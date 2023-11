„Terroristen im Nahkampf eliminieren“: Israels Armee befindet sich in Gaza im Häuserkampf

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Israel gibt die Einkesselung von Gaza-Stadt bekannt – und meldet erste Häuserkämpfe gegen die Hamas. Der Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker.

Luftangriff auf Flüchtlingsviertel: Berichte über Dutzende Tote

auf Flüchtlingsviertel: Berichte über Dutzende Tote Jahia Sinwar „eliminieren“ : Israel will Chef der Hamas töten

: Israel will Chef der Hamas töten Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen aber teilweise nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 5. November, 12.39 Uhr: Seit Beginn des israelischen Einsatzes von Bodentruppen im Gazastreifen vor rund zehn Tagen hat Israel nach eigenen Angaben mehr als 2500 „Terrorziele“ in dem Palästinensergebiet bombardiert. Die israelische Armee sei weiter dabei, „Terroristen im Nahkampf zu eliminieren“ und Stellungen der radikalislamischen Hamas aus der Luft anzugreifen, teilte die Armee am Sonntag mit. In der Nacht sei auch ein „Militärstützpunkt“ der Hamas getroffen worden.

Derzeit verstärkt Israel seine Bodenoffensive und ist bereits im Häuserkampf im Norden des Gazastreifen, wo die Armee nach eigenen Angaben die Stadt Gaza eingekesselt hat. Panzer und gepanzerte Bulldozer rückten dort Bildern der israelischen Armee zufolge vor, um den Belagerungsring um die Stadt Gaza enger zu ziehen. Erklärtes Ziel der israelischen Armee ist es, die Hamas und ihre Stellungen, die teils unterirdische in einem Tunnelsystem verborgen sind, komplett zu zerstören

Dieses von der israelischen Armee am 5. November 2023 veröffentlichte Bild zeigt israelische Truppen bei einer Patrouille innerhalb des Gazastreifens. © ISRAELI ARMY/AFP

Israel soll Flüchtlingsviertel im Gazastreifen bombardiert haben

Update vom 5. November, 10.44 Uhr: Das israelische Militär hat Medienberichten zufolge ein Haus im Flüchtlingsviertel Al-Magasi im Zentrum des Gazastreifens bombardiert. Ein Sprecher der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sagte am Sonntag, dabei seien am Vorabend mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen, die meisten davon Frauen und Kinder. Mehr als 100 Menschen seien verletzt worden. Der arabische Fernsehsender Al-Dschasira berichtete unter Berufung auf Ärzte vor Ort sogar von 45 Todesopfern. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Kämpfe zwischen Hamas und Armee im Israel-Krieg dauern an

Erstmeldung: Tel Aviv – Im Gazastreifen dauern die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der islamistischen Hamas unvermindert an. Palästinensische Terroristen hätten am frühen Sonntagmorgen israelische Soldaten im Süden des Gazastreifens in Grenznähe mit Panzerabwehrraketen angegriffen, berichtete die Zeitung Jerusalem Post. Das israelische Militär habe zurückgeschossen. Gut eine Woche nach Beginn des israelischen Bodeneinsatzes hat Israels Armee Journalisten mit in das umkämpfte Palästinensergebiet genommen.

Die israelischen Bodentruppen haben beim Vorrücken im Gazastreifen auch den Chef der islamistischen Hamas im Visier. Israels Truppen „nehmen ein Hamas-Bataillon nach dem anderen auseinander“ und würden Hamas-Chef Jahia Sinwar „eliminieren“, zitierte die Zeitung The Times of Israel Israels Verteidigungsminister Joav Gallant am späten Samstag.

Israel-Krieg: Chef der Hamas soll „eliminiert“ werden

„Wir werden Jahia Sinwar finden und ihn eliminieren. Wenn die Bewohner des Gazastreifens vor uns dort ankommen, wird das den Krieg verkürzen“, sagte Gallant dem Bericht zufolge. Israels Truppen griffen Terrorziele in der Stadt Gaza sowohl vom Süden als auch vom Norden her an und seien in städtische Gebiete vorgedrungen, hieß es.

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari hatte kürzlich erklärt, es sei die Absicht der Hamas und ihres Anführers Sinwar, das Bild eines zerstörten Gazas zu zeigen und Israel verantwortlich zu machen für das Leid der Menschen dort. „Sie werden die echten Schuldigen nicht verbergen können, und zwar sie selbst, die Verderben über Gaza gebracht haben“, hatte Hagari gesagt.

Weitere Luftangriffe geplant? Israels Armee ruft Menschen im Gazastreifen zur Flucht auf

Die israelische Armee hat den Zivilisten im Gazastreifen für Sonntag erneut ein Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets genannt. Die israelischen Streitkräfte würden zwischen 10 Uhr und 14 Uhr Ortszeit (9 und 15 Uhr MEZ) Verkehr auf einer Straße in Richtung Süden zulassen, schrieb ein israelischer Armeesprecher am Samstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Armee veröffentlichte auch eine Karte mit der ausgewiesenen Straße. Der Sprecher rief die Menschen auf, zu ihrer eigenen Sicherheit die nächste Gelegenheit zu nutzen, nach Süden zu gehen.

Angesichts der massiven Gewalt im Gazastreifen kam es am Samstag in zahlreichen Ländern zu pro-palästinensischen Massendemonstrationen, bei denen ein Ende der israelischen Angriffe gefordert wurde. Laut dem Palästinensischen Gesundheitsministerium seien durch israelische Angriffe seit dem 7. Oktober bislang mindestens 9488 Menschen getötet worden. (lrg/dpa)