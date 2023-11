Atomkrieg mit der Nato? Oberst aus Russland redet Klartext

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Mit einer deutlichen Warnung wendet sich ein russischer Militärexperte an Schweden. Mit einem Nato-Beitritt wäre ein nuklearer Krieg unausweichlich.

Moskau/Ukraine – Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 wird immer wieder über den Einsatz von russischen Atomraketen diskutiert. So deutete Russlands Präsident Wladimir Putin bereits an, in welchen Szenarien auf Atomwaffen zurückgegriffen werde. Ein russischer Militärbeamter erklärte im russischen Staatsfernseher, wie Russland mit der NATO in einen Atomkonflikt verwickelt werden könnte. Dabei sendete er auch eine Warnung an Schweden, das mit seinem möglichen NATO-Beitritt eine Eskalation hervorrufen könnte.

Nato-Russland-Konflikt an der Ostsee: „215 Jahre ohne Krieg. Habt ihr es vermisst? Wollt ihr ihn wirklich?“

Der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Geraschtschenko, teilte am Samstag (11. November) ein Videoclip des russischen Staatsfernsehers Rossija 1 auf X (ehemals Twitter). In diesem Clip spricht ein Militärexperte in einer Sendung über den Konflikt zwischen Russland und der Nato in der Ostsee-Region. Newsweek identifizierte den Mann, der bei der Sendung zu Gast war, als den pensionierten Oberst und Militärexperte Michail Chodarjonok. Dieser erklärte auf einer Karte, wie die Nato-Staaten und Schweden strategischen und militärischen Zugriff auf die Ostsee haben, um Russland zu bedrohen.

Dabei richtete er klare Worte an Schweden. „Ob man es mag oder nicht, aber nach so einer Aussage von Schweden, welches der NATO noch nicht beigetreten ist, möchte ich wirklich gerne fragen: ‚215 Jahre ohne Krieg. Habt ihr es vermisst? Wollt ihr ihn wirklich?‘“, fragte Chodarjonok, nach der Übersetzung von Geraschtschenko.

Schwedens Beitritt in die Nato – Russland: „Konflikt kann nur nuklear sein“

Die Spannungen in der Region würden zu einem Konflikt mit anderen NATO-Mitgliedstaaten führen, die an der Ostsee liegen. „Und dieser Konflikt kann nur nuklear sein“, so der Militärexperte. Mit Blick auf Stockholm und der estnische Hauptstadt Tallinn sagte er: „Stellen Sie sich überhaupt eine Unterwasser-Atomexplosion auf der Reede von Tallinn oder Stockholm vor, die Ihre Stadt mit einer Welle hinwegfegen wird? Stellen Sie sich überhaupt vor, dass die gesamte Ostsee mit unseren Minen beladen sein könnte?“

„215 Jahre ohne Krieg. Habt ihr es vermisst? Wollt ihr ihn wirklich?“: Der pensionierte Oberst und Militärexperte Michail Chodarjonok aus Russland spricht über die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs mit der Nato. © Sergei Ilnitsky/dpa/ Anton Geraschtschenko/Rossija1/X/Montage

„Wir könnten so viele Minen entsorgen, dass Sie zehn Jahre brauchen würden, um sie zu entminen, wenn Sie noch die Kapazität und die Mittel dazu hätten“, fügte Chodarjonok hinzu. Monatelang hatte die Türkei einen Beitritt Schwedens in die Nato verhindert, die wohl größte Blockade um Schwedens Beitritt scheint gelöst. Dennoch nannte Nato-Generalsekretär Stoltenberg noch kein Datum für einen Beitritt. (vk)