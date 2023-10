Nato warnt: Dem Westen geht die Munition aus

Von: Fabian Müller

US-Bomben im Ukraine-Krieg: Technik aus den USA soll Kiew Vorteil verschaffen. (Archivbild) © StockTrek Images/IMAGO-Images

Der Krieg in der Ukraine befindet sich im 20. Monat, der Westen unterstützt das Land fast ebenso lang mit Waffenlieferungen. Doch nun geht den Verbündeten die Munition aus.

Kiew - Dem Westen geht die Munition für den Ukraine-Krieg aus. Davor warnen laut einem Bericht des US-amerikanischen TV-Senders CNN die Nato und Großbritannien. Vertreter der Nato fordern die Länder des Verteidigungsbündnisses auf, die Produktion zu erhöhen, um die Ukraine weiterhin im Kampf gegen Russland zu unterstützen.

Für die Ukraine sind das erneut beunruhigende Nachrichten. In den vergangenen Wochen war in immer mehr Ländern zu vernehmen, dass die Unterstützung der Ukraine entweder eingestellt oder zumindest deutlich zurückgefahren werden könnte. Polens Regierungschef Morawiecki sprach sich dafür aus, dass sein Land die Waffenlieferungen beendet. Und in den USA kündigten Teile der Republikanischen Partei an, die Ukraine-Hilfen drosseln zu wollen.

Westen geht Munition aus: USA-Haushalt ohne neue Hilfen für Ukraine

Im US-Kongress wurde zudem vergangenes Wochenende das Überbrückungsgesetz für einen Übergangshaushalt beschlossen, um einen Shutdown der Regierung zu verhindern. Es beinhaltete aber keine neuen Mittel für Hilfen für die Ukraine. Und als sich der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, am Dienstag für die Unterstützung der Ukraine eingesetzt hatte, wurde er von seinen republikanischen Parteikollegen aus seiner Führungsposition verdrängt.

In der Ukraine ist die Angst derweil groß, dass im 20. Monat des Krieges mit dem benachbarten Russland die Verbündeten nach und nach kriegsmüde werden - und die teils milliardenschwere Unterstützung einstellen könnten. Teile der Nato teilen die Angst: „Der Boden des Fasses ist jetzt sichtbar“, sagte der niederländische Admiral Rob Bauer, Vorsitzender des Nato-Militärausschusses und ranghöchster Militärbeamter der Nato. Er sprach damit erneut die Probleme bei den Munitionsbeständen des Westens an.

Keine Munition mehr für Ukraine? Lager im Westen sind leer

„Wir verschenken Waffensysteme an die Ukraine“, sagte Bauer weiter, „aber nicht aus vollen Lagern.“ Und die gingen jetzt zur Neige. James Heappey, Staatsminister für die Streitkräfte Großbritanniens, forderte, dass die Hilfen für Kiew fortgesetzt werden müssten. „Wir müssen die Ukraine heute und morgen und übermorgen und überübermorgen im Kampf unterstützen“, sagte Heappey. „Das bedeutet, dass wir tagein, tagaus unsere eigenen Vorräte aufstocken müssen“, sagte Heappey weiter.

Die Engpässe kommen mittlerweile auch auf den Schlachtfeldern in der Ukraine an. Gegenüber CNN sagte ein Soldat namens Myron: „Wir haben kaum noch Munition. Jedes Mal, wenn wir einen Schuss abfeuern, müssen wir eine Entscheidung treffen, ob es sinnvoll ist. Wir zählen jeden Schuss.“

Munitionsengpässe im Westen: „Artillerieintensiver Kampf“ in der Ukraine fordert Tribut

Alleine die US-Militärhilfe für die Ukraine beläuft sich nach Angaben der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations seit Beginn des Krieges bis zum 31. Juli auf 46,6 Milliarden US-Dollar. Doch auf den Schlachtfeldern in der Ukraine wird Militärexperten zufolge Munition in einem atemberaubenden Ausmaß verbraucht. Pro Tag werden alleine von der Ukraine 2000 bis 3000 Artilleriegranaten abgefeuert, erklärte ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums gegenüber CNN.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin beklagte bereits im Juli dieses Jahres: „Dies ist ein artillerieintensiver Kampf.“ Und weiter: „Wir haben gesehen, dass große Mengen an Artillerie auf beiden Seiten eingesetzt wurden. Das belastet die internationale Versorgung mit Munition, mit Artilleriemunition.“

Das Pentagon habe nach eigenen Angaben bisher mehr als zwei Millionen Artilleriegeschosse zur Verfügung gestellt. Als im Juli in den USA die Vorräte an 155-mm-Geschossen so gering wurden, dass sie dem Nato-Standard nicht mehr genügten, wurde beschlossen, die Ukraine mit der umstrittenen Streumunition zu versorgen. (fmü)