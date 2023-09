FPÖ-Politiker reisen unabgesprochen zu Taliban – und lösen Wut aus: „Rollen Extremisten roten Teppich aus“

Von: Robert Wagner

Völlig überraschend ist bekannt geworden: Prominente Politiker der FPÖ haben die Taliban in Kabul besucht. In Österreich herrscht nun Empörung.

Wien – Diese Nachricht hat Österreich unerwartet getroffen. Völlig überraschend wurde am Montagvormittag der Besuch einer Gruppe ehemaliger Politiker der rechtsextremen FPÖ bei den Taliban am vergangenen Wochenende in Kabul bekannt. Darunter ist der seit vielen Jahren als Parteiideologe bekannte Andreas Mölzer, der von 2004 bis 2014 dem EU-Parlament angehörte. Die FPÖler sind offenbar ohne jeden öffentlichen oder politischen Auftrag nach Afghanistan gereist.

In Österreich herrschen nun Entsetzen und Empörung über diesen Besuch. Die FPÖ rolle den Taliban-Extremisten den roten Teppich aus, sagt die Bundesgeschäftsführerin der SPÖ Sandra Breiteneder der Kronenzeitung. „Fakt ist: Die Taliban missachten Frauenrechte mit ungeheurer Härte“ ergänzt sie. Aber Extremisten seien für die FPÖ „immer willkommene Partner, da machen sie nicht einmal vor den Taliban halt. Die liberale Demokratie, unsere freie Gesellschaft und die Rechte von Frauen und Minderheiten sind die erklärten Feindbilder der FPÖ“, so Breiteneder.

„Führende Mitglieder“ der FPÖ zu Besuch beim Außenminister der Taliban

Was war passiert? In Kabul trafen am Sonntag (24. September) Mölzer und weitere prominente Köpfe der FPÖ den Außenminister der Taliban Mawlawi Amir Khan Muttaqi, wie zunächst die afghanische Nachrichtenagentur TOLO News sowie ein Sprecher des Ministers in den sozialen Medien berichteten. Auf den dazugehörigen Fotos ist neben Mölzer auch der frühere Parlamentsabgeordnete Johannes Hübner zu sehen. In Österreich machte der Sender Puls 24 diesen Vorfall publik.

Einer Verlautbarung des afghanischen Außenministeriums zufolge habe der Minister mit „führenden Mitgliedern der Freiheitlichen Partei Österreichs“ über die allgemeine Situation in Afghanistan gesprochen. Die Gäste aus dem Ausland hätten sich nach Gesprächen mit „einigen Afghanen“ davon überzeugt, dass die Afghanen mit den gegenwärtigen Umständen „glücklich“ sind und sich „sicher“ fühlen, wie es in der offiziellen Mitteilung heißt. Außerdem habe man auch Angelegenheiten der konsularischen Vertretung Afghanistans in Österreich besprochen.

FPÖ-Politiker in Kabul bedauern, dass das Taliban-Regime nicht anerkannt wird

Die FPÖ-Granden hätten schließlich dem afghanischen Außenminister versprochen, gegenüber der österreichischen und europäischen Öffentlichkeit ein „authentisches Bild von der gegenwärtigen Situation in Afghanistan zu zeichnen.“

Über Johannes Hübner wird in der Kabuler Verlautbarung geschrieben, er habe sein Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass die von den Taliban gestellte Regierung noch nicht international anerkannt sei, „obwohl sie die Sicherheit im ganzen Land wiederhergestellt und jahrzehntelangen Konflikten ein Ende bereitet“ habe. Hübner gehörte von 2008 bis 2017 dem Nationalrat und von 2020 bis 2023 dem Bundesrat an, das heißt beiden Kammern des österreichischen Parlaments. Ein Antisemitismus-Skandal kostete ihn 2017 die Kandidatur für eine weitere Wahlperiode im Nationalrat.

Andreas Mölzer ist das bekannteste Gesicht unter den FPÖ-Politikern, die dem Außenminister der Taliban-Regierung in Kabul einen Besuch abstatteten. © CHROMORANGE / IMAGO

Offenbar keine Reise im Auftrag der FPÖ – dennoch erfährt die Partei scharfe Kritik

Allem Anschein nach war die Reise der prominenten FPÖler nicht mit der Partei abgesprochen. Auf Anfrage von Puls 24 sagte Christian Hafenecker, Generalsekretär der FPÖ, dass man erst durch Medienanfragen davon erfahren habe. Es handle sich „um eine reine Privatangelegenheit dieser Personen, die weder in Abstimmung mit noch im Auftrag der FPÖ erfolgt ist und auch nicht von ihr bezahlt wurde“, wird Hafenecker zitiert.

Dessen ungeachtet fragt die in Österreich regierende ÖVP offen danach, ob die Anerkennung der Taliban-Regierung FPÖ-Parteilinie sei. „Diese und weitere Fragen, die sich aus dem Besuch von FPÖ-Politikern bei den Taliban ergeben, bedürfen sofortiger Aufklärung durch den FPÖ-Chef“, sagte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker laut der Kronenzeitung.

ÖVP spricht von Treffen der FPÖ „mit Vertretern einer anerkannten terroristischen Vereinigung“

Stocker wirft der Rechtsaußen-Partei vor, „die Situation in Afghanistan proaktiv beschönigt und sich dadurch bewusst oder unbewusst für die Propagandamaschine der Taliban zur Verfügung gestellt“ zu haben. Man sei viel von der FPÖ gewöhnt – dass prominente Mitglieder der FPÖ „sich mit Vertretern einer anerkannten terroristischen Vereinigung treffen“ schlage aber „dem Fass endgültig den Boden aus.“ Er verlangt eine „schonungslose Aufklärung der Motive hinter dieser Reise.“

Das österreichische Außenministerium hingegen war im Vorfeld über diese Reise informiert worden und riet davon ab. Es bestehe „aus gutem Grund seit Jahrzehnten eine aufrechte Reisewarnung“, so das Ministerium. Andreas Mölzer sei „kein offizieller Vertreter Österreichs“, betont das Ministerium. Wie die meisten Staaten der Welt erkennt auch Österreich die in Afghanistan herrschende Taliban-Regierung nicht an, wie eine Ministeriums-Sprecherin eigens betonte.