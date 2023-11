Mit Putins Hilfe: Nordkorea startet Spionagesatelliten – „Dreiste Missachtung der UN-Resolution“

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. © UPI Photo/Imago

Dritter Versuch, erster Erfolg? Nordkorea will einen Spionagesatelliten ins All gebracht haben. Zweifel bleiben. Aber Kim hat Unterstützung aus Russland.

Seoul – Zwei Tests waren schon fehlgeschlagen, doch jetzt soll es geklappt haben: Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen militärischen Spionagesatelliten in die Umlaufbahn gebracht. Nun wird viel darüber spekuliert, ob Pjöngjang tatsächlich in der Lage ist, eines der Lieblingsprojekte von Machthaber Kim Jong Un voranzubringen.

Das südkoreanische Militär bestätigte den Start der Rakete mit dem Satelliten – aber nicht, ob der Satellit die Umlaufbahn erreicht hat. Ähnlich äußerten sich auch Japan und die Vereinigten Staaten.

Feindbeobachtung in Echtzeit: Nordkoreas Militär startet Spionage-Satellit

Die nordkoreanische Raumfahrtbehörde arbeitet daran, den Satelliten ins All zu bringen, um die militärischen Aktivitäten des „Feindes“ in Echtzeit beobachten zu können. Trägerraketen verwenden Technologien, die mit denen von ballistischen Raketen austauschbar sind, einschließlich der Langstreckenraketen, die den gesamten amerikanischen Kontinent erreichen können.

Erfolg für Kim: Dritter Anlauf Nordkoreas für Weltraum-Mission offenbar geglückt

Nordkorea hat bereits zweimal versucht, den neuen Raketentyp mit dem Namen Chollima-1 – benannt nach einem mythologischen fliegenden Pferd – zu starten, und zwar im Mai und im August. Doch beide Male gelang es nicht, den Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen.

Nach Angaben der südkoreanischen Generalstabschefs wurde der Start von der nordkoreanischen Nordwestküste aus gegen 22.43 Uhr entdeckt. Die Rakete soll über das Meer nahe der Grenze zwischen den beiden Ländern geflogen sein.

Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete, der Satellit sei um 22.42 Uhr gestartet und um 22.54 Uhr in die Erdumlaufbahn gebracht worden. Unabhängig überprüfen ließ sich das noch nicht. Kim war beim Start anwesend und beglückwünschte nach Angaben von KCNA Beamte, Wissenschaftler und Techniker, die an den Startvorbereitungen beteiligt waren. Nordkorea erklärte, es habe das „legitime“ Recht, seine „Selbstverteidigungsfähigkeiten“ zu stärken, und werde bald weitere Spionagesatelliten starten.

Die letzten beiden Versuche scheiterten aufgrund von Fehlfunktionen der Trägerraketen

Die Raketen, mit denen die Satelliten gestartet werden, bestehen in der Regel aus drei Stufen, und jede Stufe trägt dazu bei, die Rakete weiter voranzutreiben, um den Satelliten außerhalb der Erdatmosphäre zu bringen.

Das erste Geschoss landete im Mai nach einem „abnormalen Flug“ in Südkoreas westlichen Gewässern, bevor es ein Objekt in die Umlaufbahn bringen konnte, wie Beamte in Seoul und Tokio erklärten. Die Nordkoreaner erklärten, es habe „schwerwiegende“ Defekte gegeben, die dazu geführt hätten, dass die zweite Stufe der Rakete wegen eines Triebwerksausfalls in der Luft versagt habe.

Bei dem Test im August funktionierten die erste und zweite Stufe der Rakete normal, doch gab es laut KCNA ein Problem in der dritten Stufe des Fluges.

„Selbst wenn es Nordkorea gelingt, einen Spionagesatelliten in die Umlaufbahn zu bringen, bleibt abzuwarten, ob der Satellit hochauflösende Bilder erzeugen und Signale zuverlässig übertragen kann“, so Hong Min, ein leitender Mitarbeiter des Korea Institute for National Unification in Seoul. Der Betrieb von Satelliten werde Nordkorea die Möglichkeit geben, militärische Aktivitäten der USA und Südkoreas vom Weltraum aus auszuspionieren und Raketenziele zu identifizieren, sagte er.

Als Zeichen eines aufkeimenden Weltraumwettlaufs auf der koreanischen Halbinsel plant Seoul außerdem, noch in diesem Monat seinen ersten eigenen Spionagesatelliten vom kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Vandenberg aus zu starten, um Nordkorea besser überwachen zu können. Südkorea hat sich bei der weltraumgestützten Überwachung weitgehend auf die Vereinigten Staaten verlassen.

Militär-Pakt mit Russland: Putin und Kim Jong-Un helfen sich gegenseitig

Kim hatte angedeutet, dass der Oktober der Monat für den dritten Startversuch sein würde. Als er im September mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentraf, erklärte Putin, er wolle Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen - eine bemerkenswerte Äußerung, wenn man bedenkt, dass Russland ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats ist, der Pjöngjang die Erprobung von Langstreckenraketentechnologie, einschließlich der Raketen für den Satellitenstart, untersagt. Watson, die Sprecherin des NSC, bezeichnete den Start am Dienstag als „dreiste Verletzung mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats“ und fügte hinzu, dass der Start „die Spannungen erhöht und das Risiko birgt, die Sicherheitslage in der Region und darüber hinaus zu destabilisieren“.

Analysten rätseln über den Grund für die Verzögerung des Starts über den Zeitrahmen von Oktober hinaus. War Pjöngjang lediglich damit beschäftigt, die vorhandenen Fähigkeiten über die drei Starts hinweg zu verfeinern? Oder hat Russland eine wichtige Rolle dabei gespielt, Pjöngjang über die Ziellinie zu bringen?

„Das wichtige Ereignis zwischen dem zweiten und dem dritten Start war das Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und Russland, bei dem die Zusammenarbeit in den Bereichen Militär, Raumfahrt, Wissenschaft und Technologie erörtert wurde und Nordkorea Beamte aus diesen Bereichen zu dem Besuch mitbrachte“, sagte Lee Ho-ryung, Militärexperte für Nordkorea am Korea Institute for Defense Analyses in Seoul.

Es gibt bereits Anzeichen für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland

Der Start erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem russische Schiffe, die mit militärischen Transportnetzen verbunden sind, zunehmend zwischen Nordkorea und einem russischen Militärhafen verkehren und offenbar große Mengen an Fracht transportieren – der bisher deutlichste Beweis dafür, dass Pjöngjang möglicherweise Moskaus Kriegsanstrengungen gegen Kiew unterstützt.

Der südkoreanische Geheimdienst behauptet, Nordkorea habe für seinen Satellitenstart offenbar technische Unterstützung aus Russland erhalten, hat aber keine Einzelheiten zur Untermauerung seiner Einschätzung vorgelegt.

Der Satellitenstart ist für Kim nur eine von vielen Waffen

Der Satellitenstart ist Teil des für 2021 angekündigten Fünfjahresplans für die militärische Entwicklung Nordkoreas, wobei die Raumfahrttechnologie für Kim eine Priorität darstellt. Pjöngjang betrachtet sein Raumfahrtprogramm als Symbol des Nationalstolzes und der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit. Washington und seine Verbündeten kritisieren das nordische Raumfahrtprogramm wegen seines doppelten Verwendungszwecks: Die Technologie hat zivile und militärische Anwendungen. Kims Priorität ist es, ein breites Spektrum an militärischen Fähigkeiten aufzubauen, darunter U-Boote, die ballistische Raketen und Hyperschallraketen starten können.

Nach einer Rekordserie von Raketenstarts im Jahr 2022 hat das Kim-Regime in diesem Jahr trotz der UN-Sanktionen weiterhin eine Vielzahl von Waffen getestet. Der Anstieg der militärischen Aktivitäten Pjöngjangs veranlasste südkoreanische Politiker dazu, eine Pause in dem 2018 geschlossenen innerkoreanischen Abkommen zur Verringerung der Spannungen zu fordern. Seoul könnte das Abkommen teilweise aussetzen, falls Nordkorea einen weiteren Versuch eines Satellitenstarts unternimmt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf einen ungenannten Regierungsbeamten.

Pietsch berichtete aus Washington.

Zu den Autoren Michelle Ye Hee Lee ist Leiterin des Tokioter Büros der Washington Post und berichtet über Japan und die koreanische Halbinsel. Min Joo Kim ist Reporterin für The Washington Post in Seoul. Sie berichtet über Nachrichten aus Süd- und Nordkorea. Bryan Pietsch ist Auslandsreporter in der Abteilung Internationales mit Sitz in Washington D.C. Zuvor war er in Seoul tätig, wo er die erste Reporterin im dortigen Nachrichtenzentrum der Post war.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 21. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.