Massaker in Israel: Rettungshelfer berichtet von unvorstellbaren Szenen

Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch aus Israel. Aktuell ist die Lage nicht vollständig zu überblicken. Daher lassen sich nicht alle Informationen zum Krieg in Israel und zur Hamas unmittelbar unabhängig überprüfen.

Update vom 12. Oktober, 6.30 Uhr: Ein Rettungshelfer in Israel hat nach dem Massaker von Hamas-Terroristen von unvorstellbaren Szenen vor Ort berichtet. „Wir dachten, wir wären stark, wir dachten, wir hätten alles gesehen, aber wurden vom Gegenteil überzeugt“, sagt Avigdor Stern der Nachrichtenagentur dpa. Der 39-Jährige ist einer von Hunderten Freiwilligen des Rettungsdienst Zaka, die seit Tagen im Grenzgebiet zum Gazastreifen helfen, die Toten vollständig zu bergen, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen.

Er sei in der Synagoge gewesen, als er von dem schlimmsten Blutbad der israelischen Geschichte hörte. Eigentlich wollte er den jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) feiern. „Aber wir konnten nicht tanzen, wir haben nur geweint“, sagt er. Nach dem Feiertag seien er und seine Kollegen in die Dörfer im Grenzgebiet gefahren und hätten eine kilometerweite Verwüstung vorgefunden. „In diesem Moment hat sich unser Leben für immer verändert“, sagt Stern, der als Rabbiner für mehrere Jahre in Konstanz am Bodensee lebte.

„So eine Masse an Leichen, eine Leiche und noch eine Leiche und noch eine Leiche“, erzählt Stern. Es seien so viele gewesen, dass die Leichentüten nicht ausgereicht hätten. Sie mussten aus ganz Israel angefragt werden. „Es waren Lkws voller Leichen“, beschreibt Stern die Szenen vor Ort.

Netanjahu schwört im Israel-Krieg Rache: „Jedes Hamas-Mitglied ist ein toter Mann“

Update vom 11. Oktober, 22.30 Uhr: In einer Fernsehansprache sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu: „Jedes Mitglied der Hamas ist ein toter Mann“. Er erklärte, dass die Hamas Menschen enthauptet, Frauen vergewaltigt und lebendig verbrannt habe. Auch Verteidigungsminister Joaw Galant äußerte sich an der Seite von Netanjahu und schwor Rache: „Wir werden die Hamas auslöschen“, so Galant.

Mit Hinblick auf die Notstandsregierung sagte Netanjahu, die gemeinsame Führung mit der Opposition sei nötig, um einen „Feind schlimmer als den IS“ zu bekämpfen. Die Unterstützung der USA sei entscheidend für den Kampf Israels gegen die Terrororganisation, hob er dabei hervor. Berichten zufolge sieht die geplante Notstandsregierung die Einigung vor, dass Netanjahu, Galant sowie der ehemalige Verteidigungsminister Gantz von der Partei „Nationale Union“ ein Kriegskabinett bilden.

Israel-Krieg: USA stellen Israel weiteren Flugzeugträger zur Verfügung

Update vom 11. Oktober, 21.30 Uhr: Die USA haben angekündigt, Israel einen weiteren Flugzeugträger im Kampf gegen die Hamas zur Verfügung zu stellen. Zuvor war ein erstes Schiff nach den Anschlägen in der Region in Stellung gegangen. So soll die USS Dwight D. Eisenhower in Kürze zu einer geplanten Mission im Mittelmeer eintreffen und „zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht wird“, so John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates.

Kirby sagte zudem, die USA seien „eindeutig besorgt“ über die Raketenangriffe der Hisbollah auf Nordisrael. „Wir haben mit Besorgnis einige der Raketenangriffe beobachtet, die über die nördliche Grenze Israels aus dem Libanon kamen, die offensichtlich von der Hisbollah kamen“, fügte er hinzu.

Israel-Krieg: Deutschland will offenbar Drohnen an Israel liefern

Update vom 11. Oktober, 20.35 Uhr: Deutschland will Israel bei der erwarteten Offensive offenbar militärisch unterstützen. Der Spiegel berichtet, dass Israels Luftwaffe Deutschland schon am Wochenende nach zwei Heron TP-Kampfdrohnen gefragt habe, an denen deutsche Piloten in Israel ausgebildet werden. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) habe grünes Licht gegeben. Israel könne die Waffen sofort benutzen, heißt es im Bericht.

Deutschlands Luftwaffe lieh sich die Drohnen, um 16 Piloten an dem israelischen Modell auszubilden. Diese Piloten kehren nach dem Hamas-Angriff nach Deutschland zurück. Das israelische Militär soll Deutschland auch nach Verbandsmaterial gefragt haben. Eine Entscheidung sei noch nicht bekannt.

Mehr als 1100 tote Palästinenser nach israelischen Luftangriffen auf Gazastreifen

Update vom 11. Oktober, 20.23 Uhr: Die Zahl der bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist am Mittwoch auf mindestens 1100 gestiegen. Mehr als 5300 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Mittwochabend mit.

Nach dem Hamas-Angriff im israelischen Grenzgebiet am Samstag kämpft Israels Armee Berichten zufolge weiter gegen Terroristen im Süden des Landes. In der Nähe des Kibbutz Zikim hätten israelische Soldaten drei Militante getötet, teilte Armeesprecher Daniel Hagari am Mittwoch mit. Zwei seien geflohen. Die Streitkräfte suchten derzeit nach beiden.

Israel-Krieg: Israel gibt nach „Infiltrations“-Alarm Entwarnung

Update vom 11. Oktober, 19.20 Uhr: Nachdem der Norden Israels zeitweise in den Alarmzustand versetzt worden ist, hat die Armee Entwarnung gegeben. Es seien keine unmittelbaren Bedrohungen mehr für israelisches Gebiet festgestellt worden, teilte Israels Militär am Mittwochabend mit. In weiten Teilen nahe der Demarkationslinie zum Nachbarland Libanon hatten zuvor die Sirenen geheult. Die Streitkräfte hatten zunächst eine mutmaßliche „Infiltration aus dem Libanon in den israelischen Luftraum“ gemeldet (siehe Update von 18.20 Uhr).

Derweil hat Israels Energieminister Israel Katz bestätigt, dass das Land den Zugang des Gazastreifen für Wasser, Strom und Treibstoff blockiert hat. Er warnte, dass Israel die Belagerung so lange verschärfen wird, bis die Bedrohung durch die Hamas beseitigt ist. Auf X schrieb Katz: „Jahrelang haben wir Gaza mit Strom, Wasser und Treibstoff versorgt. Anstatt sich zu bedanken, schickten sie Tausende menschliche Tiere zum Schlachten, Ermorden, Vergewaltigen und Entführen von Babys, Frauen und älteren Menschen.“

Update vom 11. Oktober, 18.20 Uhr: Im Norden Israels herrscht Alarmzustand. Die Streitkräfte meldeten eine mutmaßliche „Infiltration aus dem Libanon in den israelischen Luftraum“, vermutet werden Dutzende Drohnen. Die Armee wies die Bevölkerung an, bis auf Weiteres in Schutzräumen zu bleiben. Darüber hinaus reagierte das israelische Militär zunächst mit dem Entsenden von Kampfhubschraubern.

Netanjahu will für Israel-Krieg aufrüsten: Hamas droht massiver Vergeltungsschlag

Erstmeldung: Tel Aviv – Über tausend Tote und Verletzte sowie hunderte entführte Geiseln: Nur wenige Tage nach dem unerwarteten Angriff der Hamas bereitet Israel einen massiven Vergeltungsschlag im Krieg gegen die Terrorgruppe vor. Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte am Mittwoch die Einrichtung einer Notstandsregierung an.

Experten sind der Ansicht, dass eine umfangreiche Koalition erforderlich ist, um weitreichende militärische und politische Entscheidungen in den kommenden Tagen umsetzen zu können. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass Israel nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Libanon gegen die Hisbollah vorgehen wird. Steht nun eine Eskalation zu einem Zweifrontenkrieg bevor?

Israel-Krieg: Bereits Tausende Tote und Verletzte auf beiden Seiten

Die Zahl der Todesopfer beträgt laut Armeeangaben inzwischen über 1200. Mindestens 3000 weitere Personen sollen verletzt worden sein. Es wird berichtet, dass 150 Menschen als Geiseln entführt wurden. Die israelische Armee hat daraufhin nach eigenen Angaben Hunderte Terrorziele im Gazastreifen angegriffen. Die Zahl der dabei getöteten Palästinenser ist am Mittwoch auf mindestens 1055 gestiegen. Etwa 5000 weitere Personen wurden verletzt, so das Gesundheitsministerium in Gaza.

Die Regierung Netanjahu plant indes, hart durchzugreifen. Der Premierminister hatte sich mit Oppositionspolitiker Benny Gantz auf die Einrichtung einer Notstandsregierung geeinigt. Laut der Nachrichtenagentur dpa sieht die Vereinbarung vor, dass Netanjahu, Verteidigungsminister Joav Galant und der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz von der Partei Nationale Union ein Kriegskabinett bilden. Als beratende Mitglieder ohne Stimmrecht sollen der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot und Likud-Minister Ron Dermer dienen. Gantz plant laut Berichten, fünf Minister für das Sicherheitskabinett zu stellen.

Israel zieht Reservisten für Krieg ein: Bodenoffensive soll folgen

Nachdem die israelische Armee bereits den Gazastreifen mit Luftangriffen bombardiert hat, breitet sich der Israel-Krieg auch auf den Norden des Landes aus. So sollen Kämpfer der vom Iran befehligten Terrorgruppe Hisbollah am Mittwoch erneut israelische Militärziele aus dem Libanon heraus angegriffen haben. Dabei gab es laut den israelischen Streitkräften (IDF) mehrere Opfer. Die Luftwaffe führte daraufhin mehrere Angriffe auf Grenzstädte im Libanon durch. Videos und Bilder im Internet zeigen dichte Rauchwolken über den Städten.

Dies war nicht der erste Angriff der Hisbollah seit Beginn des Krieges in Israel. Militärbeobachter vermuten, dass Israel absichtlich in einen Zweifrontenkrieg gezogen werden soll. Arye Sharuz Shalicar, Sprecher der IDF, sandte den Kämpfern eine Warnung und forderte sie auf, die Provokationen einzustellen. Alles andere hätte für sie „verheerende Konsequenzen“, warnte er im Gespräch mit dem Nachrichtensender ntv.

In den nächsten Tagen ist zudem auch eine Bodenoffensive geplant. Israel mobilisiert bereits eine große Anzahl von Reservisten. Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant bestätigte diesen Plan. „Wir haben die Offensive aus der Luft begonnen, später werden wir auch vom Boden aus vorgehen“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir haben das Gebiet seit dem zweiten Tag unter Kontrolle und sind in der Offensive. Sie wird sich nur noch verstärken. Die Hamas wollte eine Veränderung und sie wird sie bekommen. Was in Gaza war, wird es nicht mehr geben.“ (mit Agenturen)