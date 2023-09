Feilschen um den Nato-Beitritt von Schweden: Die USA sollten Erdogans Spielchen beenden

Der türkische Machthaber Recep Tayyip Erdogan. © Turkish presidency/Imago

Nur im Tausch gegen F16-Jets: Die Türkei zögert den Nato-Beitritt Schwedens weiter hinaus. Nur die USA können das Taktieren von Erdogan beenden.

Washington – Der türkische Machthaber Recep Tayyip Erdogan genießt die Rolle seines Landes als „Swing State“ der Nordatlantikpakt-Organisation. Er schwankt nicht zwischen den verschiedenen Fraktionen des westlichen Bündnisses, sondern zwischen dem Bündnis selbst und seinem Hauptgegner Russland. Daher sein Tauschhandel und seine Spielchen, die darauf abzielen, seine Rolle als Machtvermittler zu stärken und Zugeständnisse zu erlangen – selbst wenn er die Positionen seiner eigenen NATO-Verbündeten untergräbt.

Nato-Beitritt von Schweden: Erdogan stellt weiter Bedingungen

Er hat die zuversichtlichen Vorhersagen von Analysten widerlegt, dass er die Blockade der Türkei gegen einen Beitritt Schwedens zum Bündnis nach den Präsidentschaftswahlen oder spätestens auf dem jährlichen NATO-Gipfel im Juli aufheben würde. Auf dieser Tagung versprach er, dass die Türkei den Beitritt Schwedens noch in diesem Jahr genehmigen werde. Zwei Tage später änderte er seine Meinung und sagte, dass das türkische Parlament, in dem er das Sagen hat, zustimmen müsse.

Erdogans Obstruktionspolitik ist ansteckend. Sie hat offenbar ein anderes Sorgenkind der NATO ermutigt: Ungarn. Nachdem Ministerpräsident Viktor Orban zuvor versprochen hatte, den Beitritt Schwedens zu unterstützen, hat er nun damit gedroht, den Beitritt zu verhindern, verärgert über die Kritik Stockholms an seinem autoritären Vorgehen.

F16-Kampfjets für ein Ja: Türkei erpresst die Nato in der Beitrittsfrage

Wie so oft muss Erdogan angesichts seiner transaktionalen Herangehensweise an die internationale Politik ein Zugeständnis abgerungen werden, bevor er sich bereit erklärt, die Türen der NATO für Schweden zu öffnen. Er will eine Vereinbarung über den Erwerb von in den USA hergestellten F-16-Kampfflugzeugen im Wert von 20 Milliarden Dollar abschließen, zusammen mit Modernisierungspaketen für die alternde Flotte des Landes.

Präsident Biden hat den F-16-Verkauf unterstützt, aber Erdogan deutlich gemacht, dass der Kongress zustimmen muss. Und Bidens Einfluss im Kongress ist begrenzter als der von Erdogan im türkischen Parlament. Die Mitglieder des Kongresses, die wissen, wie Erdogan agiert, wollen, dass die Türkei die Blockade der NATO-Mitgliedschaft Schwedens endgültig aufhebt, bevor sie dem F-16-Geschäft in vollem Umfang zustimmen.

Viele von ihnen zögern aus dem guten Grund. Denn die Türkei weicht immer mehr von demokratischen Normen ab. Nach einem Treffen mit Biden in diesem Monat auf dem G20-Gipfel äußerte Erdogan – offenbar ohne Ironie – seine Bestürzung darüber, dass Biden das F-16-Paket an Schweden knüpft.

Blockade von Schwedens Nato-Beitritt: Putin freut sich über Erdogan-Geschenk

Das Patt ist ein Geschenk für Russlands Präsidenten Wladimir Putin, zu dem Erdogan eine „besondere Beziehung“ proklamiert hat. Der türkische Staatschef wäre gut beraten, sich zu überlegen, wo seine Interessen liegen - bei seinen NATO-Verbündeten, deren Wirtschaftsleistung zusammengenommen etwa zehnmal größer ist als die Russlands, oder bei den Kriegstreibern im Kreml, die darum kämpfen, ihre Wirtschaft unter dem Druck der westlichen Sanktionen am Laufen zu halten.

Das westliche Bündnis würde durch den Beitritt Schwedens erheblich gestärkt werden, und Stockholm ist verständlicherweise frustriert über die Verzögerung. Das Land hat seine jahrzehntelange formale Neutralität aufgegeben und kurz nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar 2022 einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt.

In Anbetracht der erklärten Einwände Erdogans gegen den Beitritt zum Bündnis hat Stockholm auf die Bedenken Ankaras reagiert: Nachdem Schweden in den Augen Erdogans nicht aggressiv genug gegen die in Schweden lebenden Kurden vorgegangen ist, wurden auf Ersuchen der Türkei mehrere Kurden ausgeliefert. Istanbul betrachtet sie teilweise als Terroristen. Schweden änderte deswegen sogar seine Gesetze, um einen härteren Umgang mit mutmaßlichen Terroristen zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr hob Stockholm auch sein Waffenembargo gegen die Türkei auf.

In der Zwischenzeit haben Schweden und die NATO ihre seit langem bestehenden Beziehungen auch ohne formellen Beitritt vertieft. In Vorbereitung auf den Beitritt hat Schweden seine Militärausgaben drastisch erhöht, um das NATO-Ziel zu erreichen, zwei Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben.

F-16 für Aufnahme von Schweden: Erdogan verärgert seine Nato-Partner

Erdogan läuft Gefahr, sein Blatt zu überreizen. Zu seinen Bemühungen um einen Kuhhandel als Gegenleistung für die Zustimmung Schwedens zur NATO gehörten die Forderung nach Fortschritten bei der Aufnahme der Türkei in die Europäische Union und die Aufforderung an Stockholm, ein formelles Verbot der Koranverbrennung zu erlassen - eine Protestaktion, die in letzter Zeit immer häufiger vorkommt. Ersteres ist nicht durchführbar, letzteres ein Affront gegen Stockholms Tradition der freien Meinungsäußerung.



Seine beste Option - und die der NATO - ist es, die Vereinbarung voranzutreiben, die Biden und wichtige Mitglieder des Kongresses signalisiert haben und zu der sie bereit sind - das F-16-Paket, sobald die Türkei Schwedens NATO-Mitgliedschaft offiziell ratifiziert hat.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 27. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.