„Nicht schießen“: Russland will deutsche Soldaten in erbeutetem Leopard-Panzer erwischt haben

Von: Jens Kiffmeier

Ein Bundeswehr-Soldat in russischer Gefangenschaft: Putins Propaganda berichtet über die Festnahme einer deutschen Leopard-Besatzung an der Front. Was steckt dahinter?

Moskau – Delikate Angelegenheit: Russlands Armee will im Ukraine-Krieg einen Panzer vom Typ Leopard-2 zerstört und dabei eine deutsche Besatzung gefangen genommen haben. Diese Meldung haben Putins Propaganda-Kanäle am Montag (25. September) in Windeseile verbreitet. Bei seiner Festnahme habe der Soldat angegeben, Angehöriger der Bundeswehr zu sein. Ein Mitglied der deutschen Streitkräfte an der Front? Die Aufregung in den sozialen Netzwerken war umgehend groß. Doch Zweifel sind angebracht. Die Bundeswehr wies die Berichte auf Nachfrage entschieden zurück.

Lässt die Zerstörung eines Leopard-Panzers vermelden: Russlands Präsident Wladimir Putin. © Russian Look/Imago/Screenshot/Telegram/Montage

Leopard-2-Panzer im Ukraine-Krieg: Russland will deutschen Soldaten an der Front erwischt haben

Aktuell toben im Ukraine-Krieg heftige Kämpfe. Vor allem bei Saporischschja erkämpfte die ukrainische Armee zuletzt im Zuge der Gegenoffensive einen Durchbruch und veränderte minimal den Frontverlauf. Jedoch will Russland bei einer der Schlachten einen deutschen Leopard-2-Panzer mit einer Panzerabwehrrakete zerstört haben, wie die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti berichtete. Der Großteil der Besatzung sei demnach ums Leben gekommen. Nur ein an Bord befindlicher Mechaniker habe überlebt.

Unabhängig überprüfen lässt sich der Bericht nicht. Dennoch griffen mehrere russische Telegram-Kanäle und Newsportale die Meldung auf und berichteten von der angeblichen Festnahme: „Der Mechaniker gab wiederholt an, dass er kein Söldner, sondern ein Soldat der Bundeswehr sei und dass er und der Rest der Besatzung Mitglieder derselben Einheit der Bundeswehr seien“, zitierte militarywatchmagazine.com den Kommandanten der Angriffsoperation. Bei seiner Festnahme habe der Mann auf Deutsch gerufen: „Nicht schießen!“ Jedoch gilt die Nachrichtenseite nicht als unabhängige Quelle. Vielmehr fiel sie im Ukraine-Krieg wiederholt als Propaganda-Sprachrohr von Kremlchef Wladimir Putin auf. Es ist nicht das erste Mal, dass Leopard-2-Panzer wie Trophäen präsentiert werden.

Im Netz verbreitete sich die Meldung wie ein Lauffeuer. In den sozialen Netzwerken wie X und Telegram gab es viele Spekulationen. So wurde gemutmaßt, dass es sich bei dem gefangenen Soldaten vielleicht tatsächlich um einen Bundeswehrsoldaten gehandelt haben könnte. Dieser sei aber vielleicht nicht im aktiven Einsatz an der Front gewesen, sondern habe als Mechaniker nur einen zuvor zerstörten Panzer zur Reparatur bergen wollen, griff die österreichische Nachrichtenseite exxpress.at die Gerüchte im Netz auf.

Deutscher Soldat an der Front im Ukraine-Krieg: Bundeswehr dementiert Bericht

Doch das Bundesverteidigungsministerium von Boris Pistorius (SPD) ließ die Meldung umgehend zurückweisen. „In der Ukraine sind keine Bundeswehrsoldatinnen oder -soldaten im Kampfeinsatz“, stellte eine Sprecherin auf Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA umgehend klar. Weiter kommentieren wollte sie den Vorfall aber nicht.

Gegenoffensive im Krieg gegen Russland: Deutschland stellt der Ukraine viele Leopard-2-Panzer

Tatsächlich leistet Deutschland der Ukraine im Krieg gegen Russland große Waffenhilfe für die Gegenoffensive. Neben Raketensystemen liefert die Bundeswehr auch Panzer, sowohl ältere Modelle vom Typ Leopard-1 als auch vom modernen Typ Leopard-2. Letzterer gilt als einer der modernsten Kampfpanzer auf der Welt und könnte in dem Konflikt zum Gamechanger werden. Wochenlang wurden ukrainische Soldaten an dem Panzer in Deutschland ausgebildet. Denn die Lieferung umfasst nur den Panzer, keine deutsche Besatzung. Das hatte die Bundesregierung mehrfach klargemacht.

Aus Sorge vor einer weiteren Eskalation ist die Bundesregierung zusammen mit ihren Nato-Partnern sehr darauf bedacht, nicht als Teil des Krieges wahrgenommen zu werden. So musste der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits mehrfach zusichern, dass die westlichen Panzer und Langstrecken-Raketen ausschließlich für die Landesverteidigung und nicht für Angriffe auf russisches Territorium genutzt werden. Andernfalls drohte die Nato mit dem Ende der Unterstützung.

Ukraine-Krieg: Viele Deutsche als Söldner aktiv im Einsatz an der Front

Vor diesem Hintergrund ist es nahezu ausgeschlossen, dass eine Bundeswehr-Besatzung mit einem Leopard-Panzer aktiv im Einsatz an der Front ist. Jedoch können durchaus Deutsche an den Kampfhandlungen beteiligt sein. So haben sich auch aus Deutschland Söldner zum Militärdienst im Ukraine-Krieg verpflichtet – übrigens auf beiden Seiten. In der Vergangenheit gab es mehrfach Berichte, wonach sich deutsche Kämpfer für Putins Armee, die Wagner-Söldner oder eben auch für die Ukraine gemeldet hatten. Einer der Bekanntesten von ihnen ist Jonas Kratzenberg, der kürzlich über die Schrecken als Legionär ein Buch veröffentlicht hat.

Eine konkrete Zahl deutscher Söldner im Ukraine-Krieg ist nicht bekannt. Aber verboten sind solche Einsätze nicht. In Deutschland darf nur nicht offen rekrutiert werden. Doch für die freiwilligen Kämpfer ist der Krieg ein gefährliches Spiel. Denn es ist umstritten, welchem Recht sie bei einer Gefangenennahme unterliegen. Als Soldat müssen sie eigentlich nach der Genfer Konvention behandelt werden. Für Söldner gilt das – vor allem in Russland – nicht.

Insofern wäre es nicht verwunderlich, wenn ein Söldner bei seiner Festnahme darauf pocht, ein Angehöriger einer Armee zu sein. Es ist aber auch gut möglich, dass der Kreml bewusst eine Inszenierung fährt, um den Konflikt weiter zu schüren. (jkf)