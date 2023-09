Neonazi-Verein „Hammerskins“ verboten: Was steckt dahinter?

Das Bundesinnenministerium hat den rechtsextremistischen Verein ‚Hammerskins‘ verboten. Doch wer sind diese Menschen überhaupt?

Die aktive Neonazi-Gruppe „Hammerskins Deutschland“ und ihre regionalen Ableger sind nun in Deutschland verboten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat diese Entscheidung getroffen, nachdem die Polizei am frühen Morgen des 19. September Wohnungen von 28 mutmaßlichen Mitgliedern des Vereins in zehn Bundesländern durchsucht hat. BuzzFeed.de beantwortet sieben Fragen über die „Hammerskins“, die sich jeder stellt.

