Der Radikal-Republikaner Matt Gaetz wird zum Ausgestoßenen und findet sich im Repräsentantenhaus in ungewohnter Gesellschaft wieder.

Washington DC - Der Abgeordnete Matt Gaetz stand am Dienstag an einem ungewohnten Ort, als er darauf drängte, den Abgeordneten Kevin McCarthy aus der Rolle des Sprechers des Repräsentantenhauses zu verdrängen - nämlich auf der demokratischen Seite der Kammer.

Als Gaetz (R-Fla.) schließlich seine langjährigen Drohungen wahr machte, eine Abstimmung zu erzwingen, um McCarthy (R-Calif.) zu stürzen, hatten seine Kollegen bei den Republikanern die Nase voll von ihm. Sie ließen ihn nicht innerhalb ihrer Fraktion debattieren und verbannten ihn stattdessen auf die demokratische Minderheitsseite des Raumes.

Gaetz‘ erfolgreicher Kampf, McCarthy aus dem Amt des Sprechers zu entfernen, hat ihn in seiner eigenen Konferenz etwas gekostet, sagen die Gesetzgeber. Die GOP erwog am Dienstag den Ausschluss von Gaetz aus ihrer Fraktion. McCarthy teilte den Republikanern unterdessen mit, er werde sich nicht um die Wiederwahl als Sprecher bemühen, nachdem Gaetz ihn aus dem Amt gedrängt hatte.

Abgeordneter Matt Gaetz (R-Fla.) am Dienstag im Capitol. © Ricky Carioti/The Washington Post

Republikaner wollen Matt Gaetz wegen Eklat im Repräsentantenhaus rauswerfen

„Ich würde ihn gerne aus der Konferenz raus haben“, sagte der Abgeordnete Don Bacon (R-Neb.) am Dienstag zu Reportern. „. . . Er sollte nicht in der Republikanischen Partei sein.“



In einer GOP-Konferenz, die in den letzten Jahren ihre eigenen Mitglieder verschlungen hat - indem sie Mitglieder, die sich gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ausgesprochen haben, geächtet hat - scheint bisher nur Gaetz von einer formellen Entlassung bedroht zu sein.



Auf die Frage, ob er Angst habe, des Landes verwiesen zu werden, antwortete Gaetz mit der gleichen Unverfrorenheit, die er während der Debatte über McCarthy an den Tag legte. „Wenn sie mich ausschließen wollen, lassen sie es mich wissen, wenn sie die Stimmen haben“, sagte er.

Die Verachtung der Parteimitglieder für Gaetz, abgesehen von der Handvoll rechtsextremer Republikaner, die sich seinem Antrag auf Räumung des Sprecherpostens anschlossen, war am Dienstag den ganzen Tag über deutlich zu spüren. „Sie alle kennen Matt Gaetz“, sagte McCarthy zu Reportern, nachdem er abgesetzt wurde. „Sie wissen, dass es persönlich war.“ Der Abgeordnete Garret Graves (R-La.) warf dem Floridianer im Plenum vor, dass er im Zusammenhang mit seinem Antrag auf Rücktritt vom Amt des Sprechers um Wahlkampfspenden gebeten habe. „Das ist es, was an Washington so widerlich ist“, sagte er. Der Abgeordnete Mike Garcia (R-Calif.) bezeichnete Gaetz als einen „Republikaner, der mit einer Schere rennt“. Und Abgeordneter Derrick Van Orden (R-Wis.), der nach der Abstimmung auf den Stufen des Repräsentantenhauses wütete, sagte: „Ich werde immer die besten Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika und meiner Wähler über meine persönlichen Gefühle stellen. Und Matt Gaetz kann das offensichtlich nicht.“

Matt Gaetz führt monatelangen Kampf innerhalb der Republikaner an

Gaetz war McCarthys Haupthindernis auf dem Weg zum Sprecherposten im Januar und führte eine Gruppe von Rebellen an, die sich in den ersten 13 Runden der namentlichen Abstimmung weigerten, für den langjährigen GOP-Minderheitenführer zu stimmen. In der 14. Runde schwächte Gaetz seine Haltung ab, aber nur leicht. Er stimmte mit „anwesend“, also nicht gegen McCarthy, aber auch nicht für ihn - und nicht genug, um ihm den Rednerhammer zu überreichen.



McCarthy näherte sich Gaetz im Plenarsaal, ging dann weg und wirkte niedergeschlagen. In der Zwischenzeit stürmte der Abgeordnete Mike D. Rogers (R-Ala.) auf Gaetz zu und stürzte sich auf ihn, bevor er vom Abgeordneten Richard Hudson (R-N.C.) zurückgehalten wurde. Der Floridianer blieb unbeeindruckt. McCarthy wurde nach Mitternacht im 15. Wahlgang zum Sprecher gewählt, als Gaetz und andere rechte Hardliner mit „anwesend“ stimmten und damit die Hürde senkten, die McCarthy brauchte, um das Amt zu gewinnen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte McCarthy jedoch bereits Absprachen mit den Hardlinern getroffen, die ihn in die Schranken wiesen. Das bemerkenswerteste Zugeständnis: Ein einzelnes Mitglied konnte einen „Antrag auf Räumung des Vorsitzes“ stellen oder eine Abstimmung zur Absetzung des Sprechers beantragen. Gaetz drohte monatelang damit, diese Macht auszuüben, und machte dann am 12. September deutlich, dass er McCarthy absetzen wolle, als er sagte, der Sprecher halte sich nicht an die Vereinbarung, die er im Januar getroffen hatte.

Radikale Republikaner stürzen Repräsentantenhaus ins Chaos

Gaetz forderte McCarthy auf, diese angeblichen Verstöße zu korrigieren, indem er während des Kampfes um die Finanzierung der Regierung im September drastische Haushaltskürzungen einführte und eine Ausgabenvereinbarung aufgab, die McCarthy im Juni mit Präsident Joe Biden getroffen hatte. Der Präsident und der Sprecher hatten sich darauf geeinigt, das Schuldenlimit auszusetzen, um im Gegenzug das Wachstum der diskretionären Bundesausgaben zu begrenzen. Die Konservativen stießen sich schnell an dieser Vereinbarung, die bei ihrer Verabschiedung eine große Zahl demokratischer Stimmen auf sich zog.

Gaetz drohte damit, einen Räumungsantrag zu stellen, falls McCarthy nicht von dieser Vereinbarung abrücken und stattdessen 12 Haushaltsgesetze mit drakonischen Ausgabenkürzungen verabschieden würde. Und sollte McCarthy Gaetz umgehen und sich auf die Stimmen der Demokraten verlassen, um die Regierung offenzuhalten, würde Gaetz ebenfalls den Antrag stellen.

Genau das ist am Wochenende geschehen: McCarthy setzte eine Vereinbarung durch, die eine Verlängerung der Regierungsfinanzierung bis November auf dem derzeitigen Ausgabenniveau vorsah, jedoch ohne die von Biden geforderten Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine. Auch hier unterstützten die Demokraten die Maßnahme, die der Senat ebenfalls kurz vor Ablauf der Frist für einen Shutdown annahm.



Matt Gaetz und Co. wütend über McCarthy und Einigung mit Demokraten

Gaetz war wütend. Und seine GOP-Kollegen waren auch wütend - aber mit ihm. „Ich denke, es gibt Grund, daran zu zweifeln, ob Matt Gaetz es ernst meint oder nicht“, sagte Repräsentant Dusty Johnson (R-S.D.) am Dienstag zu Reportern. Er nannte Gaetz‘ Kreuzzug eine Fehlkalkulation, die die knappe Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus untergraben würde. „Dies war eine Abstimmung für das Chaos“, sagte Bacon. „Ich denke, das schadet unserem Land und unserem Kongress. Die Republikaner werden dafür im nächsten November schwächer dastehen. Und ich denke, das Verhalten dieser acht Leute [die gegen McCarthy gestimmt haben] war beschämend“.

Nach der Abstimmung sagte Gaetz, seine Partei brauche Zeit, um „den Trauerprozess“ zu durchlaufen. Zuerst, so Gaetz, sei die Verweigerung gewesen, da die GOP-Führung gehofft habe, Stimmen abwerben zu können, um McCarthys Hammer zu retten. Es war nicht klar, dass die Gesetzgeber das Ergebnis verleugneten, aber sie schienen zu erschüttert zu sein. „Gebt mir eine Minute, Leute“, sagte Abgeordneter Byron Donalds (R-Fla.) zu Reportern nach der Abstimmung, als ihm Kollegen in ihren Büros Trostgetränke und Zigarren anboten. „Lasst mich über einige Dinge nachdenken.“

Dann, sagte Gaetz, würde (mehr) Wut kommen. Gaetz und der Abgeordnete Tim Burchett (R-Tenn.) sagten, dass sie auf ihrem Weg aus dem Plenarsaal den Zorn ihrer Kollegen auf sich zogen. „Ich wurde beschimpft und verspottet, und ich verstehe das“, sagte Burchett. „Ich habe diesen Weg schon einmal beschritten. Ich bin in meinem Leben schon öfter mit Tyrannen fertig geworden.“

Als die Konferenz am Dienstag zu einer Klausurtagung zusammenkam, um den nächsten Schritt der GOP festzulegen, sagte Gaetz, die Mitglieder seien „auf dem Weg zu Verhandlungen“.

Zum Autor Jacob Bogage schreibt über Wirtschaft und Technologie für The Post, wo er seit 2015 tätig ist. Zuvor berichtete er über die Automobil- und Fertigungsindustrie und schrieb für das Sportressort.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 4. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.