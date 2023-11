„Schwarze“ Kamikaze-Drohnen – Russland wendet neuen Trick im Ukraine-Krieg an

Von: Maximilian Kurz

Drucken Teilen

Russland greift die Ukraine verstärkt mit Drohnen an. Ein Militärsprecher Kiews klärt auf, welche Wege Moskaus Militär dabei geht.

Kiew – Kürzlich wurden im Internet Bilder veröffentlicht, die Trümmer von „Shahed“-Drohnen zeigen, welche bei einem Angriff auf Kiew eingesetzt wurden. Diese Aufnahmen offenbaren die auffällige schwarze Färbung der Drohnen. Darüber berichten unter anderem die Portale Ukrainska Pravda und Defence Blog.

Verschiedenen Berichten zufolge verwendeten russische Streitkräfte am Samstag in den frühen Morgenstunden 75 Kamikaze-Drohnen, auch bekannt als „Geran“. Jurij Ignat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, äußerte während eines Telethons: „Die dunkle Farbgebung der neuesten iranischen Shahed-Modelle könnte deren Abfangen bei Nacht erheblich erschweren.“

Ukraine-Krieg: Schwarze Kamikaze-Drohne im Einsatz – was steckt dahinter?

Er merkte zudem an, dass die russischen Militärs kontinuierlich an der Verbesserung der Shaheds arbeiten. Der Einsatz der schwarzen Farbe könnte ein strategischer Versuch sein, die ukrainische Luftabwehr zu stören. Zuvor hatten die russischen Streitkräfte die Drohnen, die sie vom Iran erhalten hatten, bereits verbessert, indem sie spezielle Verbundwerkstoffe für lichtreflektierende Oberflächen verwendeten.

Russische Kampfdrohne vom Typ Shahed 136 iranischer Bauart im ukrainischen Luftraum. (Archivbild) © Efrem Lukatsky/AP/dpa

Russische Drohnen sorgen für Luftalarm in Kiew

Am 25. November herrschte in Kiew für über sechs Stunden Luftangriffsalarm. In mehreren Stadtbezirken, darunter Solomianskyi, Holosiivskyi, Pecherskyi und Dniprovskyi, wurden Drohnentrümmer gefunden. Über 60 Kamikaze-Drohnen konnten in der Hauptstadt abgefangen werden. Der Angriff stellt die bislang größte russische Drohnen-Offensive auf Kiew dar.

Trotz der neuen technischen Entwicklungen konnten die ukrainischen Streitkräfte die meisten Drohnen abwehren. Militär-Sprecher Jurij Ignat erklärte abschließend: „Jetzt sehen wir, dass sie Kohlenstofffasern verwendet haben. Kohlenstoff ist ein absorbierendes Material für Radarsignale, und was die schwarze Farbe angeht, so muss man kein Raketenwissenschaftler sein, um das zu verstehen. Dies wird die Luftverteidigung behindern, insbesondere die visuelle Zielerfassung durch mobile Feuergruppen.“

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Moderne Kriegsführung: Drohnen als wichtige Waffe

Im Ukraine-Krieg spielen Drohnen eine zunehmend wichtige Rolle. Sie werden von beiden Seiten für Aufklärung, Überwachung und Angriffe eingesetzt. Sowohl ukrainische als auch russische Streitkräfte nutzen taktische Drohnen für die Erkundung von feindlichen Positionen und zum konkreten Beschuss von Stellungen. Einige dieser Drohnen sind kommerziell erhältliche Modelle, die angepasst wurden, um Sprengladungen zu tragen. Russland setzt neben selbst produzierten Aufklärungs- und Kampfdrohnen, auch die aus dem Iran importierten Shahed-131/136 Kamikaze-Drohnen ein.