Nikki Haley mausert sich plötzlich zu Trumps Top-Herausforderin

Statt Ron DeSantis könnte Nikki Haley zu Donald Trumps schärfster Konkurrenz werden. Doch die einstige UN-Botschafterin hat ein Problem bei der Basis.

Hookset (USA) - Nikki Haley hat sich in vielerlei Hinsicht an Ron DeSantis vorbeigedrängt. Die ehemalige UN-Botschafterin schickt sich an, die Top-Alternative zu Donald Trump zu werden. Das zeigen Interviews mit Wählern und Mitarbeitern sowie Umfragedaten - was die Dynamik des republikanischen Präsidentschaftsrennens weniger als zwei Monate vor der ersten Nominierungswahl verändert.

Donald Trump hat weiterhin die Kontrolle und liegt in den Umfragen auf Landes- und Bundesebene weit vorne. Er konzentriert sich in seiner Kampagne darauf, Missstände zu schüren, Kritikern Rache zu schwören, falls er wieder an die Macht kommt, und die vier gegen ihn erhobenen Strafanzeigen als Wahlkampfslogan zu nutzen. Doch das Gerangel auf der Ebene unter dem Ex-Präsidenten hat sich verschoben: Haley liegt im wichtigen Iowa gleichauf mit DeSantis und belegt in den jüngsten Umfragen in New Hampshire und in ihrem Heimatstaat South Carolina, zwei weiteren Wettbewerben, den zweiten Platz.

Nikki Haley könnte Donald Trump bei Vorwahlen gefährlich werden

Neben diesen Zugewinnen in den Umfragen, die die ehemalige UN-Botschafterin auf gut aufgenommenen Debattenauftritten aufgebaut hat, hat Haley auch die Aufmerksamkeit einiger wohlhabender Spender auf sich gezogen. Sie erreicht immer größere Menschenmengen auf der Wahlkampftour, mit einem Konzept, das auf allgemeine Wahlanreize und die Umkehrung der Pechsträhne der Republikaner abzielt, sowie auf die Herstellung eines Konsenses bei einigen spaltenden Themen wie der Abtreibung.

„Ich denke, dass sie – wenn man das Rennen als Ganzes betrachtet – im Moment eindeutig an zweiter Stelle liegt“, sagte Jimmy Centers, ein republikanischer Berater aus Iowa. „Die Frage für sie ist, ob sie das durchhalten kann und ob sie in Iowa eine Organisation hat, die sie in der Caucus-Nacht organisieren kann und die sie dann in New Hampshire beibehält.“

Haley steht in den kommenden Monaten vor einigen großen Herausforderungen. Ihr Plädoyer für eine Abkehr von Trump ist in einer Partei, in der er weitgehend geliebt wird, unangebracht. Sie sieht sich Angriffen von Kritikern ausgesetzt, die behaupten, sie versuche, bei wichtigen Themen alles auf eine Karte zu setzen, von ihrer schwankenden Haltung zu Trump bis hin zu ihrem Mangel an Konkretheit in der Abtreibungsfrage. Es gibt Fragen über die Stärke ihres Umgangs mit der Basis, insbesondere in Iowa, wo DeSantis und Trump ein stärkeres Fundament gelegt haben, so lokale Mitarbeiter. Die anhaltende Präsenz von Chris Christie im Rennen erschwert es ihr, die Unterstützung der unabhängigen Trump-Gegner in New Hampshire zu konsolidieren. Und bei den letzten Präsidentschaftswahlen gab es immer wieder Kandidaten, die einen späten Aufschwung erlebten, der dann wieder verpuffte.

Nikki Haley muss bei Vorwahlen in den USA zunächst an Ron DeSantis vorbei

Haleys Kampagne sieht einen Zeitplan, der gut genug ist, um einen schmalen Pfad zu öffnen, und setzt darauf, dass das Feld bis zur Vorwahl in South Carolina schrumpfen wird, wie sie und ihre Verbündeten sagten, um sie für ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Trump in ihrem Heimatstaat vorzubereiten. Doch DeSantis liegt in den nationalen Umfragen immer noch vor Haley, und seine Verbündeten setzen auf ein starkes Abschneiden in Iowa, das seine Chancen in anderen Bundesstaaten erhöhen könnte.

Mark Harris, der Chefstratege eines Super-PACs, das Haley unterstützt, beschrieb die Strategie „ein starkes Abschneiden in den ersten beiden Staaten, das uns ein starkes Abschneiden in South Carolina ermöglicht und uns auf den Super Tuesday vorbereitet“. Ein Großteil von Haleys Bemühungen konzentrierte sich auf New Hampshire, wo sie am Montag Wahlkampf machte und sowohl Präsident Joe Biden als auch andere Republikaner traf.

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Welt in Flammen steht.

„Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Welt in Flammen steht. In unserem Land ist eine Menge los, und das ist nicht gut“, sagte Haley. „Es gibt nichts, was ich lieber sagen würde, als dass Biden uns das angetan hat“. Sie fügte hinzu: „Aber ich habe immer harte Wahrheiten ausgesprochen, und das werde ich heute mit Ihnen tun, das haben unsere Republikaner uns auch angetan.“

Nikki Haley übt Kritik an Donald Trump

Haley hat Trump in direkteren Worten kritisiert und behauptet, er könne die Parlamentswahlen im Jahr 2024 nicht gewinnen. Trump hat damit begonnen, Haley regelmäßig anzugreifen, indem er ihr den Spitznamen „Spatzenhirn“ gab, aber er konzentriert seinen Zorn immer noch hauptsächlich auf DeSantis.

Haleys Werdegang hat dazu geführt, dass ihre Bilanz erneut unter die Lupe genommen wird. Ihre Gegner kritisieren sie, weil sie in ihrer Zeit als Gouverneurin von South Carolina Investitionen aus China gefördert hat. Auch ihre außenpolitischen Positionen geraten in die Kritik, darunter ihre Unterstützung für die US-Militärhilfe für die Ukraine, von denen einige nicht mit den Ansichten vieler Mitglieder der zunehmend isolationistischen Basis der „Grand Old Party“ (GOP) übereinstimmen.

Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, spricht während der republikanischen Präsidentschaftsdebatte in Miami am 8. November, während die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley zuhört. © Jonathan Newton/The Washington Post

Die DeSantis-Kampagne hat ihr vorgeworfen, sie sei zu gemäßigt, um GOP-Kandidatin zu werden. Sie wird dafür kritisiert, dass sie Hillary Clinton als Inspiration für ihre Kandidatur bei der US-Wahl 2024 angeführt und in den sozialen Medien gepostet hat, dass der Tod von George Floyd „für jeden persönlich und schmerzhaft sein muss“. Gleichzeitig hat die Biden-Kampagne sie als MAGA-Extremistin gebrandmarkt. Das Team des amtierenden Präsidenten wies darauf hin, dass sie ein 20-Wochen-Abtreibungsverbot ohne Ausnahmen für Vergewaltigung oder Inzest unterschrieben hat und dass sie vor kurzem gesagt hat, dass sie als Gouverneurin von South Carolina ein sechswöchiges Verbot unterschrieben hätte, obwohl sie für einen Konsens in dieser Frage eintritt.

Nikki Haley reagiert auf Angriffe der Demokraten

Haley hat auf solche Angriffe reagiert, indem sie die Wähler daran erinnerte, dass sie schon früher in Rennen unterschätzt wurde, die sie später gewann, und ihre Gegner warnte: „Ich schlage zurück.“ Sie hat ihre Gegner in den Debatten scharf angegriffen, die manchmal auch geschlechtsspezifische Angriffe enthielten, was Besorgnis über Sexismus in der Partei auslöste. Haley ist die einzige Frau im GOP-Rennen.

In einer Stadthalle in Nashua am Montagabend schien Christie, ein ehemaliger Gouverneur von New Jersey, anzudeuten, dass Haley widersprüchliche Aussagen gemacht hat, um das zu sagen, was die Leute hören wollen, und fügte hinzu: „Hüten Sie sich vor diesen Leuten, denn wenn Sie ihnen die Macht geben, werden sie nicht zu dem stehen, was sie Ihnen sagen. Sie werden tun, was immer im Moment politisch zweckmäßig ist.“

Nikki Haley: eine Alternative zu Donald Trump und Ron DeSantis?

Die Besucher von Haleys Veranstaltung am Montagnachmittag, einer Wahlkampfveranstaltung, spiegelten sowohl ihre politischen Versprechen als auch ihre Herausforderungen wider. Etwa die Hälfte der Anwesenden hob die Hand, als Haley fragte, wer sie noch nie gesehen hatte. Viele sagten, dass sie weder Trump noch DeSantis mögen, aber einige waren noch unentschlossen zwischen Haley und Christie, einem einstigen Trump-Verbündeten, der zum scharfen Kritiker wurde.

Ein Teilnehmer fragte Haley, ob sie Christie als Vizepräsidenten in Betracht ziehen würde - eine Idee, auf die sich Haley nicht einließ, die aber von mehreren Wählern als ihr Traumticket bezeichnet wurde. Auf die Frage nach einem möglichen Bündnis mit Haley, um die Unterstützung für einen Sieg über Trump zu bündeln, sagte Christie: „Ich glaube nicht, dass einer von uns beiden im Moment daran interessiert ist“.

Chris Christie liegt schon hinter Nikki Haley

Eine kürzlich von der Washington Post und der Monmouth University durchgeführte Umfrage zum Rennen der Republikaner in New Hampshire ergab, dass Trump mit 46 Prozent der Stimmen in Führung liegt, während Haley 18 Prozent der Stimmen erhielt. Christie lag mit 11 Prozent an dritter Stelle und DeSantis lag mit 7 Prozent dahinter.

Der Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu (R) - ein lautstarker Kritiker von Trump, der am Montag mit Haley und Christie Wahlkampf machte und am Dienstag mit DeSantis auftreten sollte - hat ebenfalls Andeutungen gemacht, dass er einer Unterstützung näher kommt.

Sununu sagte, es gebe drei mögliche Kandidaten in diesem Bundesstaat, „die alle hart arbeiten und versuchen, die Stimmen und die Möglichkeiten hier in New Hampshire zu bündeln“, und lobte am Montag Haley und Christie, während er mit ihnen auf dem Weg war.

In New Hampshire können unabhängige Wähler in parteiischen Vorwahlen abstimmen, was zusammen mit der weniger restriktiven Haltung des Staates zur Abtreibung für Haley und Christie spricht, sagen Strategen.

Corinne Pullen, eine Krankenschwester im Ruhestand aus Canterbury, die sich als Unabhängige identifiziert hat und dazu neigt, Haley in den GOP-Vorwahlen zu unterstützen, nannte Donald Trump einen „Prahlhans“ und sagte, sie würde nächstes Jahr wieder für Biden stimmen.

Nikki Haley könnte Joe Biden Stimmen abnehmen

„Ich war eine konservative Republikanerin, bis Trump kam, und sie würde mich zurück in die Partei bringen“, sagte Pullen über Haley. „Ich habe für Joe Biden gestimmt und ich würde definitiv für sie stimmen. Ich habe das Gefühl, dass sie unser Land wieder zusammenbringen würde, sie hat eine Wärme und eine mütterliche Art - sie würde uns umarmen.“

Trump bleibt in New Hampshire, wie im ganzen Land, dominant. Er hat hier 2016 einen großen Sieg errungen und spricht eine beträchtliche Basis von überwiegend weißen Republikanern aus der Arbeiterklasse im Bundesstaat an. Trumps jüngster Besuch in New Hampshire sorgte für Kontroversen, als er am Tag der Veteranen seine Gegner und Kritiker verunglimpfte und diejenigen auf der anderen Seite des Ganges in Anlehnung an faschistische Diktatoren als „Ungeziefer“ bezeichnete.

Steven Cheung, Sprecher der Trump-Kampagne, verwies auf Umfragen, die zeigen, dass Haley und DeSantis weit hinter Trump zurückliegen. „Ich schätze, so sieht ein Anstieg von Nikki Haley aus“, sagte Cheung.

Vor der Wahl in New Hampshire werden in Iowa die Vorwahlen stattfinden. Die seriöse NBC News-Des Moines Register-Mediacom Iowa-Umfrage zeigte, dass Haley und DeSantis im letzten Monat jeweils 16 Prozent Unterstützung erhielten, während Trump auf 43 Prozent kam. Das bedeutete einen sprunghaften Anstieg der Unterstützung für Haley, die nicht als natürliche politische Besetzung für den sozial konservativen Staat gilt.

In Iowa liegen Donald Trump und Ron DeSantis deutlich vor Nikki Haley

Haleys Kampagne ist in Iowa deutlich kleiner als die von DeSantis oder Trump, so die örtlichen Strategen. Trotz des begrenzten Personals und der begrenzten Organisation hat sie in diesem Bundesstaat eine beträchtliche Anzahl von Menschen angezogen. Eine Bürgerversammlung für Haley in Ankeny am Freitag war so überfüllt, dass man kaum parken konnte.

Eine Handvoll junger Männer am Eingang des Parkplatzes versuchte, die Aufmerksamkeit auf Haleys in dieser Woche weithin kritisierten Vorschlag zu lenken, wonach Nutzer sozialer Medien ihre Identitäten überprüfen lassen sollten, den sie später zurücknahm. Zwei von ihnen trugen Overalls und standen hinter behelfsmäßigen Gefängnisgittern, während sie sich auf einen konservativen Podcast-Moderator bezogen, der ein Pseudonym verwendet.

Doch die Online-Kritik an Haley ging dem überwiegend älteren Publikum, das sich zu der Veranstaltung eingefunden hatte, völlig ab. „Ich nutze keine sozialen Medien“, sagte ein Mann.

Viele Bewohner Iowas, die nach einer Alternative zu Trump suchen, sagten in jüngsten Interviews, sie würden zwischen Haley und DeSantis entscheiden. Einer von ihnen war Fred Schuster, ein 68-jähriger pensionierter Republikaner, der zu Haleys Bürgersaal in Ankeny gekommen war. Er war beeindruckt von DeSantis‘ Leistungen als Gouverneur in Florida, wusste aber, dass Haley in Umfragen vor Biden liegt und war der Meinung, dass auch sie solide Referenzen vorweisen kann. Außerdem kam ihm DeSantis steif vor, als sie letzten Monat ein gemeinsames Foto im Smokey Row Coffee schossen. „Er stand einfach so da“, sagte Schuster grinsend und verschränkte die Arme wie ein Pinguin an der Seite. „Wir wählen die Leute nicht aufgrund ihrer Persönlichkeit“, fügte er hinzu, sagte dann aber: „Ich weiß nicht, ob viele Leute mit DeSantis ein Bier trinken würden, aber ich denke, sie würden es mit Haley tun.“

Sue Frampton, eine Rentnerin aus Iowa, die ebenfalls an der Stadthalle in Ankeny teilnahm, verbringt einige Zeit in Kalifornien. Sie erinnerte sich daran, dass sie von DeSantis „angetan“ war, als sie die Gelegenheit hatte, ihn Anfang des Jahres in der Reagan-Bibliothek sprechen zu hören. Er habe an Schwung verloren, bemerkte sie, obwohl sie sich nicht ganz sicher war, warum. „Es ist eine Art Iowa-Sache zu sagen, aber sie stellt ihn irgendwie in den Schatten“, sagte Frampton über Haley und DeSantis. „Ihre Persönlichkeit kommt zum Vorschein.“

Ron DeSantis bereitet sich auf Kampf gegen Nikki Haley vor

Eine neue Gruppe mit starken Verbindungen zu DeSantis, die sich „Fight Right“ nennt, hat gerade damit begonnen, von Thanksgiving bis zum Ende des Monats fast 1 Million Dollar für Werbespots zu reservieren, so AdImpact, das sagte, dass die Werbespots voraussichtlich Haley angreifen werden. Ein Super-PAC unter diesem Namen reichte Mitte November bei der FEC einen Antrag ein, wenige Tage nachdem Haleys Kampagne einen großen Anzeigenkauf angekündigt hatte, zur gleichen Zeit wurde eine in Tallahassee ansässige gemeinnützige Organisation namens Fight Right gegründet.

Zu den Direktoren der gemeinnützigen Organisation gehören der DeSantis-Berater David Dewhirst, der von DeSantis ernannte Jeff Aaron und der mit DeSantis verbundene Lobbyist Scott Ross. Einige DeSantis-Spender haben sich kritisch gegenüber dem Pro-DeSantis-Super-PAC Never Back Down geäußert, aber es war nicht sofort klar, wer Fight Right finanziert. „Fight Right wurde gegründet, um den Wählern die Wahrheit über Politiker zu sagen, die ihre Versprechen brechen und konservative Prinzipien aufgeben - Politiker wie Nikki Haley. Fight Right wird sich dem Kampf mit dem führenden DeSantis Super PAC, Never Back Down, anschließen, um einen Sieg von DeSantis zu erreichen“, sagte Dewhirst in einer Erklärung.

Nikki Haley fehlt die Unterstützung aus dem Trump-Lager

DeSantis‘ Team argumentiert, dass Haley bei den Trump-Anhängern nicht genügend Anklang findet, um zu gewinnen. Der Sprecher der Kampagne, Andrew Romeo, erklärte, dass „jeder Dollar, der für ihre Kandidatur ausgegeben wird, eine Sachleistung für die Trump-Kampagne ist“. Berater sagen, dass DeSantis das Gefühl der Unvermeidbarkeit von Trumps Kandidatur mit einer starken Leistung in Iowa durchbrechen kann - wo er seine Ressourcen konzentriert hat und die Unterstützung von Gouverneur Kim Reynolds (R) hat - und damit den Weg für mehr Wähler, einschließlich Trump-Anhänger, in den nachfolgenden Staaten ebnen kann.

„Nikki hat das Never-Trump- und Wall-Street-Establishment hinter sich“, sagte Kristin Davison, Geschäftsführerin von Never Back Down. „Unglücklicherweise hat sie keine Möglichkeit, von dort aus zu wachsen, und am Ende des Tages werden sich diese Never-Trump-Wähler um den einzigen echten Konservativen scharen, der Donald Trump schlagen kann - Ron DeSantis.“

Für viele Republikaner ist das Argument, wer die stärkste Alternative zu Trump sein kann, jedoch von geringer Bedeutung, wenn man bedenkt, dass er in diesem Bundesstaat eine große und begeisterte Menge anzieht und Haley und DeSantis verunglimpft.

Wohlhabende Spender werden auf Nikki Haley aufmerksam

Haleys Aufstieg in den ersten Bundesstaaten hat die Aufmerksamkeit vieler wohlhabender GOP-Spender auf sich gezogen, die verhindern wollen, dass Trump die republikanische Nominierung gewinnt, aber skeptisch waren, ob einer seiner Rivalen das Zeug dazu hat, ihn zu besiegen. Einige haben sich von ihren Ansichten zur Abtreibung und zur Außenpolitik angezogen gefühlt, einschließlich ihrer entschiedenen Unterstützung für Israel.

Der Kampf um Spender zwischen Haley und DeSantis hat sich in den letzten zwei Monaten aufgeheizt. Das wurde deutlich, als ihre Vertreter gebeten wurden, bei einer Versammlung der American Opportunity Alliance zu sprechen. Der Gruppe gehören einige der einflussreichsten Spender der Partei an, darunter Paul Singer, Ken Griffin und Kelly und Joe Craft. Kelly Craft - die wie Haley als Trumps UN-Botschafterin diente - und ihr Ehemann haben in den Vorwahlen keine Partei ergriffen. Aber sie veranstalten in den kommenden Wochen eine Spendengala für Haley, nachdem sie im September eine für DeSantis veranstaltet hatten, die mehr als 300.000 Dollar einbrachte. Die Crafts lehnten eine Stellungnahme ab.

Griffin signalisierte kürzlich in einem Interview mit Bloomberg Television am 14. November sein Interesse an Haley. Der CEO von Citadel erklärte, dass er „aktiv darüber nachdenkt“, Haley finanziell zu unterstützen, und dass er bei dieser Entscheidung „kurz vor der Ziellinie“ steht. Ein Vertreter von Griffin lehnte weitere Kommentare zu seinen Überlegungen ab.

Eric Levine, ein weiterer einflussreicher Spender und New Yorker Anwalt, sammelt jetzt Geld für Haley und veranstaltet Anfang Dezember eine Spendenveranstaltung für sie in New York City und ruft Kandidaten mit niedrigeren Umfragewerten auf, „ihren Patriotismus zu demonstrieren“, indem sie ihre Kandidaturen aussetzen und sie unterstützen.

In einem Gespräch mit Reportern am Montag erklärte Christie, dass er nicht vorhabe, aus dem Rennen auszusteigen, und dass er sich auf Trump konzentriere, nicht auf Haley. Er sagte, es gebe keine Verantwortung, sich zu konsolidieren, sondern die Verantwortung zu gewinnen.

Knowles berichtete aus Ankeny, Iowa. Reston berichtete aus Los Angeles.

Zu den Autoren Hannah Knowles ist Reporterin für nationale Politik bei der Washington Post und berichtet über Kampagnen. Zuvor berichtete sie für die allgemeine Abteilung der Post. Dylan Wells ist Kampagnenreporterin bei The Washington Post. Zuvor berichtete sie über den Kongress und Wahlkämpfe bei USA Today, National Journal Hotline und CNN. Maeve Reston ist eine nationale politische Reporterin für die Washington Post, die über das Präsidentschaftsrennen 2024 und die Politik des Westens berichtet. Sie kam 2023 zur Post, nachdem sie bei CNN, der Los Angeles Times, der Pittsburgh Post-Gazette und dem Austin American-Statesman über Politik und fünf Präsidentschaftskampagnen berichtet hatte.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 21. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.