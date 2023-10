8 Namen, die uns blühen, wenn andere Parteien einen auf Sahra Wagenknecht machen

Söderkraten

Die Linkenpolitikerin gründet das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) und bereitet damit einer neuen Partei den Weg. Der Name ist wohl Programm.

„Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ (BSW): So heißt das neue Projekt, das die Linken-Politikerin am Montag, 23. Oktober 2023, in Berlin vorstellt. Zunächst ist es als Verein organisiert, dient aber wohl zur Vorbereitung einer eigenen Partei. Damit vollzieht Wagenknecht, die gemeinsame Sache mit Alice Schwarzer machte, den Bruch mit ihrer bisherigen Partei „Die Linke“. Deren Spitze will gegen die Beteiligten des Vereins Parteiausschlussverfahren einleiten. Gegen Wagenknecht selbst läuft ein solches bereits.

Politikerin Sahra Wagenknecht während der Pressekonferenz zur Gründung des Vereins „Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit".

Bündnis Sahra Wagenknecht: Wenn andere Parteinamen so ehrlich wären

„Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden“, sagt die 54-Jährige am Montag (23. Oktober) in Berlin. Sie sei überzeugt, so wie es im Land laufe, dürfe es nicht weitergehen. In einer schriftlichen Erklärung des Bündnisses BSW, das laut Name auch für „Vernunft und Gerechtigkeit“ einsteht, heißt es, in Deutschland werde seit Jahren „an den Wünschen der Mehrheit vorbei regiert“.



Statt Leistung zu belohnen, werde von den Fleißigen zu den oberen Zehntausend umverteilt, steht dort. „Viele Menschen haben das Vertrauen in den Staat verloren und fühlen sich durch keine der vorhandenen Parteien mehr vertreten“, heißt es in der Erklärung weiter. Der Linken-Abgeordnete Gregor Gysi sagte dem ZDF, Wagenknechts Politik-Angebot sei schwierig. „Sie will Flüchtlingspolitik wie die AfD machen, Wirtschaftspolitik wie Ludwig Erhard und Sozialpolitik ein bisschen wie die Linke.“



Laut einer Insa-Umfrage für Bild am Sonntag würden einer Wagenknecht-Partei rund 27 Prozent der Befragten offen gegenüberstehen. Vielleicht ist deswegen auch der Name Programm: „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW). Bei dem hat sich die Linken-Politikerin nicht wirklich kreativ verausgabt. BuzzFeed News Deutschland von Ippen.Media zeigt, wie es aussehen könnte, wenn auch andere Parteinamen so ehrlich wären.

1. Die Scholzomaten

+ „Das generische Doppelmaskulin“, spottete ein Youtube-User: Olaf Scholz passiert immer wieder der gleiche Fehler beim Gendern. © dpa/Christian Charisius

Passt perfekt: Nicht nur, weil der Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder über geschlechtsneutrale Sprache stolpert (wie die Heute Show zeigt) und damit seinem von der Presse verliehenen Spitznamen „Scholz-O-Mat“ eine neue Dimension gibt. Auch weil die SPD eher mechanisch Koalitionen eingeht und „einfach mal guckt“, was passiert, sind die Politiker eher Scholzomaten als Sozialdemokraten.

2. Die Dagegen-Partei

+ Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, spricht auf dem 75. Deutschlandtag der Jungen Union. © Moritz Frankenberg/dpa

In der Opposition macht sich die CDU (gemeinsam mit der CSU als Union) richtig gut. Diese neun Schlagzeilen zeigen, dass die Union ihre Rolle als Ampel-Gegner so richtig übertreibt. CDU-Chef Friedrich Merz bedient sich hin und wieder sogar Aussagen, die auch von AfD-Politikern kommen könnten. Kein Wunder, dass manche Personen beim neuen CDU-Logo zweimal hingucken müssen.

3. Die Söderkraten

+ Markus Söder (CSU) hat im Jahr 2022 rund 179.000 Euro für freie Fotografen ausgegeben. Sieht man. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Peter Kneffel/dpa, Collage

Dieser Parteiname braucht keine Erklärung. Sondern nur diese 17 Bilder, die zeigen, wie sich der CSU-Chef Markus Söder als Topmodel in den Vordergrund spielt.

4. Die Nicht-Mehr-So-Grünen

+ Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) ist Klimaschutz- und Wirtschaftsminister. Eine schwierige Doppelrolle? © Britta Pedersen/dpa/Sebastian Willnow/dpa

In der Regierung finden sich die Grünen in einer neuen Rolle und gehen in der Koalition mit SPD und FDP immer wieder Kompromisse ein. Manche Aktionen von Habeck, zeigten, dass Klimaschutz und Wirtschaft wohl doch eine toxische Beziehung sind. Beim Thema Migration forderte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, „jetzt die im Koalitionsvertrag verankerten Migrations- und Rückführungsabkommen“. Ist das noch Grün, fragen sich wohl einige.

5. Die Porsche-Lacoste-Sylt-Partei

Keine Streichung für Besserverdiener, stattdessen einfach Kürzungen für alle: 12 statt 14 Monate – FDP will Elterngeldanspruch unabhängig vom Einkommen für alle kürzen.



Wenn die Porsche-Lacoste-Sylt-Partei Porsche-Lacoste-Sylt Politik für ihr Porsche-Lacoste-Sylt-Klientel macht. — Kaffeecup (@kaffeecup) October 18, 2023

Christian Lindner (hier neun Aussagen von ihm, die so gar nicht hot sind) und andere FDP-Politiker tun sich immer wieder als Porschefahrer und Syltliebhaber hervor. Für diese Klientel machen sie auch Politik, kritisiert dieser X-Nutzer den Vorschlag, das Elterngeld von 14 auf zwölf Monate zu kürzen.

+ Christian Lindner in einem Spot der FDP NRW zur Landtagswahl 2017. Drei Jahre später verglich er seine Partei dann mit Aktienkursen. © Screenshots FDP NRW

6. Bündnis Endlich-Ohne-Sahra Wagenknecht (BEOSW)

+ Sahra Wagenknecht. © Frederic Kern/Imago

So muss Die Linke nun heißen – wie auch sonst. Übrigens Fun Fact: Sahra Wagenknecht hieß übrigens früher Sarah Wagenknecht und hat ihren Namen 2009 umgeändert. Warum, weiß keiner so wirklich.

7. Die Rechtsextremen

+ Björn Höcke: Das Sommerinterview mit dem AfD-Rechtsaußen beim MDR sorgt mal wieder für einen Aufschrei. © Imago / dts

Für die AfD kommen mehrere Namen infrage. Die AfD kann als Partei Russlands zum Beispiel, oder als „Die Verschwörungstheoretiker“ (hier sieben Verschwörungstheorien, die die AfD aus dem Aluhut zaubert) bezeichnet werden. Aber all das ist wahrscheinlich noch viel zu harmlos für eine Partei, in der manche Mitglieder immer wieder Nazi-Parolen schwingen und gegen Geflüchtete hetzen. Deswegen ganz klassisch: Die Rechtsextremen.

8. Aiwangers Anstalt für Amnesie (AAA)

+ Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sieht sich im Bayern-Wahlkampf Vorwürfen ausgesetzt. © Pia Bayer/dpa

Die Freien Wähler könnten auch gut Aiwangers Anstalt für Amnesie (AAA) heißen. Denn als ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten Hubert Aiwangers auftauchte, will der stellvertretende Bayerische Ministerpräsident sich daran nicht erinnern.



Aiwanger hatte zunächst schriftlich zurückgewiesen, zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die Süddeutsche Zeitung berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er ein, es seien „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf behauptete sein Bruder, er sei der Verfasser. In der Folge wurden immer mehr Vorwürfe zu Aiwangers damaligem Verhalten erhoben. Nach mehreren Tagen entschuldigte er sich, ging aber zugleich zum Gegenangriff über und beklagte eine politische Kampagne gegen sich.

