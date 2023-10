„Antisemitismus oder pure Lust an Gewalt?“ – Bürgermeister gibt im ZDF Erklärung für Neukölln-Eskalation

Von: Hannes Niemeyer

Die antisemitischen Vorfälle in Deutschland häufen sich – besonders steht der Berliner Stadtteil Neukölln im Fokus. Bezirksbürgermeister Martin Hikel liefert im ZDF Erklärungen.

Berlin – Der Krieg in Israel ist auch in Deutschland präsent. Nicht nur wegen der Solidaritätsbekundungen aus der Politik und den Reisen etwa von Olaf Scholz nach Tel Aviv oder Außenministerin Annalena Baerbock in den Nahen Osten. Sondern auch, weil sich mehr und mehr die antisemitischen Vorfälle auf den Straßen Deutschlands häufen. Immer wieder im Fokus: Der Berliner Stadtteil Neukölln.

Auch für den Freitag hat die Hamas erneut zu einem „Tag des Zorns“ gegen Israel auf der ganzen Welt aufgerufen. Die Polizei in Berlin wappnet sich vor möglichen Eskalationen. Bereits in den vergangenen Tagen liefen Pro-Palästina-Demonstrationen aus dem Ruder, mehr als 170 Menschen wurden nach einem Protest festgenommen. Der Stadtteil Neukölln scheint sich – wie bereits in der vergangenen Silvesternacht – zu einer Art Pulverfass zu entwickeln. Ausrufe, man wolle den Stadtteil „zu Gaza machen“, fielen bereits. Auch wenn es am Donnerstag vermehrt ruhig blieb, scheint die Situation allgemein noch nicht beruhigt.

Antisemitische Eskalationen in Berlin: Neuköllns Bürgermeister äußert sich im ZDF zu Pro-Palästina-Protesten

Wieso kommt es ausgerechnet dort zu derartigen Vorfällen – und was kann dagegen getan werden? Diesen Fragen stellte sich am Freitag in der Früh Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) im ZDF-Morgenmagazin. Im Gespräch mit Moderatorin Harriet von Waldenfels berichtet Hikel, dass die vergangene Nacht „tatsächlich etwas ruhiger“ gewesen sei. Die Polizei sei aber natürlich darauf vorbereitet, „dass diese Proteste unter Umständen immer wieder stattfinden an den Hotspots. Entweder, es hat funktioniert gestern, oder die Demonstrierenden brauchten mal eine Pause“.

Die Tendenzen zu steigender antisemitischer Gewalt seien laut dem SPD-Politiker nicht neu. Man würde bereits „seit ein paar Monaten, schon vor dem Terrorangriff auf Israel“ beobachten, dass viele in Neukölln angemeldete Demonstrationen „oftmals eher ausarten in Richtung Hetze gegen Israel und Jüdinnen und Juden“. Groß im Raum dennoch: Die Frage nach dem Auslöser für derartig ausartende Gewaltexzesse.

Pro-Palästina-Demos eskalierten zuletzt in Berlin-Neukölln. Bürgermeister Martin Hikel bezog im ZDF Stellung. © dpa/TNN | Schreiner/Käuler + Screenshot ZDF (Montage)

„Antisemitismus oder pure Lust an Gewalt“? Neuköllns Bürgermeister erkennt beide Tendenzen in Berlin-Exzessen

Auch ZDF-Moderatorin von Waldenfels hakt hier konkret nach, will wissen: „Ist das Antisemitismus oder auch die pure Lust an Gewalt?“ – „Es ist sicherlich eine Mischung“, erkennt Hikel beide Tendenzen in den Vorfällen in seinem Bezirk, stellt aber auch klar: „Den Anfang hat der Antisemitismus gemacht.“ Der israelbezogene Antisemitismus sei „in weiten Teilen der Bevölkerung schon seit vielen, vielen Jahren präsent – ob in linken, ob in politischen Gruppen, ob in konservativen oder in rechten Gruppen. Aber auch in muslimischen Communitys ist der israelbezogene Antisemitismus sehr präsent – Und auch nie wirklich effektiv bearbeitet worden.“ Daher gäbe es „Nährboden“ für gewisse Organisationen, die „zündeln können und dann haben wir sofort einen kleinen Flächenbrand“.

Der Flächenbrand droht jedenfalls auch in Richtung Wochenende wieder zu schwelen. Die Polizei bereitet sich auf einen langen Freitag in Berlin vor. Die Gewerkschaft der Polizei hatte bereits angekündigt, „dass Gewaltaufrufe, Billigung von Terroraktivitäten und Gewalttaten auf null Toleranz stoßen und sehr hart geahndet werden.“ (han)