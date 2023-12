Leugnet der COP28-Präsident wissenschaftliche Erkenntnisse zur Klimakrise?

Von: Sonja Ruf

Der Präsident der COP28, Sultan Al-Jaber, zeigte sich am Montag auf dem Podium angriffslustig und beschwichtigend zugleich. © Imago/Zuma Wire

Ein Statement des Präsidenten der Klimakonferenz trifft auf den Vorwurf der Wissenschaftsleugnung. Der fühlt sich missverstanden und bekommt Beistand.

Dubai – Es sind bereits fünf Tage der Weltklimakonferenz (COP28) in Dubai vergangen. Nun ist das Zusammentreffen der 197 Staaten von einem Vorwurf gegen Sultan Al-Jaber, dem Präsidenten der COP28, überschattet worden. Konkret geht es dabei um einen Mitschnitt von einer Veranstaltung im November, in dem Sultan Al-Jaber folgenden Satz sagte: „Es gibt keine Wissenschaft und kein Szenario, die besagen, dass durch den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe 1,5 Grad erreicht werden können.“

Bereits fünf Tage der Weltklimakonferenz in Dubai sind vergangen

Klimaforscher und Klimaforscherinnen hatten Al-Jaber nach Bekanntwerden des Zitats deutlich kritisiert und warfen ihm vor, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Erderwärmung zu leugnen. Auch Fridays for Future kritisierte Al-Jaber in einem Post in den sozialen Netzwerken und hob hervor, dass es beim Abschlusstext der Weltklimakonferenz auf jedes Wort einzeln ankommen werde. Die Begriffe „full fossil-fuel phase-out“ oder „phase-down“ trügen hierbei ein „weltbewegendes Gewicht“. Statements wie die von Al-Jaber im Hinblick auf den anvisierten globalen Ausstieg aus fossilen Energieträgern niemandem weiterhelfen.

Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, merkte in einem Interview mit der FAZ im Hinblick auf das Statements Al-Jabers an: „Die Aussage ist zwar wissenschaftlich falsch, aber ich würde sie noch nicht zu hoch hängen. Ich nehme die Gastgeber schon so wahr, dass sie beim Herunterfahren der Fossilen Fortschritte erzielen wollen.“ Sein Kollege Johan Rockström durfte auf der COP28 zehn neue Erkenntnisse der Klimawissenschaft vorstellen. Al-Jaber zeigte sich am Montag „von den andauernden Versuchen, ihn als Wissenschaftsleugner darzustellen“ überrascht. Er versicherte, dass er missverstanden worden sei. Letztlich müsse das Ziel bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen über allem stehen.

Al-Jaber fühlt sich missverstanden, Klimaschützende zeigen sich versöhnlich

Al-Jaber sagte: „Ich habe immer wieder gesagt, dass das Herunterfahren und der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen unvermeidlich, ja sogar unerlässlich sind“, erklärte der Sultan. „Genauso wie die Transformation, das muss geordnet, fair, gerecht und verantwortlich erfolgen – und gut organisiert.“ Bereits im Vorfeld der COP28 hatte es Kritik an der Personalie Al-Jaber gegeben, der auch der Vorsitzende des staatlichen Ölkonzerns ADNOC ist. Außerdem, berichteten BBC und das Centre for Climate Reporting zuvor, dass sich Al-Jaber angeblich auf Verhandlungen mit China über LNG-Lieferungen aus Mosambik, Kanada und Australien vorbereitet haben soll.

Positive Zwischenbilanz der COP28 bis jetzt

Der Vorsitzende des Weltklimarats, Jim Skea, sagte am Montag, das 1,5-Grad-Ziel sei nur erreichbar, wenn die Nutzung fossiler Brennstoffe deutlich zurückgehe. Kohle dürfe ohne Mechanismen zur CO₂-Speicherung 2050 gar nicht mehr verwendet werden, der Öl- und Gasverbrauch müssen drastisch sinken – und zwar sofort. Skea betonte, dass er in mehreren Gesprächen mit Al-Jaber über diese Zahlen gesprochen habe und dieser ihm sein Verständnis diesbezüglich zugesichert habe.

Neben den Turbulenzen rund um seine Person hat Al-Jaber am Montag, auch wenn der weltweite Ausstoß klimaschädlicher CO₂-Emissionen durch fossile Energieträger wie Kohle und Gas in diesem Jahr ein Rekordhoch erreichen wird, eine positive Zwischenbilanz der COP28 gezogen. Er sagte: „Es besteht die Möglichkeit, einen wirklich greifbaren Paradigmenwechsel und eine Kurskorrektur zu erreichen, die uns auf den richtigen Weg führt, um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten.“ Al-Jaber betonte, dass die COP28 bereits bis jetzt zeige, dass es Zuversicht und viele Impulse für den Kampf gegen den Klimawandel in der Welt gebe.