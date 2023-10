Schwer wie ein Kleinwagen und mit Torpedos bestückt: Nato erhält neue Superdrohne

Von: Maximilian Kurz

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg steht hinter den Aufrüstungsvorhaben der Nato-Staaten. © Mindaugas Kulbis/AP

Bei einer großen Nato-Übung in Portugal wurde eine brandneue Drohne präsentiert. Diese könnte unter anderem in der U-Boot-Kriegsführung eingesetzt werden.

Portugal – Bei der REPMUS-Übung in Portugal wurde eine britische Schwerlastdrohne vorgestellt, die u. a. Torpedos abwerfen kann. Die neue Drohne kann Lasten von bis zu 200 Kilogramm tragen und ist so groß wie ein Kleinwagen. Darüber berichten unter anderem futurezone und die FlugRevue.

Nato-Übung: Präsentation einer neuen Superdrohne

BAE Systems und Malloy Aeronautics haben gemeinsam eine Schwerlastdrohne präsentiert, die in der Lage ist, einen Stingray-Torpedo zu transportieren und abzuwerfen. Die T-600 wurde im Rahmen der Nato-Übung „REPMUS“, an der auch Schweden und Irland teilnahmen, getestet. Während der Übung ließ man eine Trainingsversion des Stingray-Torpedos über dem Ozean abfallen. Der Stingray-Torpedo wird ebenfalls von BAE Systems hergestellt und ist für den Gebrauch in U-Booten konzipiert.

Der Drohnen-Demonstrator diente dazu, neue Konzepte zu erproben, die anschließend in den T-600 Drohnen umgesetzt werden sollen. Diese rein elektrische Drohne ist nicht nur für militärische, sondern auch für humanitäre und kommerzielle Aufgaben geeignet und soll später bis zu 300 kg Last transportieren können.

Drohnen: Zukunft der Kriegsführung und Rettung

BAE Systems zufolge könnte die Drohne zum Transport von Waffen und Sensoren zwischen Schiffen oder Landbasen eingesetzt werden. Ebenso ist sie für Evakuierungsmaßnahmen, für den Einsatz in der U-Boot-Kriegsführung und im Bereich der Minenabwehr geeignet. Neben dem Transport von Stingray-Torpedos soll die Drohne zukünftig auch in der Lage sein, Archerfish-Minenneutralisierer zu befördern.

Das T-600-Projekt gehört zu FalconWorks, einem von BAE Systems neu gegründeten Forschungs- und Entwicklungszentrum, das sich auf innovative und flexible Technologien im Bereich der Luftfahrt spezialisiert.

Ukraine-Krieg: Drohnen von großer Bedeutung

Drohnen spielen auch im Ukraine-Krieg eine entscheidende Rolle. Sowohl in der Aufklärung als auch in direkten Kampfeinsätzen, versuchen die ukrainischen Streitkräfte, den Widerstand gegen die russische Invasoren zu leisten. Vor einigen Wochen konnte die 92. Panzerbrigade der Ukraine große Erfolge vermelden und Russlands Armee schwere Verluste zufügen. Yuriy Fedorenko, der Kommandeur der 92. OShBr-Angriffskompanie „Achilles“, hatte berichtet, dass seine Kämpfer am 14. September fünf D-20-Geschütze mit FPV-Drohnen erfolgreich neutralisiert hätten.

Außerdem wurden mehrere Mitglieder eines russischen Luftregiments getötet oder verletzt, als sie eine gekaperte ukrainische Kamikaze-Drohne inspizierten. Des Weiteren sollen ukrainische Drohnen möglicherweise auch ihren Weg nach Afrika bereits gefunden haben.