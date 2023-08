Putsch im Niger: Deutsche sollen Land verlassen

Das Auswärtige Amt ruft deutsche Staatsbürger auf, den Niger nach dem Militärputsch zu verlassen.

Niamey – Nach dem Militärputsch im Niger hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für das westafrikanische Land ausgesprochen und rät allen Deutschen zur Ausreise. Alle deutschen Staatsangehörigen im Niger sollten prüfen, ob ihr Aufenthalt weiter zwingend notwendig sei und gegebenenfalls die nächste Ausreisemöglichkeit nutzen, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Dienstag aus dem Ministerium erfuhr, nachdem der Krisenstab der Bundesregierung getagt hatte.

„Prüfen Sie, ob Ihr Aufenthalt noch zwingend erforderlich ist, und nutzen Sie gegebenenfalls die nächste sich bietende Möglichkeit zur Ausreise“, heißt es in den aktualisierten Reisehinweisen.

Evakuierung im Niger: Deutsche im Niger sollen französisches Ausreise-Angebot annehmen

Kurz zuvor hatte bereits ein Außenamtssprecher den Deutschen im Niger geraten, von einem Hilfsangebot der französischen Regierung zur Ausreise Gebrauch zu machen. Das Auswärtige Amt rät „grundsätzlich allen deutschen Staatsangehörigen in Niamey, das Angebot anzunehmen“, hatte der Sprecher in Berlin erklärt.

Menschen demonstrieren zur Unterstützung der Militärjunta im Niger in der Hauptstadt Niamey. © AFP

Das französische Außenministerium hatte nach Angaben des Sprechers angeboten, „im Rahmen vorhandener Kapazitäten“ deutsche Staatsangehörige auf Evakuierungsflügen aus dem Niger mit an Bord zu nehmen. Die deutsche Botschaft in Niamey stehe „mit den deutschen Staatsangehörigen vor Ort in Kontakt, wird logistische Unterstützung leisten und bleibt bis auf Weiteres in Niamey“.

In der vergangenen Woche hatten Militärs im Niger einen Putsch durchgeführt und den seit 2021 regierenden Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt. Ende der Woche erklärte sich dann der bisherige Chef der Präsidentengarde, General Abdourahamane Tiani, zum neuen Machthaber. (dpa/afp)