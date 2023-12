Neun Namen auf der Shortlist: Wer wird die Person des Jahres 2023?

Von: Sonja Ruf

„Swifties“ können sich vielleicht freuen: Taylor Swift könnte zur „Person of the Year 2023“ gekürt werden. © Imago/USA today network

Heute ist es so weit: Das New York Times Magazine kürt die Person des Jahres. Neun Namen stehen zur Auswahl, darunter auch Xi Jinping und Wladimir Putin.

New York – Was haben Joe Biden, Angela Merkel oder doch Greta Thunberg gemeinsam? Richtig, sie wurden alle schonmal vom New York Times Magazine zu „Personen des Jahres“ gekürt! Nun ist es wieder so weit. Mittwochfrüh soll der Gewinner für dieses Jahr verkündet werden. 2022 erhielt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der „Geist der Ukraine“ die Auszeichnung.

Bei dem Titel handelt es sich für das New York Times Magazine um eine Tradition, die ins Jahr 1972 zurückreicht. Entscheidend für die Wahl ist, dass die Person in besagtem Jahr den größten Einfluss auf die Welt hatte und deswegen medial sehr präsent war. Auch Gruppen oder Konzepte können ausgezeichnet werden. Auf der diesjährigen Shortlist für die „Person of the Year 2023“ stehen neun Namen zur Auswahl – darunter Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Showbiz. Doch wer sind diese Leute? Hier ein Überblick.

Person des Jahres 2023: Von Popkultur bis Politik ist auf der Shortlist alles dabei

Die Sängerin: Taylor Swift

Allen, egal wie weit entfernt sie sich von der „Swiftie-Bubble“ müsste klar sein: Taylor Swift gehört aktuell international zu den berühmtesten und erfolgreichsten Popstars, die es gibt. Von der Wiederveröffentlichung ihrer Alben mit rekordverdächtigen Zugriffszahlen bis hin zu einem der erfolgreichsten Konzertfilme der Geschichte. Swifts Eras-Tour ist auf dem besten Weg, die umsatzstärkste Welttournee aller Zeiten zu werden.

Die Fiction-Figur: Barbie

Barbie-Fans strömten vergangenes Jahr in Scharen ins Kino, um den ersten Barbie-Live-Action-Film zu sehen, mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Der dritte Spielfilm von Greta Gerwig war der umsatzstärkste Film des Jahres 2023 und löste in den Geschäften auf der ganzen Welt eine Explosion von rosa Mode, Accessoires und anderen Waren aus. Der Film machte deutlich, dass Verkleidungen im Kino wieder zu einem Trend werden könnte.

Der britische Throninhaber: König Charles III.

Er konnte es nun aber wirklich gar nicht mehr abwarten: Nach Jahrzehnten durfte Charles III. nun schließlich in diesem Jahr den britischen Thron besteigen und nahm, nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. sein Amt als Oberhaupt des Vereinigten Königreichs an. Neben zahlreichen Funktionen setzt sich König Charles III. öffentlich für den Umweltschutz und den Kampf gegen die Erderwärmung ein.

Wird der KI-Unternehmer und Chef von OpenAI Sam Altman die Person des Jahres 2023? © Imago/Abacapress

Der Unternehmer: Sam Altman

In den letzten Wochen hat Sam Altman für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt, weil er seine Position als CEO von OpenAI zunächst verließ und wenige Tage danach wieder zurückkehrte. Bei Open AI handelt es sich um das Unternehmen, welches ChatGPT entwickelt hat und damit die heutige KI-Landschaft prägt, wie kein anderes Unternehmen zuvor.

Der Vorsitzende der US-Notenbank: Jerome Powell

Der Vorsitzende der US-Notenbank hat eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der hohen Inflation in den USA gespielt und das bis jetzt, ohne eine Rezession auszulösen. Ein Ziel, das sich nicht nur bei amerikanischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen, sondern auch auf der ganzen Welt bemerkbar macht.

Der chinesische Staatsführer: Xi Jinping

Der chinesische Präsident Xi Jinping trat 2023 seine vierte Amtszeit an und festigte damit seine Rolle als einer der mächtigsten Führer Chinas. Xi stand mehr als zehnmal auf der Liste des New York Times Magazine, welches die 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt ehrt.

Der russische Staatsführer: Wladimir Putin

Der russische Präsident Wladimir Putin führt auch im zweiten Jahr nach der Invasion in der Ukraine Krieg. Putin sah sich 2023 während der Wagner-Rebellion einer kurzen Bedrohung seiner Macht gegenüber, jedoch zog sich die Söldnertruppe schlussendlich zurück. Putin war 2007 zur Person des Jahres gewählt worden.

Auch zwei Gruppen können zu den einflussreichsten Personen des Jahres gewählt werden

Personen des Jahres 2023? Kunstschaffende in Hollywood streikten und protestierten ausdauernd das ganze Jahr über, für bessere Arbeitsbedingungen. © Imago/Zuma Wire

Die Streikenden in Hollywood

Hollywoods, Drehbuchautoren und Schauspieler haben das ganze Jahr über für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt und die Produktion und Verfilmung neuer Serien und Filme unterbrochen - ein seltener Beweis für die Macht der Arbeitnehmer und der Unterhaltungsindustrie. Sowohl die Writers Guild of America (WGA) als auch die Screen Actors Guild (SAG) inzwischen ihre Arbeit wieder aufgenommen.

Die Ankläger und Anklägerinnen Donald Trumps

Donald Trump ist der erste US-Präsident, gegen den in der Geschichte des Landes Anklage erhoben wurde, und zwar in vier verschiedenen Fällen mit mehr als 90 Anklagen. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in vier verschiedenen Bundesstaaten haben Anklage wegen Wahlbeeinflussung, illegaler Aufbewahrung von Geheimdokumenten und Fälschung von Geschäftsunterlagen gegen den ehemaligen US-Präsidenten erhoben, wozu sehr viel Arbeit und eine ganze Menge Mut gehört.

Zusammengefasst: Die diesjährige Auswahl für die „Person of the Year“ ist politisch, sowie breit und bunt durchmischt. (Sonja Ruf)