Nach der Abspaltung: Wagenknecht-Rebellen planen Parteitag – Datum steht

Von: Jens Kiffmeier

Drucken Teilen

Fortschritte bei der neuen Partei: Die Anhänger von Sahra Wagenknecht planen ein Gründungstreffen. Doch zuvor müssen noch Probleme ausgeräumt werden.

Berlin – Das Rätselraten hat ein Ende: Die Gründung der neuen Wagenknecht-Partei kommt voran. So plant das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ jetzt offiziell ein Gründungstreffen. In Berlin soll am 27. Januar der erste Parteitag abgehalten werden. Dies berichteten der Spiegel und die Nachrichtenagentur dpa am Freitag (1. Dezember) übereinstimmend. Zuvor soll Anfang Januar die neue Partei bereits formal gegründet und die ersten etwa 400 Mitglieder sollen aufgenommen werden. Derzeit werde die Satzung ausgearbeitet. Dennoch müssen die Parteirebellen der Linken noch einige Hürden überwinden.

Sahra Wagenknecht: Bündnis plant Parteitag Ende Januar

Sahra Wagenknecht, früher lange Mitglied und zeitweise Fraktionschefin der Linken im Bundestag, war im Oktober mit neun weiteren Abgeordneten aus der Partei ausgetreten. Derzeit bereitet der Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) die Parteigründung vor und sammelt Spenden dafür. Allerdings gilt es bis zum Parteitag Ende Januar noch einige Probleme zu lösen.

Plant die Gründung einer neuen Partei: Die Politikerin Sahra Wagenknecht spricht während einer Pressekonferenz. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Laut Schatzmeister Ralph Suikat hat das Bündnis bereits eine siebenstellige Summe von Unterstützern eingesammelt. „Das klingt erst einmal viel, aber in einem Wahlkampf geben die großen Parteien zweistellige Millionenbeträge aus. Insofern sind wir zufrieden, aber wir haben auch noch eine lange Strecke zu gehen“, sagte er der Süddeutschen Zeitung (SZ). Geklärt werden muss nämlich noch, ob das Bündnis die jetzt eingesammelten Gelder überhaupt in die neue Partei überführen darf.

Neue Partei von Wagenknecht: Spenden machen Ärger

Einige Rechtswissenschaftler äußerten diesbezüglich bereits ihre Zweifel. So verwies die Parteienforscherin Sophie Schönberger von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität in der SZ auf die Unterschiede im Vereinsrecht und im Parteienrecht. Aus ihrer Sicht begeben sich Wagenknecht und ihre Mitstreiter zumindest in eine rechtliche Grauzone, wenn sie die vom Verein eingesammelten Spenden in die Partei überführen. „Ich würde sagen, es spricht sehr viel dafür, dass es illegal ist und sanktioniert werden müsste“, so die Wissenschaftlerin. Für die Wagenknecht-Partei wäre das ein herber Schlag, der auch gleich das Ende bedeuten könnte.

Wagenknecht-Partei legt in Umfragen einen Steilflug hin

Dabei will die neue Wagenknecht-Partei hoch hinaus. Bereits bei der Europawahl im Juni und möglichst bei den drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg 2024 will Wagenknecht antreten. Die Umfragen versprechen ihrem Bündnis ein großes Potenzial. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Insa-Umfrage könnte die neue Partei etwa in Brandenburg bis zu elf Prozent holen – während die Linke derzeit an der Fünf-Prozent-Hürde klebt. (jeki/dpa)