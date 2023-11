Gefahr für den Indopazifik? Wie Nordkorea den Frieden bedroht

Von: Bona Hyun

Wir gefährlich ist Nordkorea für den Indopazifik? Ein Experte ordnet die Situation ein. © Kremlin/imago

Nordkorea hat atomare Aufrüstung kürzlich in seiner Verfassung verankert. Raketentests könnten ein großes Sicherheitsrisiko darstellen. Die USA und Südkorea reagieren schon.

Berlin – Nordkoreas Atomwaffen werden zu einer größeren Bedrohung. Jüngst wurde die indopazifische Region häufiger zum Ziel von Kim Jong-uns Raketentests. Mit jedem Raketentest gefährdet Pjöngjang dabei unmittelbar die Sicherheit und Stabilität in der Region – und die internationale Sicherheit.

Wie gefährlich ist Nordkorea für den Indopazifik? „Viel Unruhe in der Region“

Die Spannungen im Indopazifik werden in absehbarer Zeit wohl nicht abnehmen. „Die Zahl der nordkoreanischen Raketentests hat sich in diesem Jahr wieder erhöht, das sorgt für viel Unruhe in der Region“, sagte Christian Echle, Leiter der Abteilung Asien/Pazifik der Konrad-Adenauer-Stiftung, Ippen.Media.. „Zudem hat das Land die atomare Aufrüstung in seiner Verfassung verankert. Damit manifestiert sich ohne Zweifel ein aggressiveres Auftreten Nordkoreas“, so Echle.

Die Folge: „Vor allem Südkorea und die USA reagieren darauf, indem sie ihre eigenen Militärübungen wieder intensivieren. Es ist also davon auszugehen, dass die Spannungen in der Region für absehbare Zeit vorhanden sein werden und sich sogar noch weiter verschärfen könnten.“

Kann man vielleicht sogar von einer „Explosionsgefahr“ im Indopazifik sprechen?

International werden Kim Jong-uns Raketentests scharf verurteilt. So betonte Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol während des Ostasien-Gipfels in Jakarte: „Nordkoreas Atom- und Raketenprogramme stellen eine ‚existenzielle Bedrohung‘ für den Indopazifik-Raum und eine direkte Bedrohung für den Frieden in der Region dar.“ Auch der außenpolitische Sprecher der Grünen, Jürgen Trittin, warnte im Februar nach drei nordkoreanischen Raketentests in Richtung Japan, das Regime in Pjöngjang rassele auch 2023 fleißig mit den Säbeln.

Noch größere Sorgen als die Raketentests bereiten der mögliche Griff zu Atomwaffen. Nordkorea droht immer wieder mit dem Einsatz nuklearer Waffen. Besteht also eine Explosionsgefahr im Indopazifik in naher Zukunft? Asien-Experte Echle gibt Entwarnung. „So weit würde ich nicht gehen. Man kann nicht sagen, dass die Spannungen ein noch nie dagewesenes Level erreicht haben. Zugleich hat sich die internationale Aufmerksamkeit auf die Sicherheitslage in der Region deutlich erhöht. Es gibt also mehr Akteure, die daran arbeiten, dass die Lage nicht außer Kontrolle gerät“, so Echle.

Was ist der Indopazifik? In der Geografie umfasst der Begriff Indopazifik den gesamten Indischen Ozean zwischen der afrikanischen Ostküste im Westen, Indien und Südostasien im Norden und Australien im Süden sowie Teile des Pazifiks. Die Bundesregierung versteht unter dem Indopazifik die Gesamtheit des vom Indischen Ozean und vom Pazifik geprägten Raums. Am Indopazifik liegen die Nuklearmächte Indien, Pakistan, China und Russland sowie Nordkorea mit seinem Atomprogramm.

Bedrohung Nordkorea: Warum der Indopazifik für Deutschland in den Fokus rückt

Zu den Akteuren zählt unter anderem die Bundesregierung. Denn aufgrund der erhöhten Sicherheitsrisiken rückt auch für die Bundesregierung der Indopazifik in den Fokus. Deutschland wolle sich weiterhin dafür einsetzen, den Dialog zu Frieden und Sicherheit in der Region zu fördern, hieß es. „Es ist wichtig, die deutschen Kapazitäten für die Beteiligung an sicherheitspolitischen Maßnahmen im Indopazifik realistisch einzuschätzen. Wir werden unsere Präsenz in der Region nicht kurzfristig deutlich erhöhen können. Aber punktuelle Sichtbarkeit ist in der Tat sehr wichtig und sollte weiter ausgebaut werden“, urteilt Echle.

2020 hat die Bundesregierung die Leitlinien für den indopazifischen Raum veröffentlicht. Im ersten Schritt möchte die Bundesregierung die Präsenz der Bundeswehr stärken. Dafür wurde die Fregatte „Bayern“ entsendet. Von August 2021 bis Februar 2022 war das Schiff der deutschen Marine im Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika, Australien und Japan unterwegs.

Der Besuch der Fregatte Bayern im Indopazifik von August 2021 bis Februar 2022 sei von den Partnern in der Region genauso positiv aufgenommen worden wie die Teilnahme an Übungen mit Eurofightern und der Marine, so Echle. „Dies sind Maßnahmen, die das Vertrauen in die sicherheitspolitische Partnerschaft mit Deutschland stärken. Wichtige Themen in diesem Zusammenhang sind aber auch der Ausbau von Technologiepartnerschaften oder die Erweiterung von verantwortungsvoller Rüstungspolitik in der Region.“

Sicherheitspolitisches und wirtschaftliches Interesse am Indopazifik wächst

Auch das wirtschaftliche Interesse Deutschlands im Indopazifik wächst. Die wirtschaftliche und strategische Bedeutung des Indopazifiks, der am schnellsten wachsenden Region der Welt, lässt sich unter anderem an folgenden Zahlen ablesen: Fast 60 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und zwei Drittel des globalen Wachstums generieren Staaten im Indopazifik. Die drei größten Volkswirtschaften der Welt – China, Japan und die USA – sind Pazifik-Anrainer. 25 Prozent des maritimen Welthandels gehen durch die Straße von Malakka, eine Meerenge zwischen Malaysia und Indonesien.