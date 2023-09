„Nährt Verdacht“: Faeser fehlt erst bei heikler Sitzung – und äußert sich dann im Bundestag

Von: Bona Hyun

Teilen

Nancy Faeser (SPD) holt der Fall um Ex-BSI-Chef Schönbohm ein. © Carsten Koall/dpa

Der Fall Schönbohm holt Innenministerin Nancy Faeser ein. Fragen zur Absetzung des früheren BSI-Chefs lässt sie unbeantwortet – bis jetzt.

Berlin – Erneut bleibt Nancy Faeser (SPD) in der Sondersitzung des Innenausschusses fern. In der Sitzung sollte sie am Mittwoch (7. September) darüber aufklären, warum sie im vergangenen Jahr Arne Schönbohm als Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) abgesetzt hat. Die Ministerin ließ sich jedoch von ihrer Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) vertreten, wie ein Sprecher des Ausschusses der Nachrichtenagentur AFP sagte. Nun äußerte Faeser sich doch zum Vorfall.

Faeser erscheint nicht zu Sondersitzung im Fall Schönbohm – nun äußert sie sich

„Schönbohm hat selbst ein Disziplinarverfahren beantragt, diese Prüfung war gründlich. Dabei sind keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Schönbohm eingesetzt worden, diese Behauptung ist völliger Unsinn!“, sagte Faeser am Donnerstag (7. September) im Bundestag. An die Adresse der Unionsfraktion sagte die SPD-Politikerin: „Bleiben Sie bei den Fakten und überlassen Sie es doch der CDU in Hessen, Wahlkampf zu machen!“ Faeser warf den CDU/CSU-Abgeordneten vor, sie „mit Dreck zu bewerfen.“

Nach einem umstrittenen Beitrag im ZDF-„Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann hatte Faeser Schönbohm Ende 2022 abberufen. In dem Beitrag war behauptet worden, dass Schönbohm über einen Lobbyverein einer mit dem russischen Geheimdienst verbandelten Firma nahestehe. Hinreichenden Gründe für eine Absetzung lieferte die Recherche nicht. Schönbohm reichte mittlerweile Klage ein – er fordert vom Innenministerium Schadensersatz für seine Absetzung.

Faeser lässt bislang Fragen zur Absetzung von früherem BSI-Chef unbeantwortet

Bislang ist unklar, ob Faeser Schönbohm aufgrund der losen Vorwürfe absetzen ließ. Laut einem Vermerk aus ihrem Haus soll Faeser allerdings ungehalten auf die Nachricht reagiert haben, dass man nichts gefunden habe, um dem BSI-Chef Kreml-Kontakte nachzuweisen. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll Faesers Ministerium per Mail die Mitarbeitenden beauftragt haben, auf Wunsch der Chefin im Fall Schönbohm „nochmals BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz) abzufragen und alle Geheimunterlagen zusammenzutragen“.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Faeser soll in Sondersitzung über Schönbohm-Fall aufklären – und taucht nicht auf

Der Ausschuss will nun wissen, ob Faeser den Verfassungsschutz einschalten wollte, um Informationen über Schönbohm zu erhalten. Den ersten Termin der Sondersitzung am Dienstag hatte Faeser abgesagt – aus gesundheitlichen Gründen. Nach Informationen der Bild-Zeitung will Faeser erst im Dezember in einer Regierungsbefragung dazu Stellung nehmen. Dieser Termin läge nach der Landtagswahl in Hessen, zu der die SPD-Politikerin als Spitzenkandidatin antritt.

Die Union kritisiert die Abwesenheit Faeser und ihren Aufklärungswillen scharf. „Sie hat sich dieser Gelegenheit heute erneut entzogen“, sagte der innenpolitische Sprecher Alexander Throm nach der Sitzung laut der Nachrichtenagentur dpa. Es zeige, dass die Ministerin zu keinem Zeitpunkt vorgehabt habe, dem Ausschuss Rede und Antwort zu stellen. Dies nähere den Verdacht, dass sie etwas zu verbergen habe.

Union kritisiert Faesers Abwesenheit in Sondersitzung im Fall Schönbohm

CSU-Generalsekretär Martin Huber warf Faeser Missachtung des Parlaments vor. „Anstatt die Vorwürfe aufzuklären, missachtet Nancy Faeser mit an den Haaren herbeigezogen Begründungen das gesamte Parlament“, sagte Huber der dpa. Faeser gebe sich noch nicht einmal Mühe, sich glaubwürdige Ausreden zu überlegen. „Das zeigt deutlich ihre ganze Verachtung gegenüber dem Parlament. Dieses Verhalten ist unwürdig.“

Marc Henrichmann, der für die CDU im Innenausschuss sitzt, bezeichnete den Vorfall auf der Plattform X als „enttäuschendes Ergebnis des heutigen Innenausschusses.“ Faeser verweigere sich weiter beharrlich der Aufklärung. Es bleibe der Vorwurf aus dem Hausvermerk des Innenministeriums im Raum, dass sie nach dem „Abservieren“ von Schönbohm unrechtmäßig eine weitere Abfrage beim Verfassungsschutz und das Zusammentragen aller Geheimunterlagen verlangt habe. (bohy mit Agenturen)