Nun beginnt die Partnerwahl

Von: Christiane Warnecke

Im Wahlkampf hatte sich Boris Rhein vom CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz distanziert und gemeinsame Auftritte gemieden. Nun nahm der Hesse dessen Glückwünsche entgegen. © dpa

CDU startet Sondierungsgespräche - AfD kündigt Corona-Untersuchungsausschuss an

Wiesbaden -Am Tag nach der Wahl stellt sich nun die Frage, der alle Parteien bislang ausgewichen sind: Wie wird sich die künftige Koalition zusammensetzen? Als haushoher Wahlsieger hat die CDU nun die Wahl, mit wem sie das Land in den nächsten fünf Jahren regieren möchte. Ministerpräsident Boris Rhein will noch in dieser Woche SPD, Grüne und auch die FDP zu Sondierungsgesprächen einladen.

Den Anfang will der CDU-Chef mit dem bisherigen Koalitionspartner machen. „Natürlich sprechen wir zuerst“ mit den Grünen, „weil wir in der Tat sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, sehr pragmatisch, sehr freundschaftlich“, sagte Rhein am Montag im hr.

Seine Partei werde aber auch schauen, „in welchem Zustand sich die Sozialdemokratie in Hessen befindet“, erklärte CDU-Generalsekretär Manfred Pentz gestern im Hessischen Landtag. Während er beim bisherigen grünen Regierungspartner Tarek Al-Wazir ein „Ideologiepaket im Rucksack“ sehe, müsse man bei der SPD herausfinden, „wie stabil kann man mit denen in die Zukunft gehen“.

SPD-Generalsekretär Christoph Degen nahm die Vorlage auf und versicherte, seine Partei sei ein „verlässlicher Ansprechpartner“, der für „Kontinuität“ stehe. Zudem bringe die Hessen-SPD mit ihren Erfolgen in den Kommunen einen größeren Wert auf die Waage als das Wahlergebnis vom Sonntag.

Personell werde es keine „Kurzschlussreaktionen“ geben, versicherte Degen weiter. Erst beim Landesparteitag im Dezember solle über eine mögliche personelle Neuaufstellung entschieden werden. Er wünsche sich, dass die als SPD-Spitzenkandidatin gescheiterte Bundesinnenministern Nancy Faeser hessische Landesvorsitzende bleibe. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will an Faeser als Innenministerin festhalten, wie ein Sprecher gestern erklärte. Faeser selbst räumte in Berlin ein, ihre Doppelrolle habe den Wahlkampf erschwert.

Da die Bundesinnenministerin schon zuvor erklärt hatte, nur im Fall eines Wahlsieges zurück nach Hessen zu kommen, würde eine mögliche große Koalition unter Boris Rhein ohne Faeser gebildet werden.

Inhaltlich sei es für die CDU am wichtigsten, die Probleme der Menschen zu lösen, aber „aus der Mitte heraus“ und „ohne Schaum vor dem Mund“, betonte Pentz in Anspielung auf den starken Stimmenzuwachs der AfD in Hessen. Auch im Wahlkampf habe sich die CDU „nicht auf schmutzige Debatten“ eingelassen, sondern die Themen angesprochen, die den Menschen wichtig seien. So wolle seine Partei auch in die Sondierungsgespräche gehen. Zentrale Themen seien Migration, Sicherheit und Bildung, sagte Boris Rhein gestern in Berlin nach einer Sitzung der Spitzengremien seiner Partei.

Grüne würden Partei entscheiden lassen

Große Hoffnungen verbinden auch die Grünen mit den anstehenden Sondierungsgesprächen. Vor fünf Jahren hätten die Grünen die Verluste der CDU kompensiert, diesmal sei es umgekehrt, erinnerte die hessische Grünen-Vorsitzende Sigrid Erfurth an die Treue der Grünen zu CDU. Außerdem habe man die Flüchtlingskrise und Corona gut zusammen gemeistert. „Das liegt in der Waagschale“, betonte sie in der Hoffnung auf eine erneute Regierungsbeteiligung ihrer Partei. Sollte erneut ein gemeinsamer Koalitionsvertrag ausgehandelt werden, werde die ganze Partei darüber entschieden“, betonte Erfurth. Ob man eine Urwahl technisch hinbekomme, sei allerdings noch unklar.

Grünen-Spitzenkandidat Al-Wazir möchte bei den Sondierungsgesprächen zunächst „gerne über die Sache reden“, erklärte er im Hessischen Rundfunk.

Über ein Gesprächsangebot der CDU freuen sich auch die Liberalen, die nach einer Zitterpartie nur äußerst knapp wieder in den Landtag einziehen können. Sie würden rechnerisch weder für eine schwarz-grüne noch für eine schwarz-rote Koalition gebraucht, fänden ein Dreier-Bündnis nach dem Vorbild von Sachsen-Anhalt aber „interessant“. Inhaltlich habe seine Partei trotz des schwachen Wahlergebnisses auf die richtigen Themen gesetzt, findet FDP-Generalsekretär Moritz Promny. Man müsse sich aber „noch klarer den Problemen der Menschen annehmen und sie einer Lösung zuführen“, betonte er auch im Hinblick auf den Wahlerfolg der AfD.

Deren Co-Vorsitzender Andreas Lichert kündigte unterdessen an, die neue Macht im Parlament mit mehr als 20 Prozent der Sitze zu nutzen, um einen Corona-Untersuchungsausschuss einzuberufen.