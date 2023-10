Druck auf EU-Beitrittskandidaten: Scholz schwört Ampel-Minister auf härteren Asylkurs ein

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Olaf Scholz will keine Ausreden mehr hören beim Thema Migration: Weder von seinen Ministern, noch von den EU-Beitrittskandidaten im Westbalkan.

München – Die Migration bleibt eines der bestimmenden Themen in der deutschen Politik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will nun härter durchgreifen und fordert laut eines Medienberichts von seinen Ministerien das Gleiche. So hat er nach Informationen der Bild die Weisung ausgegeben, dass jedes Regierungsmitglied die Probleme, die aktuell vorherrschen, klar ansprechen muss. Dies gelte für Minister ebenso wie für hohe Beamte. Problematisch sieht Scholz demnach zu hohe Zahl der Migranten, als auch um die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, die von ihren Herkunftsländern nicht mehr zurückgenommen werden. Dass dies nicht mehr geduldet werde, soll die „unmissverständliche Botschaft“ sein.

Scholz will Migration bei der Westbalkan-Konferenz zum Topthema machen

Die Migration soll zudem zentrales Thema in allen Verhandlungen, Gesprächen und Treffen mit Ländern entlang der Fluchtroute werden. Der 65 Jahre alte Kanzler will laut den Informationen des Mediums mit gutem Beispiel vorangehen und die Migration bei der Westbalkan-Konferenz zum Top-Thema machen. Offiziell geht es dort um einen möglichen EU-Beitritt von Kosovo, Albanien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Serbien. Wie die EU-Grenzschutzbehörde Frontex verlauten ließ, ist der Westbalkan über Bosnien, Ungarn, Slowakei und Polen nach Deutschland seit September die wichtigste Flüchtlingsroute.

Olaf Scholz will angeblich, dass seine Minister und Ministerinnen beim Thema Migration künftig Klartext reden. © Virginia Mayo/AP/dpa

In Deutschland wurden mit neuen Grenzkontrollen bereits erste Schritte zur Eindämmung der Migration unternommen. Unmittelbar nach dem Einlenken von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Bundespolizei am Dienstag (17. Oktober 2023) an den deutschen Grenzen im Osten mit stationären Grenzkontrollen begonnen. In Brandenburg und Sachsen startete sie am Montagabend mit festen Kontrollen. Faeser, die derzeit mit ihrer Partei mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen hat und von der 46 Prozent der Bundesbürger den Rücktritt fordern, hatte zuvor nach langem Zögern nun doch stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der EU-Kommission angemeldet. Auch Österreich, Polen und Tschechien kündigen Grenzkontrollen zur Slowakei an.

Grenzkontrollen starten: „Schleusungskriminalität noch stärker bekämpfen“

Wie ihr Ministerium am Montag (16. Oktober) mitteilte, sollen zudem die vorübergehenden Kontrollen der Bundespolizei direkt an der Grenze zu Österreich, die es bereits seit Herbst 2015 gibt, um weitere sechs Monate verlängert werden. Faeser begründete den Schritt mit der Begrenzung der irregulären Migration. Außerdem gehe es ihr darum, „die Schleusungskriminalität noch stärker zu bekämpfen“, hieß es in der Mitteilung.

Von Anfang Januar bis Ende September haben in Deutschland 233.744 Menschen erstmals einen Asylantrag gestellt. Das sind rund 73 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch weil seit Anfang des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, sehen sich viele Kommunen an der Belastungsgrenze, was die Unterbringung, Versorgung und Integration der Geflüchteten angeht. Die geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen müssen keinen Asylantrag stellen. (cgsc mit dpa)