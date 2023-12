Warum Palästina im Israel-Krieg nicht auf Unterstützung von Ägypten hoffen kann

Von: Foreign Policy

Interne Dynamiken schränken Kairos Möglichkeiten für ein Engagement in einem Post-Hamas-Gaza ein.

Es hängt von der inneren Stabilität Ägyptens ab, ob eine arabische Koalition die vorläufige Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen kann

Das militärische Establishment Ägyptens ist auf den Erhalt seiner Stabilität und Stärke bedacht - und wird keine unpopuläre Agenda verfolgen

Die Popularität der palästinensischen Sache ist in Ägypten stark angestiegen: Die Feindlichkeit gegenüber Israel herrscht im öffentlichen Diskurs vor

Die ägyptische Bevölkerung ist durch die katastrophale Wirtschaftslage gezeichnet - und misstraut der Regierung von Präsident Abdul Fatah El-Sisi

Die Muslimbruderschaft wartet auf eine Gelegenheit, die Macht im Land zu übernehmen - und profitiert von der pro-palästinensischen Stimmung

Anfang dieses Monats berichtete das Wall Street Journal, dass der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi einen Vorschlag abgelehnt habe, den er mit dem amerikanischen CIA-Direktor William Burns erörtert hatte, wonach Ägypten nach der Niederlage der Hamas die Sicherheit im Gazastreifen überwachen sollte, bis die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) die Führung übernehmen könnte.

Dass Ägypten es abgelehnt hat, eine Rolle bei der Verwaltung der Sicherheit im Gazastreifen nach der Hamas-Niederlage zu spielen, sollte nicht überraschen. Obwohl Ägypten ein großes Interesse daran hat, seine Grenze zum Gazastreifen zu sichern und jegliches Eindringen von Hamas-Kämpfern zu verhindern, schränkt die interne Dynamik Ägyptens seine Möglichkeiten ein und begrenzt seine Beteiligung an jeder künftigen Vereinbarung.

Wie US-Präsident Joe Biden Mitte November in einem Meinungsartikel darlegte, zielt die derzeitige US-Politik auf die endgültige Wiedervereinigung des Gazastreifens und des Westjordanlandes unter einer reformierten Version der Palästinensischen Autonomiebehörde ab. Bis es jedoch soweit ist, wird wahrscheinlich eine Übergangsverwaltung für den Gazastreifen benötigt. Der Wunsch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, dass Israel trotz der ablehnenden Haltung der USA die Verantwortung für die Sicherheit des Gazastreifens behält, birgt die Gefahr, dass die Region in einen langwierigen Krieg in Israel hineingezogen wird.

Vorläufige Kontrolle des Gazastreifens durch arabische Koalition? - Stabilität Ägyptens ist entscheidend

In der Zwischenzeit hängt es von der inneren Stabilität Ägyptens ab, ob eine arabische Koalition die vorläufige Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen kann. Diejenigen, die versuchen, Kairo mit Hilfspaketen oder gar einem Schuldenerlass zur Teilnahme an einer solch schwierigen Mission zu bewegen, missverstehen die Faktoren, die Ägyptens Entscheidungsfindung bestimmen.

Der erste Faktor ist die Position des ägyptischen Militärs. Die oberste Priorität des ägyptischen Militärs ist sein eigener institutioneller Zusammenhalt. Es ist bereit, alles und jeden zu opfern, um diese Einheit aufrechtzuerhalten, so wie es dies tat, als es dem ehemaligen Präsidenten Hosni Mubarak nach dem Aufstand im Januar 2011 die Unterstützung entzog. Folglich betrachtet das militärische Establishment seinen Zusammenhalt als wesentliches Merkmal seiner Stabilität und Stärke, und es wird nicht riskieren, diesen Zusammenhalt zu gefährden, indem es eine unpopuläre Agenda verfolgt. Dies zeigte sich am deutlichsten in der Entscheidung, sich nicht an den Kriegen im Jemen oder in Libyen zu beteiligen, wo Ägyptens engste Verbündete in der Region, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, das Militär am dringendsten benötigten.

Wie der FP-Kolumnist Steven A. Cook geschrieben hat, ist das ägyptische Militär nicht mit seinem syrischen Gegenstück vergleichbar. In Syrien bildet eine einzige Sekte (die Alawiten), deren Mitglieder nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ausmachen, die herrschende Elite und kontrolliert alle wichtigen Positionen in der Armee des Landes. Daher hatte das Militär wenig Skrupel, die Waffen gegen das syrische Volk zu erheben, um das Regime von Präsident Bashar al-Assad zu verteidigen. Das ägyptische Militär hingegen ist nicht konfessionell gebunden und spiegelt in hohem Maße ein vielfältiges gesellschaftliches Gefüge wider. Folglich darf es nicht zu weit vom öffentlichen Konsens abweichen, sonst droht es zu zerbrechen.

Popularität der palästinensischen Sache in Ägypten angestiegen - ein bleibendes Problem?

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist die Popularität der palästinensischen Sache in Ägypten wie auch in vielen anderen Ländern der arabischen und muslimischen Welt sprunghaft angestiegen. Die steigende Zahl der palästinensischen Todesopfer und die Bilder der Verwüstung durch die israelische Militäroperation im Gazastreifen haben die Stimmung in diesen Ländern gegen Israel und seine Hintermänner und für die Unterstützung der Palästinenser und ihres Kampfes gegen die Besatzung noch verstärkt.

Wie die Proteste in diesen Ländern, darunter auch in Ägypten, zeigen, wird diese weit verbreitete Wahrnehmung nicht so schnell verschwinden. Die Ermordung von zwei israelischen Touristen in Ägypten durch einen Polizisten ist ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr diese Stimmung viele Schichten der Bevölkerung durchdringt.

Angesichts der israelfeindlichen öffentlichen Meinung wird das ägyptische Militär wenig Lust haben, sich an einer Sicherheitsmission im Gazastreifen zu beteiligen, bei der es direkt mit Israel zusammenarbeitet, um die noch vorhandenen Widerstandsnester der Hamas zu zerschlagen. Die öffentliche Kritik an der bisherigen Zusammenarbeit des ägyptischen Militärs bei der strengen Kontrolle des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und Gaza und der unzureichenden Versorgung der verzweifelten Bevölkerung des Gazastreifens mit humanitärer Hilfe hat bereits zugenommen.

Das Leugnen einer solchen Zusammenarbeit durch das Sisi-Regime ist bei der empörten Öffentlichkeit nicht gut angekommen. Da Kairo derzeit nicht in der Lage ist, die eigene Öffentlichkeit von seinen Sicherheitsmaßnahmen am Grenzübergang zu überzeugen, kann man sich nur vorstellen, welche Auswirkungen es hat, wenn man in Gaza als Israels Polizeibeamter wahrgenommen wird.

in Ägypten brodelt es schon länger - Toleranz der Bevölkerung wird auf die Probe gestellt

Der öffentliche Unmut in Ägypten brodelte schon vor dem 7. Oktober, und der Gaza-Konflikt hat diesen Unmut nur noch weiter geschürt. Die Frustration über eine weitere Scheinpräsidentschaftswahl im Dezember und die Unfähigkeit des Volkes, Sisi daran zu hindern, seine Herrschaft bis 2030 zu verlängern, wird wahrscheinlich zu noch mehr Unberechenbarkeit und Unsicherheit in der nahen Zukunft Ägyptens führen. Auch in der Wirtschaft wird es Veränderungen geben: Bald nach der Wahl wird eine weitere erhebliche Währungsabwertung unter den vom Internationalen Währungsfonds festgelegten Bedingungen die Toleranz der Bevölkerung auf die Probe stellen.

Trotz der katastrophalen Wirtschaftslage würde jede Entlastung durch die multilateralen Finanzinstitutionen einen langen Zeitraum benötigen, um der Bevölkerung zugute zu kommen. Daher wird Kairo wahrscheinlich nicht zu dem Schluss kommen, dass ein Schuldenerlass ein Mittel ist, um die Demonstranten zu besänftigen und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die wiederholte Abwertung der Währung und die katastrophale Finanzlage sind in erster Linie auf die verfehlte Politik des Sisi-Regimes und dessen unreflektierte Konzentration auf Infrastruktur und Megaprojekte zurückzuführen, ohne dass zuvor ein ausreichend schützendes soziales Sicherheitsnetz geschaffen wurde.

Dies hat in der Bevölkerung zu tiefgreifenden Ressentiments geführt, so dass kein Geld aus dem Ausland das Vertrauen in die Fähigkeit Kairos, effizient zu regieren, den Haushalt auszugleichen und bessere Ergebnisse für die Bürger zu erzielen, wiederherstellen könnte, wenn es nicht zu einem strukturellen Wandel in der Regierung käme.

Muslimbruderschaft wartet auf eine Gelegenheit - Eine starke Medienpräsenz hilft der Gruppe

Während Kairo überlegt, wie es auf seine eigenen Sicherheitsbedürfnisse im Zuge der Gaza-Krise reagieren soll, hat es auch die Muslimbruderschaft im Blick, den Erzrivalen des ägyptischen Regimes, der darauf wartet, seinen Platz auf der politischen Bühne zurückzuerobern. Die islamistische politische Organisation hat seit 2013 erhebliche Rückschläge erlitten, was sich auf ihre Popularität und ihre Präsenz auf der Straße auswirkt. Doch der schockierende militärische Erfolg, den die Hamas, ein Ableger der Muslimbruderschaft, am 7. Oktober erzielte, hat der Organisation neues Leben eingehaucht.

Obwohl die ägyptische Öffentlichkeit die Hamas nicht nur in islamistisch geprägten Kreisen unterstützt, sind die Präsenz und die Bedeutung der Muslimbruderschaft durch die jüngsten Entwicklungen noch größer geworden. Die Gruppe verfügt über eine starke Medienpräsenz durch ihre verschiedenen Fernsehkanäle und sozialen Medien, die durch die Tatsache, dass der Staat alle anderen Medien kontrolliert, noch verstärkt wird.

Die Fähigkeit der Gruppe, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, ist viel einfacher, wenn sie sich mit einer bereits überwältigenden pro-palästinensischen Stimmung in der Bevölkerung verbindet. Wenn das Sisi-Regime das Militär anweist, sich an einer Sicherheitsvereinbarung zu beteiligen, die zu einem Zusammenstoß mit der Hamas führt, werden die Muslimbrüder die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen, um ein ohnehin fragiles Regime zu destabilisieren.

Ägypten spielte in der Vergangenheit eine wichtige Rolle in der Verwaltung des Gazastreifens

Während der Amtszeit von Mubarak spielte Ägypten eine wichtige Rolle bei der Verwaltung des Gazastreifens, indem es trotz der angespannten Beziehungen zwischen Mubarak und der Muslimbruderschaft Vereinbarungen zwischen der Hamas und Israel vermittelte. Dem Mubarak-Regime gelang es, im Umgang mit den beiden Parteien Druckmittel zu finden. Nach der Übernahme des Gazastreifens durch die Hamas im Jahr 2006 nutzte er das ausgedehnte Tunnelnetz, das die ägyptischen Grenzkontrollen zum Gazastreifen umging, als starkes Druckmittel. Das harte Vorgehen gegen die Tunnel bei gleichzeitiger Sperrung des oberirdischen Grenzübergangs war eine Möglichkeit, die Hamas unter Druck zu setzen, während die Israelis gelegentlich ein Auge zudrückten, wenn es um den Schmuggel ging. Auch zur Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah unterhielt Mubarak ausgezeichnete Beziehungen.

Im Gegensatz dazu hatte das Sisi-Regime, obwohl es 2014 und 2021 eine Rolle bei der Unterbrechung der Gewalt spielte, zu wenig zu bieten, um nach dem massiven Vorgehen gegen die Tunnel in den Gazastreifen im Jahr 2015 tatsächlich einen starken Einfluss auf Israel, Ramallah und Gaza auszuüben. Es hat sich daher mit einer kleinen Rolle als Kommunikationskanal zwischen den Kriegsparteien begnügt, anstatt ein einflussreicher Akteur zu sein, der in der Lage ist, die Ergebnisse des Konflikts maßgeblich zu beeinflussen.

Katar nimmt zunehmend Ägyptens Rolle ein - trotzdem einsteht ein Machtvakuum

Die schwindende Rolle Ägyptens bei der Vermittlung von Abkommen wird durch eine wachsende Rolle Katars ersetzt, wie der jüngste Waffenstillstand und der Geiselaustausch zeigen - im Gegensatz zu der wichtigen Rolle, die Ägypten beim Gefangenenaustausch spielte, der die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit im Jahr 2011 sicherte.

Durch die wiederholten Schläge der Sisi-Regierung hat die zerrüttete und entfremdete Muslimbruderschaft inzwischen an Einfluss auf den politischen Flügel der Hamas verloren. Dieser verstärkte iranische Einfluss auf die Hamas wird sich als ein weiteres bedeutendes Hindernis für die Stabilität einer Übergangsregelung im Gazastreifen erweisen, dem Ägypten kaum etwas entgegensetzen kann.

All diese politischen, wirtschaftlichen und regionalen Faktoren haben Ägyptens Fähigkeit, als effektives Machtzentrum Einfluss auf die Akteure in diesem Konflikt zu nehmen, erheblich geschmälert; stattdessen wird es der territorialen Integrität und der Verhinderung von Sicherheitsverletzungen Priorität einräumen. Wenn die internationalen politischen Entscheidungsträger diese Faktoren nicht berücksichtigen, wird Ägypten kein dauerhafter Partner in einer friedenserhaltenden Vereinbarung nach dem Krieg sein.

Eine vorübergehende Erleichterung der wirtschaftlichen Lage Ägyptens durch Hilfspakete oder einen Schuldenerlass wird in Anbetracht all der anderen Faktoren kein ausreichender Anreiz sein. Die dem Land innewohnende politische Instabilität, die durch das Fehlen einer ordnungsgemäßen Staatsführung und die fehlende Hoffnung auf einen Wandel in absehbarer Zukunft noch verstärkt wird, wird den erwarteten Nutzen der Wirtschaftshilfe zunichte machen. Sie wird weder die innere Stabilität noch die Fähigkeit des Militärs garantieren, seinen Zuständigkeitsbereich über die Landesgrenzen hinaus auszudehnen.

Der Einsatz wird für das Militär und damit auch für alle anderen Akteure in der Region zu hoch sein. Ein fragiles Ägypten wird nicht in der Lage sein, seine Rolle als wichtige stabilisierende Kraft im Nahen Osten zu spielen. Es wird nur ein Vakuum hinterlassen, das stärkere regionale Mächte versuchen werden, zu füllen.

Zur Autorin Shady ElGhazaly Harb ist Wissenschaftlerin am Ash Center for Democratic Governance and Innovation an der John F. Kennedy School of Government der Harvard University und eine prominente Aktivistin der ägyptischen Revolution und des Arabischen Frühlings. Twitter: @shadygh

