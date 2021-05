Waffenruhe im Nahost-Konflikt: Hamas und Israel einig - US-Präsident Biden sieht „wirkliche Chance“

Israel und die radikal-islamische Hamas haben sich im Nahost-Konflikt auf eine Waffenruhe verständigt. Am Freitagmorgen feierten Tausende Palästinenser diesen Schritt. Der News-Ticker.

In den Morgenstunden am Freitag (21. Mai) trat zwischen Israel* und militanten Palästinensern im Gazastreifen eine Waffenruhe in Kraft (siehe Erstmeldung).

Im Gazastreifen strömten tausende Menschen daraufhin auf die Straßen (siehe Update vom 21. Mai, 6.34 Uhr).

US-Präsident Joe Biden* spricht von einer „wirklichen Chance“ (siehe Update vom 21. Mai, 6.34 Uhr).

Update vom 21. Mai, 6.34 Uhr: Am frühen Freitagmorgen war es soweit: Militante Palästinenser im Gazastreifen und Israel haben ihre harten gegenseitigen Angriffe vorerst beendet. Eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe trat um 2 Uhr (1 Uhr MESZ) in Kraft und wurde zunächst von beiden Seiten eingehalten. Der Schlagabtausch zuvor kostete nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 232 Menschen im Gazastreifen das Leben. Israel spricht von 12 Getöteten in ihrem Land. Im Gazastreifen strömten tausende Menschen auf die Straßen und machten inmitten von Ruinen ihrer Erleichterung über das Ende des Schreckens mit Feuerwerk, Schüssen in die Luft und „Allahu akbar“-Rufen Luft.

Nach der Vereinbarung der Waffenruhe sagte US-Präsident Joe Biden, nun biete sich eine „wirkliche Chance“, im Nahen Osten Fortschritte hin zu einem dauerhaften Frieden zu machen. Ein Sprecher Netanjahus betonte jedoch, die Waffenruhe sei ohne jegliche Vorbedingungen erfolgt. UN-Generalsekretär António Guterres begrüßte das Ende der Kämpfe und rief alle Seiten auf, sich an die Vereinbarung zu halten. Der Portugiese hatte sich zuvor erschüttert über den Tod vieler Zivilisten geäußert. „Wenn es eine Hölle auf Erden gibt, ist es das Leben der Kinder in Gaza“, sagte er in New York.

Nahost-Konflikt: Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas hält zunächst - beide Seiten erreichen Ziele

Die Hamas sieht sich trotz zahlreicher Zerstörungen in ihrer Infrastruktur und den vielen Opfern als Siegerin. Sie habe sich als die wahre Beschützerin Jerusalems und Kämpferin für die Rechte des palästinensischen Volkes bewährt, sagte das führende Hamas Mitglied, Muschir al-Masri, am Donnerstag in Gaza. Das richtete sich gegen den im Verhältnis zu Israel kompromissbereitere Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas im Westjordanland, der Israel nicht wie die Hamas das Existenzrecht abspricht. Zudem schaffte es die Hamas, schwere Unruhen zwischen jüdischen und arabischen Israelis auszulösen und die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft wieder auf den ungelösten Konflikt zu lenken.

Israel seinerseits wollte das Ende der Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Dieses Ziel ist zunächst erreicht, obwohl die Palästinenser nach israelischen Angaben insgesamt 4340 Raketen auf Israel abschossen. Zudem sollte die Fähigkeit militanter Palästinensergruppen im Gazastreifen für künftige Angriffe auf Israel reduziert werden. Auch das hat die hochgerüstete israelische Armee vermocht, allerdings um einen hohen humanitären Preis, mit dem Israel Kritik auf sich zieht. Und von früheren Schlägen hat sich die Hamas stets nach einigen Jahren erholt.

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: Hamas und Israel einig - Außenminister Maas nennt erste Details

Erstmeldung vom 20. Mai: München/Gaza/Tel Aviv - Raketen und Kampfjets sollen am Boden bleiben: Israel und die radikal-islamische Hamas haben sich im Nahost-Konflikt* auf eine Waffenruhe ab der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. Mai) verständigt.

Dies bestätigte die Palästinenser-Organisation Hamas am Abend. Zuvor hatten Medien von der Zustimmung des israelischen Sicherheitskabinetts für eine Waffenruhe berichtet. Auch die ARD und das ZDF berichteten am Donnerstagabend von einem Waffenstillstand in der Region.

Waffenstillstand im Nahost-Konflikt: Hamas und Israel einigen sich offenbar

Noch am Nachmittag hatte sich der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu und Mahmud Abbas, dem Präsidenten des Westjordanlands, getroffen. Die Waffenruhe soll ab Freitag, 2 Uhr (MEZ), gelten.

Maas sagte im „heute journal“ im ZDF: „Wir haben uns sehr eng abgestimmt mit den Amerikanern. Wir haben auch mit den Ägyptern gesprochen, die über Kontakte zur Hamas verfügen.“ Es sei in den letzten Tagen sehr gut gelungen, mit allen Beteiligten zu sprechen. Nun müsse das israelische Kabinett die Waffenruhe noch bestätigen, erzählte Maas, der sich während des TV-Interviews auf dem Rollfeld zum Rückflug nach Deutschland befand. Eine offizielle Bestätigung von Netanjahu fehlte zu diesem Zeitpunkt noch.

Waffenstillstand im Nahost-Konflikt: Heiko Maas traf sich mit Benjamin Netanjahu und Mahmud Abbas

Es gehe jetzt darum, wieder Vertrauen zwischen beiden Seiten aufzubauen, meinte Maas als Vertreter der Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU)*. Er plädierte weiter für die „Zwei-Staaten-Lösung“ und nannte die Hamas „Terroristen“.

Es solle bald zu Gesprächen zwischen Israel* und der palästinensischen Autonomie-Behörde kommen, berichtete der Bundesaußenminister weiter. Maas warnte zudem vor einzelnen Provokationen in den kommenden Tagen, die den „Konflikt wieder entflammen könnten“.

Zuletzt hatte es die heftigsten Kämpfe zwischen der palästinensischen Terrororganisation Hamas und dem israelischen Militär seit Jahren gegeben, nachdem es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern sowie israelischen Siedlern und Sicherheitskräften in Jerusalem gekommen war. (pm)