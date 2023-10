Neue Umfrage lässt FDP vor Wahl in Hessen weiter zittern

Von: Daniel Dillmann

Laut einer aktuellen Umfrage bleibt es unklar, ob die FDP nach der Hessen-Wahl im Wiesbadener Landtag vertreten sein wird.

Berlin - Wenige Tage vor der Hessen-Wahl hat das ZDF ein aktuelles Politbarometer veröffentlicht. Laut der Umfrage bleibt die CDU weiter in Führung. Die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein kommt in der Befragung auf 32 Prozent. Durchgeführt wurde die Umfrage für das ZDF durch die Forschungsgruppe Wahlen.

Stabil bleiben in der letzten Woche vor der Hessen-Wahl auch die anderen Parteien. Die Grünen kämen demnach auf 17 Prozent und damit genau so viel wie die SPD. Die AfD läge mit 16 Prozent knapp dahinter. Die FDP wiederum müsse mit fünf Prozent um den Einzug in den Landtag zittern. Den würden nach der aktuellen Umfrage die Linken mit 3 Prozent verpassen.

Wahlkampfendspurt der FDP in Hessen mit Christian Lindner. Für die Liberalen wird es knapp. © Andreas Arnold/dpa

Viele Wähler in Hessen noch unentschlossen

Laut den Zahlen aus dem ZDF-Politbarometer sind viele Wählerinnen und Wähler vor der Hessen-Wahl aber weiter unentschlossen. 32 Prozent der Befragten wissen demnach noch nicht, wen sie wählen wollen. Für die repräsentative Umfrage wurden 1000 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Hessen vom 4. bis 5. Oktober telefonisch und online befragt.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet, wie die Nachrichtenagentur DPA zu bedenken gibt. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Die Forschungsgruppe gibt eine statistische Fehlertoleranz von zwei bis drei Prozentpunkten an. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Umfrage-Ergebnisse vor Hessen-Wahl variieren

Andere aktuelle Umfragen zur Hessen-Wahl kommen auf leicht abweichende Ergebnisse. Laut dem Institut Infratest dimap kommt die CDU auf 31 Prozent, die Grünen auf 17 und die SPD auf 16 Prozent. Die AfD liegt bei der von der AfD in Auftrag gegebenen Umfrage derzeit bei 15 Prozent. Das von der Bild-Zeitung beauftragte Insa-Institut sieht die Rechtspopulisten dagegen gleichauf mit SPD und Grünen bei 16 Prozent.

Einig sind sich die Institute nur in einer Sache: Die FDP wird um ihre Zukunft im hessischen Landtag zittern müssen. (dil/dpa)