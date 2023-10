Nach der Hessen-Wahl: Jetzt ist Beweglichkeit gefragt

Von: Christiane Warnecke

Teilen

Boris Rhein hat die Wahl. © dpa

Die CDU wird kaum mehr so viele Kompromisse eingehen wie bisher mit den Grünen

Plötzlich kennen ihn alle, den 51 Jahre alten Frankfurter, der noch am Vorabend der Hessen-Wahl außerhalb seines Landes weitgehend unbekannt war. Und selbst in Hessen hatte längst nicht jeder den Namen Boris Rhein parat auf die Frage nach dem Ministerpräsidenten. Das ist jetzt anders. Rhein hat für die hessische CDU ein fulminantes Ergebnis eingefahren. Auch in Berlin blickt nun so mancher auf sein Erfolgsrezept: Konservativ in der Sache, aber moderat im Ton - eine Taktik, die er sich als Landtagspräsident angeeignet hat und die er als Regierungschef beibehalten will.

Doch erstmal braucht er zum Regieren einen Partner. Und da hat er die Grünen und die SPD zur Auswahl. Das Problem: Beide stehen für eine Politik links der Mitte. Die CDU wird aber kaum mehr so viele Kompromisse eingehen wie bisher mit den Grünen. Zu eindringlich warnt das Erstarken der AfD alle Parteien davor, an einer ideologisch ausgerichteten Politik festzuhalten - ungeachtet der Sorgen einer Mehrheit in der Bevölkerung. Grüne und SPD werden sich also inhaltlich stark bewegen müssen. Das wiederum könnte zu einer innerparteilichen Zerreißprobe führen. Die Grünen haben ein Jahrzehnt lang ihre Verlässlichkeit als Koalitionspartner bewiesen, können sich aber einen noch konservativeren Kurs kaum leisten, ohne noch stärker an Profil einzubüßen. Die SPD könnte sich da flexibler zeigen. Zumal Kernforderungen wie die von der CDU vernachlässigte Eindämmung des Unterrichtsausfalls sowie kostenlose Kitas auch konservative Familien erfreuen würden. Die SPD ist allerdings für die CDU unberechenbarer als Verhandlungspartner - zumal sie um eine personelle Neuaufstellung nicht herumkommen wird.