit einem kritischen Auge verfolgen, unsere Zeitungen, Websites und Bücher mit großem Interesse lesen und mich mit Gedanken, Ideen und Ratschlägen an Sie wenden“, schrieb er. „Wenn ich Ihre Länder und Unternehmen besuche, können Sie damit rechnen, mich an einem späten Freitagnachmittag im Büro zu sehen.



Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 22. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und leicht gekürzt auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.