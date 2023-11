Scholz‘ Cum-Ex-Affäre: Parteikollege versteckt Laptops mit 700.000 heiklen Mails

Von: Christoph Gschoßmann

Olaf Scholz im August vergangenen Jahres als „Zeuge“ während einer Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Cum-Ex“ in Hamburg. © Christian Charisius/dpa

In der Cum-Ex-Affäre gibt es neue Aufregung. Ein SPD-Mann, eigentlich ein Chef-Aufklärer, soll zwei Laptops mit Beweismaterial versteckt haben.

Hamburg – Im Cum-Ex-Ausschuss um die Aufarbeitung des Skandals um Kanzler Olaf Scholz ist es zu einem Eklat gekommen: Der von der SPD berufene Chefermittler versteckt zwei Laptops mit mehr als 700.000 heiklen E-Mails. Zuvor hatte er sie wohl aus einem Tresor in Hamburg entnommen. Von der Opposition hagelt es Kritik.

Leitender SPD-Aufklärer entfernt Laptops mit heiklen Mails aus Tresor

Nach Informationen des Magazins Stern und der WAZ nahm ausgerechnet der leitende Aufklärer Steffen Jänicke zwei Geräte, die unter anderem Mails von Scholz‘ Büroleiterin und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher enthalten, eigenverantwortlich aus dem Tresor in der Hamburger Innenstadt. Abgeordnete des von der Union geforderten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses und Mitarbeiter konnten sie bisher unter strenger Aufsicht einsehen.

Jänicke teilte den Obleuten im Ausschuss den Berichten zufolge mit, er habe „verfügt, dass die Akteneinsicht sowie des Arbeitsstabes mit den Asservaten zunächst ausgesetzt wird“. CDU-Obmann Richard Seelmaecker erklärte Stern und WAZ, wisse er nicht, wo sich die Geräte befinden „und ob sie dort sicher sind“. Die Laptops seien ohne Rücksprache aus dem Tresor entfernt worden. „Wir wissen nicht, ob sie zwischenzeitlich manipuliert oder ausgelesen wurden.“

SPD-Mann versteckt Beweismaterial: „Die Laptops sind an einem sicheren Ort“

Ob Jänicke mit seiner Eigeninitiative gegen die Regeln zur Wahrung der Geheimhaltung verstoßen hat, ist unklar. In diesen heißt es: „Die Akten und sonstigen Unterlagen sind in vom Arbeitsstab zu bestimmenden Akten- und Leseräumen im jeweiligen Gebäude zu verwahren.“ Jänickes Büro verfügt laut der Recherchen nicht über die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie der Tresorraum.

Linken-Obmann Norbert Hackbusch zeigte sich „höchst verwundert über diesen Umgang mit den sensiblen Daten“. Auch der Ausschussvorsitzende Mathias Petersen erklärte auf Anfrage des Sterns, die Laptops würden „im Arbeitsstab unter Einhaltung der Geheimhaltungsvorschriften“ aufbewahrt.

Hackbusch fordert dennoch: „Es muss jetzt aufgeklärt werden: Wo sind die Laptops? Waren sie die ganze Zeit sicher? Und warum wurden wir nicht sofort informiert?“ Ob Jänicke vertrauenswürdig ist, stand 2022 bereits auf der Probe: Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz hatte ihn wegen familiärer Verbindungen nach Russland in Zweifel gezogen. Ein Kompromiss war schließlich, ihn im Amt zu belassen, ohne dass er Zugang zu sensiblen Daten oder dem Tresor habe. Darüber setzte er sich offenbar hinweg. Zu Seelmaecker soll er gesagt haben. „Machen Sie sich keine Sorgen, die Laptops sind an einem geeigneten Ort.“

Cum-Ex-Affäre um Olaf Scholz: Es geht um 47 Millionen Euro

Die Cum-Ex-Affäre begleitet Scholz seit Ende 2016. Damals soll die Hamburger Steuerverwaltung nach Gesprächen des Warburg-Bankiers Christian Olearius mit dem damaligen Hamburger Bürgermeister Scholz darauf verzichtet haben, 47 Millionen Euro von Warburg zurückzufordern, die auf illegalen Cum-Ex-Steuererstattungen beruhte. Scholz räumte die Treffen mit Olearius ein, berief sich beim Inhalt dieser Treffen aber auf Erinnerungslücken. Eine Einflussnahme auf die Steuerverfahren gegen die Warburg-Bank schloss Scholz aus.

Bei Cum-Ex-Geschäften schoben Investoren Aktien rund um den Dividendenstichtag mit („cum“) und ohne („ex“) Ausschüttungsanspruch hin und her. In der Folge erstatteten Finanzämter Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand so ein Schaden von geschätzten zehn Milliarden Euro. (cgsc mit dpa)