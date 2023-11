Aktuelle Umfragen zur Niederlande-Wahl 2023: Enges Rennen zeichnet sich ab

Von: Christian Stör

Der Binnenhof in der Innenstadt von Den Haag, Niederlande, Sitz des Ministerpräsidenten und der Eerste Kamer (der Senat) und die Tweede Kamer (das Parlament)

Am 22. November wird in den Niederlanden das Parlament neu gewählt. Hier finden Sie die wichtigsten Umfragen zu den Wahlen.

Den Haag – Die Parlamentswahl in den Niederlanden verspricht Hochspannung. Die Umfragen deuten derzeit jedenfalls auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Wer nach den vorgezogenen Neuwahlen am 22. November die neue Regierung bilden wird, ist jedenfalls noch völlig offen.

Nachdem die Regierungskoalition von Ministerpräsident Mark Rutte Anfang Juli im Streit über die Migrationspolitik zerbrochen war, stellt sich nun die Frage, welchen Kurs die Menschen in den Niederlanden bei der Parlamentswahl 2023 einschlagen werden. Muss sich in dem politisch zersplitterten Land erneut ein Puzzle von Parteien zum Regieren zusammenraufen, oder rücken die traditionell als liberal und tolerant geltenden Niederlande nach rechts? Rutte selbst tritt bei der Neuwahl nicht mehr als Kandidat seiner rechtsliberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) für eine fünfte Amtszeit an.

Aktuelle Umfragen zur Niederlande-Wahl am 22. November

In den jüngsten Umfragen der Marktforschungsinstitute Ipsos sowie I&O Research liegen drei Parteien derzeit fast gleichauf. Besonders bemerkenswert ist dabei das Ergebnis für die Partei Nieuw Sociaal Contract (NSC, deutsch in etwa: „Neuer Gesellschaftsvertrag“), die der ehemalige Christdemokrat Pieter Omtzigt erst im August 2023 gegründet hat. Sie kommt laut Umfragen aus dem Stand auf etwa 17 Prozent und kann damit auf den Wahlsieg hoffen.

Schärfste Konkurrentin dürfte die VVD sein. Spitzenkandidatin Dilan Yeşilgöz-Zegerius kann derzeit auf 16,5 bis 18 Prozent der Stimmen hoffen. Auf Platz drei lauert den Umfragen zufolge das neue Bündnis der Sozialdemokraten (PVdA) und der „Grünen Linken“. Die gemeinsame linke Liste mit Spitzenkandidat Frans Timmermans kann aktuell mit etwa 14 bis 16 Prozent rechnen. Der frühere Vizepräsident der EU-Kommission ist auf der Suche nach Verbündeten, um nach der Niederlande-Wahl Premier werden zu können.

Gut im Rennen liegt in den Umfragen vor der Niederlande-Wahl auch die PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders, die bis zu 12 Prozent der Stimmen erwarten darf. Einen Rückschlag scheint dagegen die Bauern-Bürger-Partei (BBB) hinnehmen zu müssen. Die im Oktober 2019 von der Journalistin Caroline van der Plas gegründete Protestbewegung, die bei den Wahlen zu den Provinzparlamenten im März 2023 landesweit zur stärksten Partei wurde, muss sich den Umfragen gemäß mit etwa 7 Prozent begnügen. Dahinter landen die linksliberale Koalitionspartei D66 und die Umweltpartei PvdD. Die beiden christdemokratischen Koalitionsparteien CDA und CU büßen den Umfragen zufolge an Zustimmung ein.

Aktuelle Umfragen zur Niederlande-Wahl

Partei Prozent Ipsos Prozent I&O Research VVD 18,0 16,5 NSC 16,8 17,4 PvdA/GL 13,7 16,2 PVV 10,6 11,9 BBB 7,7 7,2 D66 5,6 4,0 PvdD 5,0 4,4 SP 3,3 2,7 DENK 3,0 2,2 CDA 2,9 2,7 FvD 2,7 2,8 CU 2,7 2,4 Volt 2,3 3,6 SGP 2,2 2,3 JA21 1,5 1,3 B1 0,8 0,3 50+ 0,5 0,5 Sonstige 0,7 1,6

Ipsos befragte im Zeitraum vom 27. bis 30. Oktober insgesamt 1.924 Wahlberechtigte in den Niederlanden. I& O Research befragte im Zeitraum vom 22. bis 24. Oktober insgesamt 1.541 Wahlberechtigte in den Niederlanden. (Quelle: PolitPro)

So verlief die Niederlande-Wahl 2021

Bei der Parlamentswahl 2021 wurde die amtierende Regierung aus VVD, CDA, D66 und CU bestätigt. Stärkste Partei im Parlament war mit 34 Sitzen die VVD. Die linksliberale Partei D66 erhielt 24 Sitze. Die PVV von Geert Wilders kam auf 17, die CDA auf 15 Sitze. (cs)