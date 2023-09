Wankelmütige Position zur Abtreibung: Trump bekommt Gegenwind aus dem eigenen Lager

Teilen

Präsident Donald Trump spricht während einer Wahlkampfveranstaltung in Dubuque, Iowa, Mittwoch, 20. September 2023. © Zach Boyden-Holmes/The Register/Imago

Die Abtreibungs-Frage spaltet die Republikaner. Donald Trump fordert eine klare Position. Jedoch hat er zuletzt immer wieder selber unterschiedliche Meinungen vertreten.

Washington – Der ehemalige Präsident Donald Trump sieht sich mit scharfer Kritik von einigen Abtreibungsgegnern und konservativen Gouverneuren konfrontiert, darunter auch von seinem Spitzenkandidaten bei den republikanischen Vorwahlen. Dies spiegelt die innerparteiliche Spaltung in einer Frage wider, mit der die Republikaner seit der Aufhebung eines Gerichtsurteils im letzten Sommer zu kämpfen hat.

Abtreibungsverbot: Donald Trump will Debatte – und zettelt Streit bei Republikaner an

Im Mittelpunkt der Spannungen stehen Trumps jüngste Äußerungen, in denen er sich abfällig über ein Abtreibungsverbot nach der sechsten Schwangerschaftswoche geäußert hat. Trump versprach, mit „beiden Seiten“ an einem bundesweiten Verbot zu arbeiten – obwohl die Befürworter von Abtreibungsrechten eine solche Einschränkung strikt ablehnen. Zu denjenigen, die Trump tadeln, gehören der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der in vielen Umfragen weit hinter Trump liegt, und die Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, die häufig gemeinsam mit DeSantis im Wahlkampf aufgetreten ist. Beide unterzeichneten staatliche Gesetze, die viele Abtreibungen verbieten. Sie setzten dabei die Grenze zu einem Zeitpunkt, an dem viele noch nicht einmal wissen, dass sie schwanger sind.

Der ehemalige Präsident kehrte am Mittwoch nach Iowa zurück, dem ersten republikanischen Nominierungsstaat zur US-Vorwahl – und einem Staat, in dem Abtreibung für viele Sozialkonservative ein wichtiges Thema ist. In seiner Rede in Dubuque verwies er auf seine Rolle bei der Aufhebung des Urteils im Fall von Roe gegen Wade.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

„Letztes Jahr konnte ich etwas erreichen, was niemand für möglich gehalten hätte“, sagte Trump. „Und Sie müssen wirklich darüber nachdenken, dies studieren, denn es ist sehr wichtig: Wir haben Roe v. Wade beendet. Ich habe etwas getan, worüber 52 Jahre lang geredet wurde, wofür Unmengen von Geld ausgegeben wurden, aber sie konnten es nicht durchsetzen. Zweiundfünfzig Jahre lang haben sie gekämpft, und sie haben hart gekämpft. . . Sie konnten die Aufgabe nicht bewältigen. Ich habe es geschafft. I got it done.“



Er warnte auch davor, dass die Republikaner Positionen wie das Verbot der Abtreibung auch im Falle von Vergewaltigung, Inzest oder der Gesundheit der Mutter vertreten. „Ohne diese Ausnahmen ist es sehr schwierig, Wahlen zu gewinnen“, sagte er. „Ohne die Ausnahmen würden wir 2024 wahrscheinlich die Mehrheiten und vielleicht sogar die Präsidentschaft verlieren.“

Gegner oder Befürworter: Trump schwankt selber in der Frage der Abtreibungen

Die Reibereien haben die seit langem schwankende Haltung Trumps in der Abtreibungsfrage erneut ins Rampenlicht gerückt. Auch wenn er von einigen in seiner Partei kritisiert wird, versuchen die Demokraten, die Wähler an die Schritte zu erinnern, die er als Präsident unternommen hat, um die Abtreibungsrechte zu beschneiden. Und viele Republikaner haben sich zu seiner Haltung ruhig verhalten, was zum Teil auf seine Stärke in der Partei und die Überzeugung vieler zurückzuführen ist, dass er der Kandidat sein wird. Im Laufe der Jahre reichten Trumps öffentlich geäußerte Positionen von seiner Unterstützung der Abtreibungsrechte als Privatmann über seine Nominierungen für den Obersten Gerichtshof, die dazu beitrugen, Roe zu kippen, bis hin zu seinen jüngsten Bemühungen, bei einem umstrittenen Thema weniger extrem zu erscheinen.

„Seine Äußerungen haben viele Leute in der Lebensrechtsbewegung verwirrt, weil er bei der Aufhebung von Roe v. Wade so gute Arbeit geleistet hat“, sagte Roger Severino, ein Vizepräsident der konservativen Heritage Foundation, der während der Trump-Regierung das Bürgerrechtsbüro des Bundesgesundheitsministeriums leitete.



Trump ist Versuchen ausgewichen, ihn zu seinen Ansichten über Abtreibungsverbote und den Zeitpunkt, an dem diese in Kraft treten sollten, zu befragen. „Es könnte auf Bundes- oder Landesebene sein. Es ist mir ehrlich gesagt egal“, sagte er in einem Interview, das am Sonntag in der NBC-Sendung Meet The Press ausgestrahlt wurde.

Trump gegen DeSantis: Die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zoffen sich

Besonders verärgert hat er einige Abtreibungsgegner, als er das Sechs-Wochen-Verbot, das Ron DeSantis in Florida erlassen hat, als „schreckliche Sache und schrecklichen Fehler“ bezeichnete und sagte, die Republikaner „sprechen sehr unartikuliert über dieses Thema“.

Es ist niemals eine schreckliche Sache, unschuldiges Leben zu schützen,

„Es ist niemals eine ‚schreckliche Sache‘, unschuldiges Leben zu schützen“, schrieb Reynolds am Dienstag auf X, der Social Media Website, die früher als Twitter bekannt war. „Ich bin stolz auf das Gesetz zum Schutz des fötalen Herzschlags, das die Legislative von Iowa verabschiedet hat und das ich 2018 und Anfang dieses Jahres unterschrieben habe“, fügte sie hinzu und benutzte damit einen von Abtreibungsgegnern bevorzugten Begriff.



DeSantis teilte daraufhin ihren Beitrag und applaudierte ihr. „Donald Trump hat Unrecht, wenn er das Herzschlaggesetz als ‚schrecklich‘ angreift. Für das Leben einzutreten ist eine edle Sache“, fügte er hinzu und war damit Teil einer Reihe direkter Angriffe auf den republikanischen Wahlleiter in dieser Woche.

Der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, ein lautstarker Kritiker von Trump, der sich weigerte, sich seinen Bemühungen anzuschließen, den Wahlsieg von Präsident Biden im Jahr 2020 zu kippen, schlug ähnliche Töne an und schrieb: „Es ist nichts ‚Schreckliches‘ daran, für das Leben einzustehen.“

Urteil vom Obersten Gerichtshof: Florida. Iowa oder Georgia haben Verbote zur Abtreibung erlassen

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs vom letzten Jahr hat es Staaten wie Florida, Iowa und Georgia ermöglicht, Verbote für die meisten Abtreibungen zu erlassen. Das Verbot in Iowa wurde vor Gericht blockiert.



Die Entscheidung des Gerichtshofs trug auch dazu bei, dass die Befürworter von Abtreibungsrechten in den USA an die Urnen gingen, um in einigen konservativen Bundesstaaten abtreibungsfeindliche Maßnahmen zu Fall zu bringen, und dass Demokraten, die sich in ihren Wahlkampagnen stark für den Schutz des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen einsetzten, in wichtigen Wahlkämpfen erfolgreich waren. Seitdem haben die Republikaner verschiedene Ansätze in dieser Frage verfolgt, wobei einige eine kompromissbereitere Haltung vertreten. Mit Blick auf das Jahr 2024 erinnern viele Demokraten die Wähler an Trumps Bilanz als Präsident und bereiten sich bereits darauf vor, das Thema Abtreibung erneut in den Vordergrund zu rücken.

„Um es klar zu sagen: Donald Trump ist für das Ende von Roe v. Wade verantwortlich. Und wenn Sie für ihn stimmen, wird er sogar noch weiter gehen“, schrieb Biden kürzlich auf X. Anfang dieses Monats veröffentlichte die Biden-Kampagne eine Online-Anzeige, in der sie die republikanischen Kandidaten auf das Thema Abtreibung hinwies - ein frühes Signal dafür, wie wichtig das Thema für seine Wiederwahlkandidatur sein wird.



Innerhalb des überfüllten Präsidentschaftskandidatenfeldes der Republikaner hat sich kein klarer Konsens darüber herauskristallisiert, ob ein bundesweites Verbot der Abtreibung zu einem bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft erlassen werden soll. DeSantis ist wiederholt einer direkten Antwort auf die Frage ausgewichen, ob er landesweite Beschränkungen unterstützen würde, während der ehemalige Vizepräsident Mike Pence sich auf seine langjährige Anti-Abtreibungspraxis beruft und ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in allen Bundesstaaten fordert. Diese Meinungsverschiedenheiten traten während der ersten Vorwahldebatte im letzten Monat deutlich zutage und unterstrichen, wie heikel die Frage der Abtreibungspolitik für die Republikaner seit der Aufhebung des Roe-Urteils geworden ist.

Wahlkampf in den USA: Trump liegt in den Umfragen klar vorne

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Thema auf die Position von Trump im Wahlkampf auswirken wird, der einen überwältigenden Vorsprung hat und dessen Anziehungskraft auf viele Anhänger nicht an eine bestimmte Politik gebunden ist.

Einige Wähler in wichtigen Vorwahlstaaten zeigten sich besorgt über Trumps jüngste Äußerungen. Als sie am Sonntagnachmittag vor einer Kirche in West Des Moines standen, sagten Denise und Dave Bubeck, sie seien überrascht gewesen, als sie von Trumps Widerstand gegen ein sechswöchiges Einreiseverbot erfuhren.

Ich bin der lebensbejahendste Präsident aller Zeiten“ - das hat er gesagt, also scheint es, als wäre er für das Gesetz über den Herzschlag“, sagte Denise Bubeck, die Vorsitzende der lokalen politischen Gruppe Capitol Region Republican Women ist. Sie fügte hinzu, dass seine ablehnende Haltung bei den Iowanern nicht gut ankommt, da die Republikaner in Iowa mit dem Sechs-Wochen-Gesetz sehr zufrieden sind“.



Chris Hanley, ein Arzt aus South Carolina, der auch Jugendpfarrer ist, sagte, er habe sowohl Trump als auch DeSantis in den GOP-Vorwahlen in Betracht gezogen, bis er am vergangenen Wochenende Trumps Äußerungen zur Abtreibung gehört habe.



„Diese Vorstellung, dass ein menschliches Leben, ein ungeborenes Kind auf eine Verhandlungsposition reduziert wird, ist für mich entsetzlich“, sagte Hanley am Mittwoch, kurz nachdem er für DeSantis gespendet und einem örtlichen DeSantis-Unterstützer gesagt hatte, dass er bereit sei, sich zu engagieren. „Ich werde so viel Zeit, wie ich zur Verfügung habe, freiwillig zur Verfügung stellen.



Trumps Äußerungen haben seinen Gegnern in den Vorwahlen - die sich oft davor scheuten, den ehemaligen Präsidenten angesichts seiner breiten Unterstützung in der Partei zu hart anzugreifen - eine neue Gelegenheit gegeben, sich von ihm abzugrenzen.



Präsidentschaftskandidat bei US-Wahl: Trump sucht noch seine Position

Trumps Ansichten zur Abtreibung haben sich im Laufe der Jahre dramatisch verändert. Während eines Auftritts bei Meet the Press im Jahr 1999 bezeichnete sich Trump als „sehr pro-choice“, obwohl er persönlich Abtreibung verabscheute. Im Jahr 2011, als er begann, sich ernsthaft mit einer politischen Kandidatur zu befassen, bezeichnete sich Trump als „Pro-Life“. Im Jahr 2016, als er ein führender Präsidentschaftskandidat war, sorgte er für Schlagzeilen, weil er sagte, dass eine Frau, die eine Abtreibung vornimmt, „in irgendeiner Form bestraft“ werden sollte. Am nächsten Tag nahm Trump diese Äußerungen zurück und sagte in einer Erklärung, dass „der Arzt oder jede andere Person, die diese illegale Handlung an einer Frau vornimmt, rechtlich zur Verantwortung gezogen werden sollte, nicht die Frau.“

Trump gewann 2016 skeptische konservative republikanische Wähler für sich, indem er eine Liste von abtreibungsfeindlichen Richtern veröffentlichte, die er als Präsident an den Obersten Gerichtshof berufen wollte. In den vier Jahren seiner Amtszeit nominierte er drei Richter für das höchste Gericht der Nation, die alle für die Aufhebung von Roe stimmten.

Seitdem hat Trump die Verluste der Republikaner bei den Zwischenwahlen darauf zurückgeführt, dass die Partei in der Abtreibungsfrage zu extreme Positionen vertrete. Trump wiederholte diese Ansicht am Freitag bei einer Rede in Washington und sagte, die Republikaner wüssten nicht, wie sie das Thema diskutieren sollten. „Wir müssen uns im Amt halten, wir müssen gewinnen. Und wir können mit diesem Thema Wahlen gewinnen, aber es ist sehr heikel und es richtig zu erklären, ist extrem wichtig.“

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass ein Abtreibungsverbot auf Bundesebene den stark gespaltenen Kongress passieren wird, sagen einige Abtreibungsgegner, dass die Präsidentschaftskandidaten ihre Haltung zu bundesweiten Einschränkungen klar darlegen sollten. Eine führende Anti-Abtreibungsgruppe, Susan B. Anthony Pro-Life America, sagte, sie werde keinen Kandidaten unterstützen, der nicht mindestens ein 15-Wochen-Verbot für die meisten Abtreibungen unterstützt, was Trump bisher nicht getan hat.

„Trump hatte Unrecht, als er das Heartbeat-Gesetz in Florida angriff“, sagte Marjorie Dannenfelser, die Präsidentin der Gruppe, in einer Erklärung. 2016 war Dannenfelser maßgeblich daran beteiligt, dem damaligen Präsidenten Anti-Abtreibungsversprechen zu entlocken, da sie befürchtete, dass man Trump in dieser Frage nicht trauen könne. Kristan Hawkins, die Vorsitzende von Students for Life Action, schrieb am Montag einen Brief an Trump, in dem sie ihn aufforderte, seine Position zu klären.

„Wir müssen sehen, dass er anerkennt, dass Abtreibung sowohl eine Bundesangelegenheit als auch eine staatliche und lokale Angelegenheit ist“, sagte Hawkins am Mittwoch in einem Interview. Ihre Gruppe hat in dieser Woche Gespräche mit dem Team von Trump geführt, in denen es um den Brief und allgemeinere Bedenken über seine Haltung zur Abtreibung ging.



Isaac Arnsdorf und Marianne LeVine haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Colby Itkowitz ist eine Reporterin für nationale Politik bei der Washington Post. Sie kam im März 2014 zur Post. Bevor sie zur Post kam, war Colby Itkowitz D.C.-Korrespondentin für The (Allentown) Morning Call und Reporterin für Verkehrspolitik bei Congressional Quarterly. Rachel Roubein ist eine nationale Reporterin für das Gesundheitswesen bei der Washington Post und Autorin des Newsletters The Health 202, eines täglichen morgendlichen Informationsblattes, das sich mit Gesundheitspolitik und Politik beschäftigt. Hannah Knowles ist Reporterin für nationale Politik bei der Washington Post und berichtet über Kampagnen. Zuvor berichtete sie für die allgemeine Abteilung der Post. Josh Dawsey ist Reporter für politische Unternehmen und Ermittlungen bei der Washington Post. Er arbeitet seit 2017 für die Zeitung und berichtete zuvor über das Weiße Haus. Davor berichtete er für Politico über das Weiße Haus und für das Wall Street Journal über das New Yorker Rathaus und den Gouverneur von New Jersey, Chris Christie.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 21. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.