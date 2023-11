Nordkorea will Kooperation mit Russland vertiefen – und testet neue Raketentriebwerke

Von: Marius Gogolla

Pjöngjang und Moskau wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Darauf einigten sich Vertreter beider Staaten bei einem Treffen in Pjöngjang. Die USA werfen den Ländern Waffenhandel vor.

Pjöngjang – Russland und Nordkorea haben sich auf den Ausbau ihrer Beziehungen geeinigt. Das berichtete die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag, den 16. November. Am Vortag hatten sich Vertreter beider Länder in Pjöngjang zu Verhandlungen getroffen.

Nordkoreas Staatsführer Kim Jong-un bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Russland, September 2023. © IMAGO/Kremlin

„Bei dem Treffen wurden die Maßnahmen zur Wiederbelebung und Ausweitung des vielschichtigen bilateralen Austauschs und der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie erörtert und im Detail bestätigt“, heißt es in dem Bericht. Es sei auch ein Protokoll unterzeichnet worden.

KCNA zufolge wurden die Verhandlungen geleitet vom nordkoreanischen Minister für Außenwirtschaftsbeziehungen, Yun Jong Ho. Die russischen Vertreter seien vom Minister für Ressourcen, Alexander Kozlow, angeführt worden.

USA werfen Nordkorea und Russland Waffengeschäfte vor

Die USA werfen Nordkorea vor, Russland mit Waffen für den Ukraine-Krieg zu unterstützen. Russland helfe Nordkorea im Gegenzug beim Ausbau seiner militärischen Fähigkeiten. Nordkoreas Staatsführer Kim Jong-un und Russlands Präsident Wladimir Putin bestritten gemeinsame Waffengeschäfte.

Kim Jong-un neben Alexaner Kozlow, russischer Minister für Ressourcen, bei einem Besuch in Russland, September 2023. © IMAGO/Vitaliy Ankov

Nordkorea steht international in der Kritik dafür, Waffen an Russland für Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine zu liefern. Aus dem Kreml hieß es daraufhin, dass es keine Beweise für Waffenlieferungen gebe. Außerdem hätten Nordkorea und Russland eine Zusammenarbeit „auf allen Gebieten“ beschlossen.

Nordkorea ist wegen seiner Atomwaffen- und Raketenprogramme internationalen Sanktionen unterworfen. Unter anderem ist die Weitergabe von Technologien an Nordkorea, die das staatliche Programm für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen unterstützen könnten, durch UN-Beschlüsse für Mitgliedstaaten der UN untersagt.

Nordkorea testet neue Feststofftriebwerke für ballistische Raketen

Am Mittwoch berichteten nordkoreanische Staatsmedien, dass Nordkorea neue Feststofftriebwerke für ballistische Mittelstreckenraketen getestet haben soll. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA hätten Wissenschaftler des Militärs am Samstag und Dienstag die erste und zweite Stufe der Triebwerke getestet.

Die Tests seien Teil eines „notwendigen Prozesses zur Ausweitung der strategischen Offensivfähigkeiten der Streitkräfte (Nordkoreas) angesichts eines besorgniserregenden und instabilen Sicherheitsumfelds“ für das Land sowie einer künftigen militärischen Situation, in der „die Feinde immer bösartiger in ihrer militärischen Komplizenschaft“ vorgingen, hieß es aus Pjöngjang.

Wann die Entwicklung der neuen Raketensysteme abgeschlossen sein soll, teilte Nordkorea nicht mit. (mag)