Scholz empfängt Nato-Chef Stoltenberg in Berlin

Von: Nail Akkoyun

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach gemeinsamen Gesprächen in Berlin am 1. Dezember 2022. © Kay Nietfeld/dpa

In Vorbereitung auf den Nato-Gipfel empfängt Kanzler Scholz Nato-Chef Stoltenberg in Berlin. Thematisiert wird auch die weitere Unterstützung für die Ukraine.

Berlin – Am Montag (19. Juni) empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin. Im Mittelpunkt des Gesprächs im Kanzleramt steht die Vorbereitung auf den anstehenden Nato-Gipfel, welcher am 11. und 12. Juli in Litauens Hauptstadt Vilnius stattfindet. Dort soll es insbesondere um die weitere Unterstützung für die Ukraine und deren Verteidigungskrieg gegen Russland gehen. Im Anschluss an das Gespräch werden sich Stoltenberg und Scholz um 12 Uhr auf einer gemeinsamen Pressekonferenz äußern.

Zuletzt konnten sich die 31 Nato-Staaten nicht auf eine offizielle Beitrittseinladung an die Ukraine einigen. US-Präsident Joe Biden betonte, Kiew könne auf ihrem Weg zu einer möglichen Mitgliedschaft auf keine Vorzugsbehandlung hoffen. Die Ukraine müsse die gleichen Standards erfüllen wie andere Länder in dem transatlantischen Bündnis, sagte Biden am Samstag (17. Juni) in Philadelphia.

Nato-Beitritt der Ukraine in Kriegszeiten nahezu aussichtslos

Einen Beitritt der Ukraine in Kriegszeiten schloss auch Generalsekretär Stoltenberg jüngst aus. So verwies er darauf, dass es eine Voraussetzung für die Nato-Mitgliedschaft sei, dass das Land den Ukraine-Krieg als unabhängige Nation überstehe. „Wenn sich die Ukraine nicht als souveräne unabhängige Nation in Europa durchsetzt, dann ist es sinnlos, über eine Mitgliedschaft zu diskutieren“, sagte er am Rande eines Treffens der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Militärhilfe für die Ukraine.

Stoltenberg erwartet von dem Nato-Gipfel nach eigenen Angaben einen Beschluss der Staats- und Regierungschefs, künftig mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Vorerst blockiert sind wegen türkischer Vorbehalte dagegen Pläne für eine effektivere Abschreckung gegen Russland. In Vilnius beschlossen werden dürfte dagegen die Verlängerung von Stoltenbergs Amtszeit bis zum Nato-Jubiläumsgipfel in Washington im Juli 2024. Die Bundesregierung und andere Staaten haben sich bereits dafür ausgesprochen, dass der 64-jährigen Norweger im Amt bleibt. (nak/AFP/dpa)