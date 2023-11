Nato-Gipfel: Stoltenberg plant Ansage an Türkei wegen Schweden-Aufnahme

Von: Stefan Krieger

Belastet werden die zweitägigen Nato-Beratungen in Brüssel durch den Streit mit der Türkei über den Beitritt Schwedens. Der News-Ticker.

Brüssel – Die Außenminister der Nato-Staaten kommen an diesem Dienstag (28. November, 13.30 Uhr) zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Bei den Beratungen im Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses wird es unter anderem um die Lage im Ukraine-Krieg und die bereits laufenden Vorbereitungen für den Jubiläumsgipfel im kommenden Jahr in Washington gehen. Bei dem dreitägigen Spitzentreffen im Juli soll das 75-jährige Bestehen der Nato gefeiert werden.

Überschattet werden die Beratungen von zunehmendem Frust darüber, dass die Türkei noch immer nicht ihre Zustimmung zur Aufnahme Schwedens in die Nato gegeben hat. Er erwarte, dass es bei dem Außenministertreffen eine sehr klare Botschaft zu dem Thema an den türkischen Minister Hakan Fidan geben werde, sagte Stoltenberg am Montag in Brüssel. Diese laute, dass die Türkei den Ratifizierungsprozess zügig abschließen müsse.

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson nimmt an einer Sitzung der Nato teil. Das Land will seit über einem Jahr dem Verteidigungsbündnis beitreten. © Kay Nietfeld/dpa

Nato-Beitritt Schwedens sollte längst abgeschlossen sein

Hintergrund der deutlichen Worte Stoltenbergs ist, dass bei dem Außenministertreffen eigentlich die Aufnahme Schwedens gefeiert werden sollte. Die Türkei hat die dafür notwendige Ratifizierung des sogenannten Beitrittsprotokolls allerdings bis heute nicht abgeschlossen.

Neben der Türkei hat auch Ungarn dem Beitritt Schwedens zur Nato noch nicht zugestimmt. Ministerpräsident Viktor Orban hatte seine Unterschrift aber bereits mehrfach zugesagt. Ungarn werde nicht der Mitgliedsstaat sein, der den Nato-Beitritt Schwedens ratifizieren werde.

Nato-Gipfel in Brüssel: Schweden wartet seit 2022

Schweden hatte ursprünglich gehofft, bereits im Sommer 2022 im Rahmen eines Nato-Gipfels dem Verteidigungsbündnis beitreten zu können. Die Türkei warf der schwedischen Politik dann allerdings mangelnden Einsatz gegen „Terrororganisationen“ wie die kurdische Arbeiterpartei PKK vor und verweigerte ihre Zustimmung. Nach Zugeständnissen Schwedens kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan zuletzt an, die Ratifizierung des Beitrittsprotokolls durch das türkische Parlament zu ermöglichen. Dort hängt es allerdings derzeit in einem Ausschuss fest.

Zum Abschluss des Nato-Gipfels in Brüssel soll es am Mittwoch zum ersten Mal eine Tagung des Nato-Ukraine-Rates auf Ebene der Außenminister geben. Das Gremium soll eine engere Zusammenarbeit ermöglichen, bis die Voraussetzungen für eine Aufnahme der Ukraine in die Nato erfüllt sind. Der Nato-Ukraine-Rat hatte zum ersten Mal im Juli beim Nato-Gipfel in Litauen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs getagt. Zudem gab es bislang ein Treffen auf Ebene der Verteidigungsminister und mehrere auf Ebene der Nato-Botschafter. (Red. mit Agenturen)