„Die Stimmung kippt ein Stück weit“: Länder warnen Faeser vor Überlastung bei Geflüchteten-Aufnahme

Von: Nail Akkoyun

Die Unterbringung von Geflüchteten bringt die Länder an ihre Grenzen. Sie fordern einen harten Asylkurs von Innenministerin Faeser und der Regierung.

Berlin – In den Ländern wächst der Unmut über die Asylpolitik von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) weiter an. Die Belastungsgrenze bei der Unterbringung von Geflüchteten sei bereits überschritten, es brauche dringend schärfere Maßnahmen, hieß es etwa aus Brandenburg. „Wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann nicht mehr in der Lage sein, aufnehmen zu können“, sagte der parteilose Landkreistagsvorsitzende Siegurd Heinze der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Heinze warnte zudem vor „Zeltstädten, Turnhallen und Containerlösungen“. Allgemein sei die Situation sehr angespannt, er bemerke eine zunehmend schwindende Akzeptanz. Es gebe außerdem immer mehr unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Die Plätze für sie seien so gut wie nicht mehr verfügbar. „Vom Bund kommt für die Lösung dieser Probleme gar nichts.“

Ins selbe Horn stößt man auch in Baden-Württemberg. Dort haben sich unter anderem die Großstädte Karlsruhe, Mannheim und Freiburg direkt an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewandt. Das gemeinsame Schreiben wurde von den drei Großstädten und den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Konstanz, Lörrach und Ortenaukreis verfasst, wie die Stadt Freiburg mitteilte. „Nicht nur das Jugendamt der Stadt Freiburg, sondern alle unterzeichnenden Städte und Landkreise stehen insbesondere seit Ende Juli erneut unter massivem Druck und gelangen dabei an die Grenzen des Machbaren“, berichtete der Freiburger Rathauschef. Das gemeinsame Schreiben sei ein Hilferuf.

Gegner einer Geflüchtetenunterkunft im Ort Upahl protestieren vor dem Tagungsgebäude des Kreistages Nordwestmecklenburg unter dem Motto „Upahl sagt weiterhin NEIN!“ gegen den Aufbau eines Containerdorfs. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa

Kritik an Migrationspolitik: Linnemann weist Faeser auf fehlende Gelder für 2024 hin

In Berlin kümmert man sich indes darum, den Geflüchtetenzuwachs mithilfe von stationären Grenzkontrollen einzudämmen. Auch auf der Druck der Opposition hat Faeser inzwischen angekündigt, einen härteren Asylkurs zu fahren. Die SPD-Politikerin stellte am Mittwoch (27. September) in einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages ihre Pläne für verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen vor. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen sagte sie, die geplanten Maßnahmen „entlang der Schleuserroute“ sollten „lageabhängig auch an der Grenze“, „wechselnd und flexibel“ sein.

Aufgrund der gestiegenen Zahl von Asylbewerbern hatten Landesinnenminister der CDU Faeser aufgefordert, solche Kontrollen auch an den Grenzen zu Tschechien und Polen zu beantragen. Wer an der Grenze ein Asylbegehren äußert, kann im Regelfall jedoch auch bei stationären Grenzkontrollen nicht gleich abgewiesen werden.

Doch finanziell will Berlin die Möglichkeiten der Länder weiter beschneiden. Unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtete Reuters, dass der Bund den Ländern und Kommunen für das kommende bis zu 1,7 Milliarden Euro angeboten hat. Im laufenden Jahr zahlt der Bund noch 3,57 Millionen Euro – und damit mehr als das doppelte. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte der Nachrichtenagentur, man lasse damit die Bürgermeister und Landräte aller Parteien „im Regen stehen“.

„Stimmung kippt ein Stück weit“ – Auch Buschmann will schnellere Abschiebungen

Die Kreise, Städte und Gemeinden warnen seit vergangenem Jahr vor einer Überforderung. Zur Entlastung müssen Asylsuchende ohne Bleibeperspektive seit 1. Juli bis zu 18 Monate in der Erstaufnahme des Landes bleiben und werden nicht auf Kommunen verteilt. Das Integrationsministerium senkte im August die Prognose der Geflüchteten, die in Kommunen aufgenommen werden müssen, um 6500 auf rund 19.000, weil weniger kamen als erwartet. Es kommen allerdings zunehmend mehr Menschen illegal von Polen über die Grenze.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte: „Menschen, die nicht aus humanitären Gründen hierherkommen und keine Bleibeperspektive haben, müssen zügiger abgeschoben werden.“ Er sprach sich dafür aus, dass Asylverfahren in Drittstaaten durchgeführt werden sollten. Bislang verfolgt die Bundesregierung solche Pläne allerdings nicht. Auch hat sich bisher kein Staat außerhalb der Europäischen Union angeboten, in dem Asylbewerber dann auf den Abschluss ihres Verfahrens warten könnten.

Der Brandenburger Landkreistagschef Heinze fordert zudem eine Einschränkung von Leistungen bei fehlendem Asylanspruch. „Bei ihnen müssen die Barauszahlungen mindestens minimiert, am besten gar nicht mehr gewährt werden.“ Aus seiner Sicht werden zu wenige Migranten ohne Bleibeperspektive oder ausreisepflichtige Menschen zurück in die Heimat gebracht. „Wir können den Menschen vor Ort das alles nicht mehr erklären. Die Stimmung kippt ein Stück weit“, warnte er. (nak/dpa)