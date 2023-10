Wieder mysteriöser Todesfall in Russland: Kriegsgegnerin stirbt nach „Sturz aus großer Höhe“

Von: Momir Takac

Olga Nasarenko protestierte unermüdlich gegen den Ukraine-Krieg und Kremlchef Putin. Nun ist sie nach einem „Sturz aus großer Höhe“ gestorben.

In Russland ist erneut ein Mensch, der sich öffentlich gegen den Ukraine-Krieg positionierte, auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Olga Nasarenko, eine Medizin-Professorin und hartnäckige Kreml-Gegnerin, starb am 20. Oktober zwei Wochen nach einem Unfall in einem Krankenhaus in Iwanowo.

Todesfall in Russland: Gegnerin des Ukraine-Kriegs stirbt nach „Sturz aus großer Höhe“

Den Tod bestätigte Nasarenkos Anwalt Oscar Cherdziew. „Die strahlende Erinnerung an Olga wird für immer in unseren Herzen bleiben. Die Umstände der Tragödie werden geklärt, schrieb er auf seinem Telegram-Kanal. Laut der lokalen Nachrichtenseite Kstati.News starb die Aktivistin keines natürlichen Todes.

Ivanovonews zufolge starb Nasarenko an den Folgen eines „Sturzes aus großer Höhe“. Die genauen Umstände sind unklar. Der kremlfeindliche Telegram-Kanal Life of a Cop. Ivanovo, schrieb, dass Nasarenko „wahrscheinlich vom Baum gefallen sei“. Es ist bei Weitem nicht der erste mysteriöse Todesfall im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine.

Nasarenko kritisiert Russland und Putin seit 2014

Bereits im August 2022 starb der Chef des russischen Ölkonzerns Lukoil – offenbar nach dem Sturz aus einem Fenster. Lukoil hatte sich zuvor für ein Ende des Kriegs ausgesprochen. Wenige Monate später stürzte der Oligarch Pawel Antow in Indien von einem Hoteldach. Auch er hatte den Ukraine-Krieg zuvor kritisiert.

Nasarenko ist in Iwanowo zum Symbol des Widerstands gegen Wladimir Putin und den Kreml geworden. Wie sie Radio Swoboda im Juli 2022 in einem Interview verriet, positionierte sie sich erstmals 2014 öffentlich gegen das Regime, als Putin die Krim annektierte. Seit 2018 gehe sie auf Streikposten zur Unterstützung der Ukraine. Wöchentlich ging sie mit einem Plakat auf die Straße oder verteilte Flugblätter. Weil nur wenige Menschen in Iwanowo sie unterstützten, demonstrierte sie meistens allein.

Kriegsgegnerin Nasarenko wurde im Oktober 2022 vom Job suspendiert

Nasarenko wurde mehrmals verhaftet, erhielt Strafen wie gemeinnützige Arbeit oder Geldbußen. Sie wurde für ihren Protest auch angefeindet. Einmal, erzählte sie Radio Swoboda, habe ein Passant sie mit Sprühfarbe besprüht. Ein anderes Mal sei ihr Briefkasten beschmiert worden.

Doch Nasarenko ließ sich nicht einschüchtern. „Für mich ist es zu spät, Angst zu haben“, sagte sie. Im Oktober 2022 verlor sie ihren Job. Dem Nachrichtenportal generico.ru zufolge schickte die Regionalabteilung des Innenministeriums einen Brief an die Medizinische Akademie Iwanowo und beantragte darin die Suspendierung. (mt)