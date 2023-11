New Yorks Bürgermeister der sexuellen Nötigung beschuldigt

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams. © Michael Brochstein/Imago

Eric Adams ist seit mehr als 20 Jahren im Dienst der Stadt New York. Jetzt holen den Bürgermeister schwere Vorwürfe aus der Vergangenheit ein.

New York (USA) - Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams wird beschuldigt, 1993 einen sexuellen Übergriff begangen zu haben. Dies geht aus einer neuen Vorladung hervor, die unter dem Adult Survivors Act des Bundesstaates eingereicht wurde.

Die Vorladung ging am Mittwoch beim Obersten Gerichtshof des Bundesstaates an der Westküste der USA in Manhattan ein. Neben Adams werden in der Klageschrift auch die Verkehrspolizeibehörde („Transit Bureau“) der New York Polizei und die „Guardians Association of the NYPD“, eine Organisation zum Schutz von ethnischen Minderheiten bei Gerichtsprozessen, als Beklagte genannt. Die Internetseite Messenger berichtete zuerst über die Einreichung der Klage.

New Yorker Bürgermeister soll eine Frau 1993 sexuell missbraucht haben

Laut der Vorladung wurde die Klägerin - die von der Washington Post aufgrund der Art des Falles nicht identifiziert wird - 1993 von Adams in New York sexuell missbraucht, als beide für die Stadt arbeiteten. Die Klägerin wirft Adams sexuelle Nötigung, Körperverletzung und Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund ihres Geschlechts sowie Vergeltung, ein feindseliges Arbeitsumfeld und vorsätzliche Zufügung von seelischem Leid vor.

In einer Erklärung, die durch einen Sprecher des Rathauses übermittelt wurde, bestritt Adams, die Klägerin zu kennen. „Der Bürgermeister weiß nicht, wer diese Person ist“, sagte der Sprecher. „Wenn sie sich jemals getroffen haben, kann er sich nicht daran erinnern. Aber er würde nie etwas tun, um eine andere Person körperlich zu verletzen, und er bestreitet energisch jede derartige Behauptung.“ Ein Anwalt des Klägers reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. In der Klage gegen Adams und die beiden Abteilungen wird ein Betrag gefordert, der bei der Verhandlung festgelegt wird, aber auf keinen Fall weniger als fünf Millionen Dollar betragen soll, zuzüglich Anwaltsgebühren und Zinsen.

Adams, der 2022 Bürgermeister wurde, war mehr als 20 Jahre lang Beamter bei der New Yorker Verkehrspolizei und später bei der NYPD.

Bürgermeister Eric Adams in Manhattan wegen sexueller Nötigung angeklagt

Der Bürgermeister steht auch wegen einer politischen Angelegenheit unter Beobachtung. Anfang dieses Monats beschlagnahmten FBI-Agenten elektronische Geräte, darunter auch Telefone, die dem Bürgermeister gehören. Das teilte sein Wahlkampfanwalt mit. Die Beschlagnahmungen stehen im Zusammenhang mit einer bundesbehördlichen Untersuchung der Geldbeschaffung während Adams‘ Wahlkampf 2021. Adams‘ Anwalt, Boyd Johnson, sagte gegenüber der Washington Post, dass Adams „keines Fehlverhaltens“ beschuldigt werde.

Gouverneurin Kathy Hochul, wie Adams Mitglied der Demokratischen Partei, unterzeichnete letztes Jahr den Adult Survivors Act. Dieser gib Opfern von sexuellen Übergriffen bis zu einem Jahr Zeit, eine Klage gegen ihren mutmaßlichen Angreifer einzureichen, unabhängig davon, wann der angebliche Übergriff stattfand. Das Gesetz orientiert sich am Child Victims Act des Bundesstaates, der 2019 unterzeichnet wurde und Überlebenden von sexuellem Kindesmissbrauch eine ähnliche Möglichkeit bietet, gegen ihre mutmaßlichen Täter zu klagen.

Die Frist für die Einreichung solcher Klagen im Rahmen des Gesetzes läuft am Freitag ab, was in den letzten Wochen zu einer Lawine von Zivilklagen gegen mächtige Persönlichkeiten geführt hat. Der ehemalige Präsident Donald Trump und Bill Cosby gehören zu denjenigen, die nach dem Gesetz angeklagt wurden.

