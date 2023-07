Wegen Überfüllung der Gefängnisse: AKP will Inhaftierten in der Türkei bald Amnestie anbieten

Von: Erkan Pehlivan

Mit einem neuen Gesetzespaket der AKP-Regierung sollen die überfüllten Gefängnisse wieder leer werden. Politische Gefangenen sollen jedoch nicht frei kommen.

Ankara – Die AKP-Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem Parlament ein Gesetzespaket vorgelegt, das auch die Lage der Inhaftierten neu regeln soll – und für viele Amnestien bedeuten könnte. Eine Generalamnestie ist allerdings nicht zu erwarten. So könnten Häftlinge, die nicht wegen Sexualstraftaten, Drogen- und Terrorismusdelikten einsitzen und noch drei bis vier Jahre ihrer Strafen zu verbüßen haben, entlassen werden. Voraussetzung ist aber, dass sie bereits in dieser Zeit am Leben außerhalb der Haftanstalt teilgenommen haben. Gefangene, die zuvor auf Bewährung oder wegen der Pandemie freigelassen wurden, müssten nicht mehr ihre Strafen absitzen.

Kommission entscheidet über Amnestie

Über die Freilassung der Gefangenen soll eine Kommission entscheiden, die sich aus Vertretern der Anwaltskammern, des Familien- und Sozialministeriums, des Gesundheitsministeriums sowie der Generalstaatsanwaltschaft und der Gefängnisverwaltung zusammensetzt. Die Kommission wird bewerten, ob der Verurteilte die Auflagen erfüllt hat sowie für eine Zusammenarbeit geeignet ist und ob er sich gebessert hat. Schließlich soll der Verurteilte angehört und eine Entscheidung über seine Entlassung getroffen werden.

Gefängnisse in der Türkei bleiben überfüllt

Die Gefängnisse in der Türkei gelten als überfüllt. Nach Angaben des türkischen Justizministeriums sind derzeit 341.000 Menschen hinter Gittern. Allerdings liegt die Kapazität bei rund 290.000 Gefangenen in dem Land. Die Türkei ist damit das Land mit den meisten Gefangenen in Europa. In Deutschland sind dagegen weniger als 60.000 Menschen inhaftiert.

Türkei ist zu einem Ort der Folter geworden

In dem Land sind weiterhin Zehntausende Menschen aus politischen Gründen inhaftiert, darunter auch über 60 Journalisten. Einige unter den Journalisten wurden sogar zu lebenslanger Haft verurteilt. Den politischen Gefangenen werden vor allem Terrordelikte oder Umsturzversuche vorgeworfen. Auch sind zahlreiche Politiker, Staatsanwälte, Richter und Lehrer aus politischen Gründen verhaftet. Ein gemeinsamer Bericht zur Lage in den türkischen Gefängnissen der Menschenrechtsstiftung TIHV, des Menschenrechtsvereins IHD und des Türkische Ärztebundes TTB hatte die katastrophale Lage in den Gefängnissen aufgeführt. „Das ganze Land ist zu einem Ort der Folter geworden”, lautet das Ergebnis der Experten.

Türkische Polizisten führen nach einer Razzia verhaftete Männer ab.

Zusammen mit den verurteilten Müttern: 396 Babys und Kinder unter sechs Jahren inhaftiert

In den türkischen Gefängnissen sind nicht nur Erwachsene inhaftiert. Tausende Minderjährige sind in dem Land hinter Gittern, darunter auch Babys und Kleinkinder. Laut dem Online-Magazin Serbestiyet sind 2076 Minderjährige im Alter zwischen 12 und 18 Jahren inhaftiert. 396 Inhaftierte sind zwischen Null und sechs Jahren, berichtet das Magazin unter Berufung auf das türkische Justizministerium (Stand 1. März 2023).

Die Babys und Kinder unter sechs Jahren sind jedoch gemeinsam mit ihren Müttern in Haft. Da ihre Mütter in der Regel politische Gefangene sind und damit wegen Terrordelikte verurteilt wurden, wird es mit diesem Gesetzespaket keine Amnestie für Babys und Kleinkinder geben. (erpe)