Nato-Gipfel in Vilnius: Deutschland gegen Ukraine-Mitgliedschaft

Von: Lukas Rogalla, Nail Akkoyun

Die Türkei billigt den Beitritt Schwedens. Die USA stellen der Ukraine Sicherheitszusagen in Aussicht. Alle Entwicklungen zum Nato-Gipfel im News-Ticker.

Update vom 11. Juli, 8.10 Uhr: Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagte vor wenigen Minuten in einem Statement, dass die USA und ihre Verbündeten auf dem heute in Litauen beginnenden Gipfel eine „positive Botschaft“ zur künftigen Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato aussenden werden. Weiter ließ Sullivan anklingen, dass auf dem Gipfel ein neues Nato-Hilfspaket für die Ukraine vereinbart werden soll.

Nato-Gipfel: Deutschland bleibt zurückhaltend

Update vom 11. Juli, 7.30 Uhr: Beim Gipfel dürfte noch keine Entscheidung über die Beitrittsperspektive der Ukraine zu Nato fallen. Deutschland erteilte dem ukrainischen Wunsch nach einer formellen Einladung in die Nato eine Absage. „Für eine Einladung der Ukraine, für konkrete Schritte in Richtung Mitgliedschaft (ist) der Zeitpunkt nicht da. Hierfür gibt es auch unter den Verbündeten keinen Konsens“, hieß es aus Regierungskreisen.

In Vilnius in Litauen treffen sich die Mitgliedsstaaten der Nato zum Gipfel. © Mindaugas Kulbis/dpa

Nach Angaben von Diplomaten anderer Nato-Staaten stemmt die Bundesregierung sich in den Verhandlungen über die geplante Gipfelerklärung zudem gegen eine Formulierung, dass die Ukraine einen „rechtmäßigen Platz“ im Bündnis hat. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es zu der Ukraine-Passage in der Erklärung lediglich, dies sei eine „von fünf, sechs Fragen, die im Moment noch diskutiert werden“. Nato-Chef Stoltenberg räumte am Montag ein, dass noch keine endgültige Entscheidung über die Beitrittsperspektive der Ukraine getroffen worden sei.

US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine vor dem Nato-Gipfel lediglich bilaterale Sicherheitsgarantien angeboten. Vorbild ist Israel, wo die USA als „Schutzmacht“ agieren. Deutschland und die anderen G7-Staaten – darunter Großbritannien und Frankreich – könnten der Ukraine nach US-Angaben ähnliche Zusagen machen.

Nato-Gipfel in Vilnius: Selenskyj kündigt Beratungen an

Update vom 11. Juli, 5.55 Uhr: Wolodymyr Selenskyj kündigte eine Reihe bilateraler Gespräche in Vilnius an, darunter mit Vertretern von EU-Staaten, den USA und Kanada. „Die Prioritäten liegen auf der Hand: Das ist Luftverteidigung für unsere Städte, für alle Gemeinden im ganzen Land, wir arbeiten auch an der Schaffung eines vollwertigen Raketenschutzschildes.“ In Vilnius werde es zudem Gespräche über Waffen für die Front gehen. „Natürlich werden wir auch über andere Aspekte des Schutzes von Leben und unserer gemeinsamen Sicherheit sprechen“, sagte Selenskyj. „Ich bin sicher, dass es für unsere Soldaten aus Vilnius gute Nachrichten zur Bewaffnung geben kann.“

Update vom 10. Juli, 22.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich vor Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius zuversichtlich gezeigt, dass das Land nach Ende des Ukraine-Kriegs Mitglied in dem Militärbündnis sein wird. „Auch wenn unterschiedliche Positionen geäußert werden, ist es immer noch offensichtlich, dass die Ukraine es verdient, im Bündnis zu sein. Nicht jetzt – jetzt ist der Krieg, aber wir brauchen ein klares Signal“, sagte Selenskyj in seiner am Montagabend in Kiew verbreiteten täglichen Videobotschaft. „Die Mehrheit der Allianz ist eindeutig für uns.“ Das müsse der Gipfel in Vilnius an diesem Dienstag und Mittwoch bestätigen.

„Wir arbeiten noch an der Formulierung, also an den konkreten Worten einer solchen Bestätigung, aber wir verstehen bereits, dass die Ukraine dem Bündnis beitreten wird. Wir arbeiten daran, den Algorithmus für den Beitritt so klar und schnell wie möglich zu gestalten“, sagte Selenskyj.

Schon vor Nato-Gipfel: Erdogan macht Weg frei für Schwedens Beitritt

Update vom 10. Juli, 21.35 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat zugestimmt, den schwedischen Nato-Beitritt zu unterstützen. Das twitterte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Präsident Erdogan das Beitrittsprotokoll Schwedens so schnell wie möglich zustimmen will“, schrieb er. Erdogan habe bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson zugestimmt, das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament vorzulegen, sagte Stoltenberg zudem am Montagabend auf einer Pressekonferenz in Vilnius.

Update vom 10. Juli, 19.20 Uhr: US-Präsident Joe Biden ist in Litauens Hauptstadt Vilnius eingetroffen, wo er am Dienstag und Mittwoch am Nato-Gipfel teilnehmen wird. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Montagabend auf dem internationalen Flughafen in Vilnius. Der 80-Jährige wurde von Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda begrüßt. Mit Biden reiste auch US-Außenminister Antony Blinken.

Nato-Gipfel in Vilnius: Mitgliedsstaaten einigen sich auf neue Abwehrpläne gegen Russland

Update vom 10. Juli, 18.25 Uhr: Die Nato-Staaten haben sich auf neue Pläne für die Abwehr von möglichen russischen Angriffen auf das Bündnisgebiet verständigt. Die Annahme der Dokumente erfolgte am Montag einen Tag vor dem Beginn des Gipfeltreffens in Litauen in einem schriftlichen Verfahren, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Diplomaten erfuhr. Die Entscheidung soll an diesem Dienstag von den Staats- und Regierungschefs noch einmal bestätigt und dann offiziell verkündet werden.

Die insgesamt mehr als 4000 Seiten starken Verteidigungspläne beschreiben den Informationen zufolge detailliert, wie kritische Orte im Bündnisgebiet durch Abschreckung geschützt und im Ernstfall verteidigt werden sollten. Dafür wird auch definiert, welche militärischen Fähigkeiten notwendig sind. Neben Land-, Luft- und Seestreitkräften sind auch Cyber- und Weltraumfähigkeiten eingeschlossen.

Nato-Gipfel in Vilnius: Bundeswehr-Soldaten samt Flugabwehrsystem in Litauen

Vilnius – Am Dienstag und Mittwoch (11./12. Juli) treffen die Staats- und Regierungschef der 31 Mitgliedsländer der Nato in Vilnius zusammen. Im Fokus steht beim Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt wie erwartet der Ukraine-Krieg. Insgesamt werden 48 ausländische Delegationen aus 48 Staaten mit rund 2400 Mitgliedern erwartet. Bis zu 12.000 Sicherheitskräfte sind in Vilnius im Einsatz, darunter 3000 litauische Soldaten sowie 1000 Truppen von Nato-Verbündeten. Zum Schutz des Gipfels verlegt auch die Bundeswehr Patriot-Flugabwehr­systeme samt Soldaten nach Litauen.

Neben einem möglichen Beitritt der Ukraine in das Bündnis, werden auch weitere Hilfen für Kiew diskutiert. Die Bundesregierung hat pünktlich vor dem Gipfel ein neues Hilfspaket für die Ukraine angekündigt. Es werde im Verlauf des anstehenden Treffens in Vilnius eine Ankündigung zu einer „sehr substanziellen“ Lieferung von Hardware geben, sagte ein ranghoher Regierungsvertreter in Berlin. Weitere Details gab es nicht. Die Marschflugkörper Taurus sollen aber weiterhin nicht geliefert werden. Deutschland ist bereits jetzt nach den USA zweitwichtigster Waffenlieferant der Ukraine.

Nato-Gipfel in Vilnius: Keine Einladung an die Ukraine

Zwar wird das Thema an sich besprochen, beim Gipfel in Vilnius werden die Mitgliedstaaten nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen aber keine Einladung an die Ukraine in die Nato aussprechen. „Für eine Einladung der Ukraine, für konkrete Schritte in Richtung Mitgliedschaft (ist) der Zeitpunkt nicht da“, hieß es am Montag in Berlin. „Hierfür gibt es auch unter den Verbündeten keinen Konsens.“

Kurz vor Beginn des Gipfels hat US-Präsident Joe Biden der Ukraine ein konkretes Angebot gemacht. In der Zeit zwischen Kriegsende und Nato-Beitritt seien die USA bereit, der Ukraine einen ähnlichen Schutz zu bieten wie Israel. Für eine Nato-Mitgliedschaft sei die Ukraine noch nicht „bereit“, sagte Biden dem TV-Sender CNN. Die USA unterstützen Israel jedes Jahr mit rund 3,8 Milliarden US-Dollar (knapp 3,5 Mrd. Euro). Davon geht ein beachtlicher Teil in Militärtechnik und die Abwehr von Raketen. Seit der russischen Invasion in der Ukraine haben die USA der Ukraine militärische Hilfe im Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar bereitgestellt oder zugesagt.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makejew, hält sein Land bereit für einen Nato-Beitritt. „Wir haben in den letzten 500 Tagen klar gezeigt, dass die Ukraine Nato-reif ist“, sagte Makejew am Montag im ZDF. Die Ukraine mache heute eigentlich das, wofür die Nato einmal geschaffen wurde. Makejew forderte vom Gipfel „eine Einladung der Ukraine, der Nato beizutreten und Beitrittsverhandlungen zu beginnen“. Ein Beitritt der Ukraine werde zudem „ein erster Schritt einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa sein“.

Selenskyj „will nicht zum Spaß nach Vilnius fahren“

Die Ukraine fordert seit Wochen von der Nato eine formelle Einladung in das Militärbündnis. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende seine Teilnahme am Gipfel davon abhängig gemacht, dass die Entscheidung über die Beitrittsperspektive der Ukraine erst dort fällt. „Wir möchten, dass alle Entscheidungen während des Gipfels getroffen werden. In diesem Fall ist es klar, dass ich dort sein werde“, sagte er am Wochenende im Interview des US-Senders ABC. „Ich will nicht zum Spaß nach Vilnius fahren, wenn die Entscheidung schon vorher gefallen ist.“

Auch der Nato-Beitritt von Schweden ist ein heiß diskutiertes Thema. Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine trat Finnland dem Verteidigungsbündnis im schnellsten Aufnahmeverfahren überhaupt bei. Bei Schweden verzögert sich die Sache aber auf unbestimmte Zeit. Die türkische Regierung hat nämlich weiter Vorbehalte und blockierte den Nato-Beitritt Schwedens bis zuletzt, ebenso wie Ungarn.

Nun hat Präsident Erdogan verkündet, den Weg für einen Nato-Beitritt Schwedens zu ebnen – doch nur, wenn die EU ihre Beitrittsgespräche mit der Türkei wieder aufnimmt. (lrg/Agenturen)