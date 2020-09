Rechtsextremismus-Skandal bei Polizei: Großrazzia in NRW - „Widerwärtigste Hetze“

In NRW wurden Dienststellen und Wohnungen von Polizisten durchsucht - sie sollen per Whatsapp jahrelang rassistische und volksverhetzende Inhalte verschickt haben.

In Nordrhein-Westfalen hat es eine Großrazzia bei der Polizei gegeben.

Essen – In Nordrhein-Westfalen hat es am Mittwochmorgen mehrere Razzia gegeben. Der Anlass: fünf aufgedeckte rechtsextreme Chatgruppen. Bei 14 Verdächtigen hat es Durchsuchungen gegeben, den übrigen 15 beschuldigten Beamten seien Disziplinarverfügungen zugestellt worden, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in der Pressekonferenz zu den Razzien.

Die Polizisten sollen jahrelang in privaten Whatsapp-Gruppenchats volksverhetzende und rassistische Nachrichten verschickt haben. Mehr als 200 Ermittler seien gegen „Menschen aus den eigenen Reihen“ im Einsatz gewesen. Es seien Dienststellen und Wohnungen durchsucht worden. Reul sprach angesichts von mehr als 100 Bild-Dateien mit strafrechtlich relevanten Inhalten von „widerwärtigster Hetze“.

Verdacht auf rassistische Hetze bei Polizei in NRW - „Was läuft strukturell schief?“

Es handelte sich Reul zufolge um Bilder von Hitler, Hakenkreuzen und Reichskriegsflaggen „und noch viel abscheulicheren Darstellungen“ im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Schwarzen - „all dies versendet von Beamten unseres Bundeslandes“. Eine der Chat-Gruppen wurde wahrscheinlich bereits 2012 gegründet, die mit den meisten Dateien 2015. „Die letzte Nachricht die wir gefunden haben, datiert auf den 27. August diesen Jahres“, so Reul.

Großrazzia in NRW: Polizisten unter Rechtsextremismus-Verdacht

„Wir reden von einem Verdacht und stehen bei den Ermittlungen ganz am Anfang“, sagte Reul und warnte vor Vorverurteilung. „Es soll aber auch niemand glauben, wir würden diese Verdachtsmomente nicht ernst nehmen und bei den eigenen Leuten nicht so genau hinschauen.“

„Wir werden das alles aufarbeiten" versprach Reul: „Was läuft bei der Polizei strukturell schief, dass so etwas passieren kann?" Reul kündigte eine Sonderinspektion für das vor allem betroffene Polizeipräsidium Essen an. Zudem werde er einen Sonderbeauftragten für rechtsextremistische Tendenzen in der nordrhein-westfälischen Polizei berufen. (frs)