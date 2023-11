Wilders holt vor Niederlande-Wahl auf – Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Von: Lukas Rogalla

Drucken Teilen

Europa schaut gespannt auf die Niederlande: Wer die vorgezogene Neuwahl gewinnt und in Mark Ruttes Fußstapfen tritt, ist noch völlig offen. Der News-Ticker.

Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet: Wer wird stärkste Kraft in den Niederlanden?

Spannung am Wahlabend: Erste Prognosen und Hochrechnungen am Abend

Dieser News-Ticker zur Niederlande-Wahl wird laufend aktualisiert.

Den Haag – Die Niederlande wählen ein neues Parlament – zwei Jahre früher als geplant. Die bisherige Vier-Parteien-Koalition war im Juli zerbrochen. Anlass war ein Streit um die Migrationspolitik. In der Folge kündigte der rechtsliberale Premierminister Mark Rutte, der knapp 13 Jahre lang Regierungschef der Niederlande war, überraschend seinen Rückzug aus der Politik an. Bis zum Antreten einer neuen Regierung will er aber im Amt bleiben.

Rund 13,3 Millionen Wahlberechtigte sind nun aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In den Niederlanden ist die Parteienlandschaft extrem zersplittert. Die Hürden, ins Parlament einzuziehen, sind gering. So werden auch nach dieser Wahl höchstwahrscheinlich mehr als ein Dutzend Parteien in der Zweiten Kammer des Parlaments vertreten sein – bei 150 Sitzen für Abgeordnete.

Enges Rennen bei der Niederlande-Wahl steht an

Nach letzten Umfragen zur Niederlande-Wahl wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Erstmals könnte der Rechtspopulist Geert Wilders mit seiner Partei für die Freiheit (PVV) stärkste Kraft werden. Der bekannte Islamgegner Wilders hatte sich im Wahlkampf aus Hoffnung um eine Regierungsbeteiligung betont milde gegeben – und zuletzt deutlich aufgeholt. Wie beim Zusammenbruch der Rutte-Regierung spielt das Thema Migration bei dieser Wahl eine große Rolle.

Etwa gleichauf mit Wilders Partei liegt die rechtsliberale Volkspartei für Feiheit und Demokratie (VVD). Deren Spitzenkandidatin Dilan Yeşilgöz will Nachfolgerin ihres Parteifreundes Mark Rutte und erste Frau an der Spitze der niederländischen Regierung werden.

Dilan Yeşilgöz (l.) von der VVD und Frans Timmermans von PvdA/GL nehmen an einer TV-Debatte zur Niederlande-Wahl in Rotterdam teil. © Koen van Weel/AFP

Auch dem Wahlbündnis der Sozialdemokraten und Grünen (PvdA/GL) mit dem Spitzenkandidaten und früheren EU-Kommissar Frans Timmermans werden Chancen zugerechnet. Selbst Pieter Omtzigt, dessen Partei NSC erst wenige Monate jung ist, darf sich Hoffnungen machen. Allerdings wird keine Partei den Umfragen nach eine absolute Mehrheit erringen können.

Erste Prognose und Hochrechnungen zur Niederlande-Wahl am Abend

Für eine Mehrheit dürfte ohnehin eine Koalition aus mindestens drei Parteien notwendig werden. Der Spitzenkandidat oder die -kandidatin der stärksten Kraft im Parlament wird traditionell mit der Regierungsfindung beauftragt. Die Wahl ist völlig offen – doch schon jetzt werden komplizierte und langwierige Verhandlungen erwartet.

Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Prognosen werden direkt nach Schließung der Wahllokale erwartet. Im Anschluss werden Hochrechnungen veröffentlicht, die ein immer genaueres Bild der Wahlergebnisse abgeben sollen. (lrg/dpa)