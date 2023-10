Trump attackiert Richter im Betrugsprozess: „Er ist VERRÜCKT!“

Von: Stefan Krieger

Teilen

Donald Trump wehrt sich im Zivilprozess gegen Betrugsvorwürfe und greift den zuständigen Richter mit derben Worten an.

New York – Donald Trump kann es nicht lassen. Der ehemalige Präsident nahm am Sonntag auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social erneut Richter Arthur Engoron ins Visier, nannte ihn in Großbuchstaben „VERRÜCKT“ und forderte, ihn „von der Richterbank zu werfen“.

Trump muss sich in einem Zivilprozess wegen Betrugs in Höhe von 250 Millionen Dollar verantworten. Bei dem Prozess muss jetzt auch seine Tochter Ivanka aussagen. Hintergrund ist eine Klage, die die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James im vergangenen Jahr eingereicht hat. In dem Verfahren wird dem Ex-Präsidenten vorgeworfen, über Jahre die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums überhöht angegeben zu haben, um an bessere Konditionen für Kredite und Versicherungen zu kommen. Trump, der sich für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 bewirbt und der derzeitige Spitzenkandidat ist, hat jegliches Fehlverhalten abgestritten und das Verfahren als politisch motiviert bezeichnet.

Donald Trump lässt mal wieder mächtig Dampf ab. © IMAGO/Samantha Laurey / Argus Leader

Donald Trump auf Truth Social gegen Richter Engoron

In seinem Post auf Truth Social schrieb Trump: „Der Trump-hassende Richter ist in diesem Fall auf die schiefe Bahn geraten. Der Fall hätte von dem korrupten, rassistischen Generalstaatsanwalt nie eingebracht werden dürfen, aber bei jedem anderen Richter wäre er abgewiesen worden. Ihr Star-Zeuge hat zugegeben, dass er gelogen hat: TRUMP hat die Werte nicht aufgebläht. Der Richter sagt, Mar-a-Lago sei 18 Millionen Dollar wert, obwohl es 50 bis 100 Mal so viel wert ist. Ich glaube wirklich, er ist VERRÜCKT!“

Anschließend forderte Trump die Absetzung des Richters und nennt Engoron „korrupt“. „Dieser korrupte Richter erkennt nicht einmal die Entscheidung des Berufungsgerichts an oder akzeptiert sie. Er knebelt und bestraft mich ständig, ohne Grund. Er sollte aus dem Gerichtssaal geworfen werden, da er eine riesige Schande für den Staat New York darstellt!“

Mugshots in Georgia: Polizeifotos von Trump und weiteren Angeklagten Fotostrecke ansehen

„Maulkorb“ gegen Trump gilt nur eingeschränkt

Der US-amerikanische Juraprofessor Anthony Michael Kreis erklärte am Sonntag gegenüber Newsweek: „Angeklagte und deren Verteidiger haben jedes Recht, Richter zu kritisieren, solange sie sich nicht an Aktivitäten beteiligen, die eine Bedrohung für sie darstellen. Das ist politisches Getöse – wie unklug es auch sein mag und sollte nicht bestraft werden.“

Richter Engoron hatte zuvor einen „Maulkorb“ gegen Trump verhängt. Das Verbot gilt aber nur zu Äußerungen über das Gerichtspersonal, nicht für den Richter selbst. US-Staatsanwalt Dave Aronberg sagte gegenüber Newsweek: „Trump wird also nicht für diese aufrührerischen Worte bestraft werden. Aber seine Äußerungen könnten den Richter jedoch dazu veranlassen, das Redeverbot auf andere, auch den Richter selbst, auszuweiten.“ (skr)