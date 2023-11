Neuer Nuklear-Superbomber absolviert erste Testflüge – US-Luftwaffe bestellt 100 Exemplare

Von: Marius Gogolla

Der B-21 Raider ist ein Tarnkappenbomber der neuesten Generation und für Radarsysteme praktisch unsichtbar. Das liegt an einer besonderen Technik.

Palmdale/Kalifornien – Nach über 30 Jahren lassen die USA einen neuen strategischen Tarnkappenbomber bauen. Der B-21 Raider des Herstellers Northrop Grumman wurde bereits Ende 2022 der Öffentlichkeit präsentiert, letzten Freitag, 10. November, wurden erste Testflüge absolviert.

Gestartet ist der neue Bomber laut Los Angeles Times von der Air Force Plant 42 in Palmdale, Kalifornien. Rund 80 Zuschauer sollen den ersten Testflug beobachtet haben. Ein Augenzeuge berichtete, beim Vorbeifliegen des B-21 hätte er „eine Stecknadel fallen hören können“.

Die US Air Force hat bereits 100 der modernen Flugzeuge bestellt. Wann der Hersteller die Bomber liefert, steht allerdings noch nicht fest. Laut Angabe von Northrop Grumman sollen die ersten B-21 ab Mitte der 2020er Jahre an die US Air Force geliefert werden. Der neue Bomber soll langfristig den B-2 Spirit und den B-1 Lancer ersetzen.

B-21 Tarnkappenbomber kann nukleare Waffen tragen

Das Flugzeug kann sowohl mit konventionellen als auch mit nuklearen Waffen ausgerüstet werden. Das bestätigten das amerikanische Verteidigungsministerium und die US Air Force. Durch fortschrittliche Technologie könne der B-21 Raider weltweit Ziele erreichen, die 90 Prozent der Bomber der USA nicht erreichen können, heißt es vom Verteidigungsministerium.

„Der B-21 Raider befindet sich in der Flugerprobung“, sagt Ann Stefanek, Sprecherin der Air Force, gegenüber dem amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek. „Flugtests sind ein entscheidender Schritt in der Testkampagne, die vom Air Force Test Center und der B-21 Combined Test Force des 412th Test Wing durchgeführt werden, um überlebensfähige, weitreichende und durchdringende Angriffsfähigkeiten bereitzustellen, um Aggressionen und strategische Angriffe gegen die Vereinigten Staaten abzuschrecken.“

Auch Russland ist im Besitz mehrerer Tarnkappenjäger. Zuletzt plante Präsident Wladimir Putin, die Su-57-Jets mit neuen Marschflugkörpern zu bestücken, die im Ukraine-Krieg eingesetzt werden sollen.

Ortung des B-21 mit herkömmlichen Radar kaum möglich

Aufgrund seiner Form und einer besonderen Stealth-Beschichtung wird eine Ortung des B-21 Raider mittels Radar erschwert. Der Bomber wurde als Nurflügler konzipiert. Damit wird der Radarschatten verkleinert.

Zusätzlich dient eine spezielle Beschichtung zur Reduktion der Radarreflektion. Die des Raiders soll laut US-Verteidigungsministerium langlebiger und weniger empfindlich sein als die des Vorgängermodells B-2 Spirit.

Tarnkappenbomber B-21 kann ohne Besatzung fliegen

In dem neuen Bomber ist modernste Technik verbaut, ähnlich wie im Tarnkappen-Kampfflugzeug F-35. Damit ist der B-21 in der Lage, unbemannte Flüge in abgelegene Gebiete durchzuführen. Das eingebaute System soll dazu in der Lage sein, sich mit anderen Einheiten zu vernetzen, heißt es vom Hersteller.

Die Kosten pro B-21 Bomber sollen rund 750 Millionen Dollar betragen. Das teilte die US Air Force der Newsweek mit. Damit ist der Jet günstiger als der B-2 Bomber, der heute mehr als eine Milliarde Euro kosten würde, wenn die Inflation und die heutigen Materialkosten eingerechnet werden. (mag)