Ukraine-Krieg: Drohnen im Anflug auf Moskau abgeschossen

Von: Stefan Krieger

Ukraines Präsident Selenskyj besucht Truppen nahe der Frontlinie. Wladimir Putin erklärt erneut die Gegenoffensive für gescheitert. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Behauptungen von Putin : Kiews Gegenoffensive soll gescheitert sein

: Kiews Gegenoffensive soll gescheitert sein Schwere Verluste für Russland : Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

für : Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 5. September, 6.10 Uhr: Russische Luftabwehrsysteme haben am Dienstagmorgen nach Angaben der Behörden drei Drohnen im Westen des Landes abgeschossen. Die Luftabwehr habe „Drohnen zerstört, die versucht haben, Moskau anzugreifen“, erklärte der Bürgermeister der Hauptstadt, Sergej Sobjanin, im Onlinedienst Telegram. Ersten Informationen zufolge hab es „keine Opfer“ gegeben.

Das russische Verteidigungsministerium teilte auf Telegram mit, eine Drohne sei über der Region Kaluga südwestlich von Moskau geflogen. Eine zweite Drohne sei nordwestlich der Hauptstadt über dem Bezirk Istrinsky abgefangen worden. Eine dritte Drohne wurde demnach nordwestlich von Moskau in der Region Twer abgeschossen. Das Ministerium machte keine Angaben dazu, ob die Drohnen Kurs auf Moskau nahmen.

Rauch über dem Flughafen von Pskow, nachdem ein ukrainischer Drohnenangriff gemeldet wurde. (Archivbild 30. August) © Imago Images

Selenskyj über Soldaten: „Ich bin auf sie alle stolz“

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Der ukrainische Präsident Selenskyj besuchte am Montag (4. September) die Gebiete Donezk und Saporischschja nahe der Frontlinie und lobte den „heldenhaften“ Kampf der Armee zur Befreiung des Landes. Er habe den ganzen Tag mit Soldaten verbracht und verschiedene Einheiten besucht, sagte Selenskyj in einer im Zug aufgenommenen Videobotschaft am späten Montagabend (4. September). „Jede ist stark. Ich bin auf sie alle stolz.“ Genaue Ortsangaben machte er nicht.

Bei seinem Truppenbesuch seien auch der Personalmangel einiger Kampfverbände und ein Mangel an bestimmten Munitionstypen zur Sprache gekommen. Zudem sei es um den Bedarf an Drohnen und Waffen zur Abwehr feindlicher Drohnen sowie um logistische Aspekte gegangen.

In der Region Saporischschja traf Selenskyj die Kommandoebene der Truppen, die zuletzt russische Verteidigungsstellungen überwunden hatten, darunter Brigadegeneral Oleksander Tarnawskyj. Der Offizier hatte in einem Interview gesagt, die Streitkräfte hätten die erste und am stärksten gesicherte russische Verteidigungslinie durchbrochen und bewegten sich nun auf die zweite Linie zu.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen zu den Verlusten der russischen Streitkräfte veröffentlicht. Demnach sind binnen 24 Stunden etwa 460 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Zudem sollen weitere Panzer und Artilleriesysteme zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 265.120 (+460 zum Vortag)

265.120 (+460 zum Vortag) Panzer : 4480 (+4)

: 4480 (+4) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8663 (+14)

: 8663 (+14) Artilleriesysteme : 5611 (+29)

: 5611 (+29) Luftabwehrsysteme : 503 (+1)

: 503 (+1) Mehrfachraketenwerfer : 741 (+2)

: 741 (+2) Fahrzeuge und Tanklaster : 8149 (+47)

: 8149 (+47) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4481 (+37)

: 4481 (+37) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 4. September 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Putin: Gegenoffensive der Ukraine „gescheitert“

Die ukrainischen Streitkräfte setzen ihren Kampf zur Befreiung der Regionen im Osten und im Süden des Landes fort. Russische Militärblogger berichteten zuletzt über Probleme der russischen Truppen an der Front. Dagegen behauptete Kremlchef Putin am Montag einmal mehr, die Gegenoffensive der Ukrainer sei „gescheitert“. (mit Agenturmaterial)