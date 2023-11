Ohio stimmt für Abtreibungsrecht in der Verfassung

Von: Stefan Krieger

Befürworter von „Issue 1“ jubeln bei einer Wahlparty. Nach heftigen politischen Kämpfen wird in Ohio das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert. © Kareem Elgazzar/dpa

Das Abtreibungsrecht ist in den USA ein heiß umkämpftes Thema. Ohio macht einen entscheidenden Schritt und schreibt das Recht auf Selbstbestimmung fest.

Columbus – Bei einem Referendum im US-Bundesstaat Ohio haben die Wähler für eine Verankerung des Rechts auf Abtreibung in der Landesverfassung gestimmt. Hochrechnungen diverser US-Medien zufolge setzte sich bei der viel beachteten Volksabstimmung in dem von den Republikanern regierten Bundesstaat am Dienstag (7. November, Ortszeit) das „Ja“-Lager durch.

Präsident Joe Biden begrüßte das Ergebnis umgehend. Die Menschen in Ohio hätten „über den Schutz ihrer Grundfreiheiten abgestimmt – und die Demokratie hat gewonnen“.

Nach Gerichtsurteil folgten die Verbote

Der Oberste Gerichtshof der USA hatte im Juni vergangenen Jahres das landesweite Grundrecht auf Abtreibungen aufgehoben und damit ein politisches Erdbeben ausgelöst. Zahlreiche konservative Bundesstaaten verboten in der Folge Schwangerschaftsabbrüche oder schränkten den Zugang deutlich ein.

Das Oberste Gericht der USA hatte im Juni vergangenen Jahres das bis dahin landesweit verfassungsmäßig geschützte Recht auf Abtreibung gekippt. Die Hoheit über die Gesetzgebung liegt seitdem wieder bei den einzelnen Bundesstaaten. In Ohio liegt das Gesetz derzeit wegen rechtlicher Anfechtungen auf Eis.

Abtreibungen bis zur 24. Schwangerschaftswoche erlaubt

Künftig ist das Recht auf Abtreibung in Ohio bis zur Lebensfähigkeit des Fötus verfassungsrechtlich geschützt - also ungefähr bis zur 24. Schwangerschaftswoche – und auch darüber hinaus, sofern das Leben der Mutter gefährdet sein sollte. Restriktivere Gesetzesvorhaben in dem Bundesstaat werden mit der Verfassungsänderung ausgehebelt.

Umfragen zufolge unterstützt eine Mehrheit der Menschen in den USA ein begrenztes Recht auf Abtreibung. Ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen beschäftigt das Thema schon jetzt etliche Wahlkämpfe auf bundesstaatlicher Ebene.

Das Recht auf Abtreibung ist eines der kontroversesten gesellschaftspolitischen Themen in den USA. Es wird mit Sicherheit auch bei der US-Wahl 2024 eine wichtige Rolle spielen. Die Demokraten um Präsident Joe Biden hoffen, mit ihrer Abtreibungspolitik Wählerinnen und Wähler mobilisieren zu können. (skr/dpa/afp)