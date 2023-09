Neuer ukrainischer Verteidigungsminister: Wer ist Rustem Umjerow?

Teilen

Rustem Umjerow, neuer ukrainischer Verteidigungsminister. © Sergei Kholodilin/dpa

Mitten im Krieg wechselt Selenskyj den Verteidigungsminister aus. Der Herkunft von Rustem Umjerow spiegelt die multikulturelle Geschichte der Ukraine wider.

Kiew - Eineinhalb Jahre nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen neuen Verteidigungsminister ernannt: Rustem Umjerow ist ein Krimtatar, der in der Privatwirtschaft aufgestiegen ist und eine Schlüsselrolle in einigen der wichtigsten Verhandlungen des Krieges gespielt hat.

Umjerows Ernennung, die das Parlament in den kommenden Tagen formalisieren muss, folgt auf die Entlassung von Olexij Resnikow, der das Amt im November 2021 übernommen hatte. Die Kabinettsumbildung erfolgt inmitten eines weitreichenden Vorgehens gegen Korruption, mit dem die Ukraine ihren westlichen Unterstützern eine harte Linie in dieser Frage vermitteln will.

Resnikow wurde in keinem Korruptionsfall angeklagt, und Selenskyj hat ihn nicht des Amtsmissbrauchs beschuldigt. Allerdings wurde das Verteidigungsministerium während des Krieges mit prominenten Korruptionsvorwürfen konfrontiert.

Der ukrainische Verteidigungsminister ist für die Überwachung von Waffen und anderer Militärhilfe in Milliardenhöhe zuständig, die von den Verbündeten der Ukraine bereitgestellt werden. Umjerow hat den Ruf eines geschickten Unterhändlers und Antikorruptionskämpfers. Aber er soll die Zügel einer Institution übernehmen, die wegen Korruptionsvorwürfen und einer sich langsam entwickelnden Gegenoffensive im Südosten der Ukraine auf dem Prüfstand steht.



The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Wer ist Ukraines designierter Verteidigungsminister Rustem Umjerow?

Nach der Zustimmung des Parlaments würde Umjerow seine Position als Leiter der wichtigsten Privatisierungsbehörde der Ukraine, des staatlichen Eigentumsfonds, aufgeben, die er seit einem Jahr innehat. Dort wurde er dafür gelobt, dass er umfangreiche Rechnungsprüfungen einleitete und mutmaßliche Korruption und Veruntreuung von Geldern ausmerzte.

In einem Interview mit Forbes im Oktober sagte Umjerow, dass sein Team „ausschließlich zum Wohle der Ukraine“ gehandelt habe - und dass diejenigen, die „versteckte Motive“ hätten, sich einen neuen Job suchen sollten.

Umjerow ist Mitglied der pro-europäischen Holos-Partei, nicht von Selenskyjs Partei Diener des Volkes. Er verfügt über ein weites Netz von Quellen und war an Verhandlungen beteiligt, bei denen viel auf dem Spiel stand.

Einen Monat nach der Invasion in der Ukraine gehörte Umjerow zu der ukrainischen Delegation, die erste Gespräche mit Russland führte. (Die Friedensgespräche sind seither ins Stocken geraten.) Er half bei den Verhandlungen über das Schwarzmeer-Getreideabkommen - von dem sich Moskau im Juli zurückzog - sowie beim Austausch von Gefangenen. Im Mai besuchte er gemeinsam mit Selenskyj Saudi-Arabien und im März die First Lady Olena Selenska in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Umjerows vielfältige Herkunft spiegelt die multikulturelle Geschichte der Ukraine wider.

Umjerow beruft sich gerne auf seine krimtatarischen Wurzeln

Umjerow wurde in Samarkand, damals Teil der Sowjetunion, als Sohn einer krimtatarischen Familie geboren, die ursprünglich von der Halbinsel Krim stammte, aber in den 1940er Jahren von den Sowjets deportiert wurde. Die Krimtataren sind eine türkische sunnitische muslimische Minderheit, die zu den vielen Minderheiten gehört, die von den Sowjets unterdrückt wurden.



Russland hat das Gebiet illegal von der Ukraine übernommen und es 2014 annektiert.



Umjerow hat sich auf seine krimtatarischen Wurzeln berufen, um die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen der Ukraine zu den Staaten am Persischen Golf und der Türkei auszubauen. „Wir zeigen auch, dass die ukrainischen Muslime für die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine kämpfen“, sagte er gegenüber Forbes. „Dieser emotionale Faktor ist wichtig für die Länder der OIC (Organisation für Islamische Zusammenarbeit), in denen das russische Narrativ vorherrscht.“

Seit 2020 ist Umjerow Ko-Vorsitzender einer Taskforce zur Beendigung der Besetzung der Krim. Er kehrte 1991 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit seiner Familie auf die Krim zurück. Er sagte Forbes, er sei zuletzt 2014 dort gewesen und wolle zurückkehren, „nachdem wir alle besetzten Gebiete befreit haben“.

Umjerow ist polyglott, da er nach Angaben seines Pressebüros im Internat Ukrainisch, Tatarisch, Russisch, Türkisch und Englisch gelernt hat.



Wie fällt die Reaktion auf Umjerow aus?

Witali Schabunin, der Leiter des ukrainischen Anti-Korruptions-Aktionszentrums, einer Nichtregierungsorganisation, bezeichnete die Ernennung Umjerows, als die „wahrscheinlich beste Entscheidung des Präsidenten“.

„Umjerows Team beim Staatlichen Eigentumsfonds hat bei der Untersuchung von Bestechung das Unmögliche geschafft“, sagte er.



Tamila Taschewa, die der in Kiew ansässigen Autonomen Republik Krim vorsteht und selbst Krimtatarin ist, erklärte auf Facebook, Umjerow sei der erste Krimtatar, der in der Ukraine zum Minister ernannt werde.

Seine Ernennung „ist ein wichtiges Signal für die ukrainische Gesellschaft und alle unsere Bürger auf der Krim, dass die Ukraine für die Krim kämpfen wird, bis sie von der russischen Besatzung befreit ist“, sagte sie. Damit werden endlich alle Versuche (einschließlich der Verbündeten) unterbunden, uns zur Aufgabe der Krim zu drängen“.



Einige von Selenskyjs Kritikern äußerten jedoch Bedenken, dass es Umjerow in einem kritischen Moment des Krieges an militärischem Fachwissen mangelt. Der ukrainische Journalist Juri Butusow nannte Umjerow „einen Mann, der weit vom Krieg entfernt ist“, der „keine Aktionsprogramme hat und nicht weiß, was zu tun ist“.

Wolodymyr Selenskyj – Vom Komödianten zum Symbol des Widerstands Fotostrecke ansehen

Vor welchen Herausforderungen steht Umjerow in der Ukraine?

Resnikow trat nach Monaten zunehmender Kontroversen und Spekulationen über seine Ablösung durch Selenskyj zurück.

Resnikow wurde im Rahmen der laufenden Korruptionsermittlungen nicht angeklagt. Dem Ministerium wird jedoch vorgeworfen, Lebensmittel für Soldaten zu überhöhten Preisen gekauft zu haben und durch ein Korruptionssystem Jacken für das Militär zu erwerben.

Resnikow hat die Vorwürfe bestritten und gegenüber der Washington Post erklärt, dass aufgrund seiner Bemühungen, die Korruption im Ministerium zu beseitigen, „mehrere hochrangige Beamte des Verteidigungsministeriums von ihren Posten entfernt und Gegenstand von Ermittlungen wurden“.

Vor dem Krieg war die Korruption in der Ukraine weit verbreitet, und Selenskyj war bestrebt, den westlichen Verbündeten zu zeigen, dass die Militärhilfe ordnungsgemäß ausgegeben wird.

Die Ukraine steht auch wegen der langsamer als erwartet verlaufenden Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte im Südosten des Landes unter Druck. Zwar hat die Ukraine einige Erfolge erzielt, doch haben die Streitkräfte Mühe, die russischen Minenfelder und komplexen Verteidigungslinien zu überwinden.

Zur Autorin Miriam Berger berichtet für die Washington Post aus Washington, D.C. über Auslandsnachrichten. Bevor sie 2019 zur Post kam, lebte sie in Jerusalem und Kairo und berichtete freiberuflich aus dem Nahen Osten sowie aus Teilen Afrikas und Zentralasiens.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 05. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.