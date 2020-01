Polizei ermittelt wegen Nazi-Bier – Es ist nach „deutschem Reinheitsgebot“ gebraut

In Sachsen-Anhalt hat ein Getränkemarkt Bier mit Nazi-Symbolik vertrieben. Seinen Ursprung hat das Gebräu in Thüringen.

In Sachsen-Anhalt wurde ein Bier mit Nazi -Symbolik darauf vertrieben.

mit -Symbolik darauf vertrieben. Das Bier wird in Thüringen gebraut und vertrieben.

wird in gebraut und vertrieben. Das Getränk soll im Kasten für „18,88“ Euro erhältlich sein - eine Hommage an Adolf Hitler.

München – In Bad Bibra (Sachsen-Anhalt) ist ein Getränkemarkt aufgeflogen, der Bier mit nationalsozialistischen Motiven verkauft. Das Bier trägt den Namen „Deutsches Reichsbräu“ und kostet 18,88 Euro pro Kasten. Die „18“ steht in rechtsradikalen Kreisen für die Initialen von Adolf Hitler, die „88“ für „Heil Hitler“. Über dem Preis prangt ein Reichsadler samt eisernem Kreuz.

Sachsen-Anhalt: Nazi-Bier sorgt für Aufregung

Dabei handelt es sich bei dem Bier nicht etwa um einen schlechten Scherz einer Privatperson, sondern es wird tatsächlich von einem Markt der Ladenkette „Getränke-Quelle“ verkauft. Wie der Tagesspiegel berichtet, hat sich ein Unternehmenssprecher schockiert geäußert und ankündigte an, die Zusammenarbeit mit dem Franchisenehmer werde beendet.

Das wird man ja wohl noch brauen dürfen???? Nein, sollte man nicht!



75 Jahre nach der Befreiung von Ausschwitz. Deutschland in den 20er Jahren.



Die Geschichte wiederholt sich, wenn wir uns nicht klar und deutlich von Nazis distanzieren. Überall.



Wir sind @lautgegennazis! pic.twitter.com/hv4BhpkqTR — Hans Sarpei (@HansSarpei) January 24, 2020

Die Biermarke gehört dem Neonazi und ehemaligen NPD-Politiker Tommy Frenk. Er lässt es von einer bisher nicht namentlich bekannten Brauerei brauen und vertreibt das Bier über sein Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“ in Kloster Veßra in Thüringen. Die Werbung für das Bier: „4,9 % und gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Es wird Zeit, den Gutmenschen-Brauereien das Wasser abzugraben. Wenn unser Bier gut ankommt, starten wir im zweiten Halbjahr 2020 mit eigener Cola und Fassbrause.“ In dem Gasthaus finden auch regelmäßig Veranstaltungen mit rechtsradikalem Bezug statt.

Sachsen-Anhalt: Gasthaus vertreibt Nazi-Bier

Auf der Facebook-Seite des Gasthauses finden sich weitere haarsträubende Produkte. T-Shirts mit der Aufschrift „Sonderkommando Schnitzel“ und einem eisernen Kreuz prangen als Titelbild auf der Seite. Zum 20. April, also dem Geburtstag Adolf Hitlers, wirbt die Gastronomie mit einem Schnitzel für 8,88 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Bieres. Der Verdacht laute auf Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die Polizei sei durch zwei Anzeigen Anfang der Woche auf das Bier aufmerksam geworden. Die Ermittlungen hat der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz übernommen.

Tausende Bauern demonstrierten in Bayern unter anderem gegen Vorwürfe, sie seien für den Klimawandel verantwortlich - und einige wollten den Protest dabei wohl für rechte Parolen missbrauchen. Ein Gruppenfoto mit angehenden Gefängniswärtern sorgt derzeit für Bestürzung. Der Grund: Alle Abgebildeten zeigen den Hitlergruß. Nun gibt es erste Konsequenzen.